Bod těší i bolí. Po tom průběhu je to škoda, nechal se slyšet kouč Pardubic

Je to další bod do boje o záchranu, ze hřiště favorizované Olomouce, která ve druhé části sezony sice ještě nezvítězili, ale zároveň také nenašli přemožitele. Jenže i když se pozitivně promítne do tabulky, tohle zkrátka zabolí. „Nakonec jsme dostali gól z penalty v 98. minutě, což nás moc mrzí, byli jsme kousíček,“ poznamenal trenér Pardubic Radoslav Kováč.