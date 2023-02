Baník se propadá do boje o záchranu. Zlobě fanoušků se nedivím, říká Almási

Totéž si fotbalisté Baníku vyslechli po zápase, kdy šli ke kotli. Brankář Jan Laštůvka se dostal i do konfliktu s jedním z příznivců.

„Nespokojenost fandů je pochopitelná, protože všude za námi jezdí, po celé republice. My bychom se jim měli odvděčit, ale tři zápasy za sebou jsme prohráli. Nedivím se jim,“ řekl ostravský útočník Ladislav Almási, který jako jeden z mála byl ochotný přijít na rozhovor.

„Fandové chtějí vidět Baník vítězit, a my prohráváme, takže jejich naštvání je logické. Ale mohu slíbit za sebe i mužstvo, že se oklepeme, postavíme na nohy a uděláme vše, abychom následující utkání (v Pardubicích) vyhráli. A věřím, že i společně s fandy, i když jsou rozladění,“ řekl trenér Pavel Hapal.

Přiznal, že v kabině bylo dusno. „Vidím, v jaké se nacházíme situaci,“ podotkl. „To utkání jsme neodehráli dobře, Hradec Králové ano. Měli jsme nějaké nadějné situace, ale něco děláme špatně. Musíme se nad tím zamyslet.“

Co je špatně? „Kdybychom to věděli...“ odpověděl kouč. „Každopádně musíme přidat v tréninkovém procesu a věřit, že nynější negativní skóre otočíme.“

V neděli Baníku nepomohlo ani to, že nastoupil se třemi stopery. „Ta porážka nebyla jiným rozestavením. Doplácíme na individuální chyby,“ řekl Hapal.

„Byli jsme na to, jak domácí budou hrát, připravení,“ uvedl královéhradecký trenér Miroslav Koubek. „Tušili jsme, že nastoupí i Bitri.“ To zmínil albánského středního obránce, který měl ligovou premiéru. Jenže Ostravští se jen těžce dostávají do šancí, málo střílejí. A největší možnost včera zahodil Tijani, když po přihrávce Klímy přestřelil prázdnou branku.

Momentka z utkání mezu ostravským Baníkem a Hradcem Králové .

„To byl možná rozhodující moment zápasu,“ přiznal Hapal. „Bylo by to 1:1 a ještě byla spousta času.“

Prosadit se už nestihl ani nejlepší střelec Baníku Ladislav Almási, který po zranění kotníku poprvé zasáhl do jarní části ligy. V 60. minutě střídal Tijaniho.

„Když jsem nastupoval, byl jsem přesvědčený, že stav otočíme, ale druhý gól nás zlomil,“ povzdechl si Almási.