PONEDĚLNÍK: Nový Dočkal, poklady z druhé ligy, starý Zlín a kalibrované vápno

Jeho výkon se nejspíš zamlouval i matadorovi v týmu soupeře Marku Matějovskému, který také v minulosti plnil ve středu sparťanské zálohy roli špílmachra.

Hodně se však řešilo, zda neměl být Kairinen místo chvalozpěvu spíš vyloučený za došlápnutí na Donáta, jehož na konci poločasu bohužel zranil. Sudí Hocek si vystačil se žlutou kartou a pravidlově nebyl důvod, aby VAR do verdiktu vstoupil. Ovšem totéž by šlo konstatovat, i kdyby tasil červenou...

Ve hře Sparty stejně jako v úvodním kole, po němž se kouč Brian Priske takřka Kairinenovi omlouval, že v sestavě před ním upřednostnil kapitána Ladislava Krejčího, bylo pořád hodně nedostatků.

Potenciál útočníka Jana Kuchty zůstává stále nevyužit. Vážně je Tomáš Čvančara křídlo? Nebude Krejčí nakonec lepší jako stoper? Může být dvougólový žolík Minčev platný i ve hře do plné obrany? A jak do toho zapadne od léta dvacetiletý ofenzivní brněnský záložník Michal Ševčík, jenž má v sezoně už osm gólů a pět asistencí? Bude muset Sparta změnit rozestavení?

O víkendu jí v komorní atmosféře bez kotle tuze pomohl hloupý penaltový faul čerstvého slávisty Tomiče v mladoboleslavském dresu. Hocek se sice překvapivě zdráhal písknout, možná i kvůli Haraslínově herecké etudě z minulého kola v Olomouci, ale tentokrát nebylo o čem. Zaplaťpánbůh za VAR. Když se neohýbá experty u monitoru, je to skvělý pomocník fotbalu.

Mladá Boleslav hrála kurážně, měla dost šancí a útočná dvojice Ladra - Kušej byla cítit. Sprinter Vasil Kušej má za sebou skvělý podzim v druholigovém Prostějově. Pět gólů a šest asistencí jej vyneslo do reprezentační jedenadvacítky a v zimě si mohl vybírat z ligových nabídek. Teplice, Pardubice, Baník, Sigma... Vyhrála Boleslav, jež se ozvala jako první.

Ve druhé lize mohou kluby najít poklady. Mladá Boleslav jistě doufá, že Kušej bude opakovat příběh Davida Juráska, jehož si také vytáhla z Prostějova a následně prodala do Slavie. Někdy máte zajímavého hráče doslova za humny, ale kvůli bídnému skautingu nebo jiné filozofii si ho nechají kluby utéct.

Kozákův boj. Má to už za sebou?

Ostatně Kušeje mohl mít už v létě Zlín, ale jeden milion korun přišel jeho šéfovi Zdeňku Červenkovi moc.

Ševci tak hrají o záchranu s mazákem Liborem Kozákem na špici, jehož v sousedním Slovácku od začátku nechtěl trenér Martin Svědík, a tak po půl roce zvláštního vztahu se někdejší hroťák Lazia Řím, Aston Villy či Sparty přesunul o barák vedle, třebaže přes plot museli ve Zlíně vidět, že to na podzim nebylo od Kozáka zrovna ono.

Ve 33 letech se bombarďák s osmi reprezentačními starty snaží pochybovače přesvědčit, že ještě není za zenitem. Velká škoda, že čahouna z Opavy trápilo v kariéře tolik zranění. Snad zase bude uhrávat a ustávat souboje s obránci na zádech. Ve Zlíně sice začal šťastným gólem proti Ostravě, když jej napálil spoluhráč, ale v Jablonci se nechal zbytečně vyloučit. Ševci dvougólové vedení neuhájili, ale také další bodík trenér Pavel Vrba počítá.

Twitterový účet CS FOTBAL mu zase spočítal, že postavil jedenáctku s věkovým průměrem 31,7 roku, což je nejstarší sestava v historii české ligy a zřejmě i v celé ligové historii. Nebyl v ní ani jeden odchovanec. Ale v této situaci to nejde mít Vrbovi za zlé. Má před sebou jediný úkol: zachránit Zlín v lize. To je výzva možná srovnatelná s tím, když měl s Plzní vyhrát titul. Ano, bude to šichta. A zkušenosti se hodí.

Co bude pak, je otázka. Zřejmě už to nemusí řešit křídelník Dramé, jemuž končí po sezoně smlouva a znovu chyběl. Kluby na lovu, které rádi přetahují hráče gratis po konci smlouvy - a že jich je -, zpozorní.

A vám se ten stadion nelíbí?

O tři body za Zlínem zůstávají poslední Pardubice, jež konečně mohly hrát ligový fotbal doma. Nový stadion vzbudil obrovské reakce, žel většinou negativní.

Estetický dojem bude asi jako všechno otázkou vkusu. Mnohým přijde povedenější podobně velký karvinský stánek. Někdy je to však umění možného.

Právě kapacita (4 600 diváků) mohla být v Pardubicích větší, takové město by si to zasloužilo, ale co není, může být. V Česku bychom měli být rádi za každý nový stadion a možná bychom si měli vzít i něco z pardubické skromnosti, s jakým nefalšovaným nadšením návrat do modernějšího zázemí Východočeši vítali.

Vědí, co měli a jakou cestu ušli. Škoda klece pro fanoušky hostů. I když se občas chuligáni chovají jako zvířata, neměly by podmínky být jako pro zvířata.

Většina příznivců v kotli jsou normální lidé, mezi kterými se ztratí i bývalý ministr obrany. Snad se prostředí pro fanoušky na stadionech bude zlepšovat. Pokud Pardubice zopakují výkon jako proti Slavii, kterou podržel brankář Kolář, mohou Zlín předskočit.

Záchranářské starosti se týkají také Českých Budějovic, které vsadily na netradiční dvojici rovnocenných hlavních trenérů Tomáš Zápotočný - Marek Nikl.

V klidu nejsou ani Teplice, jež schytaly doma búra od Baníku. Ostrava si zaslouží pochvalu, že neustále chtěla přidávat další góly, což s nadhledem sobě vlastním ocenil i teplický kouč Jiří Jarošík. Trefy to byly povedené, hlavně přihrávky jedna hezčí než druhá.

Gólem a asistencí se blýskl útočník Jiří Klíma, který nahrazuje opět marodícího Almásiho. Má dobrý výběr místa, umí správně zakončit, nastavit špičku kopačky. Baník se pod trenérem Pavlem Hapalem nenápadně posouvá nahoru.

Ekonomickým zázemím určitě výš patří, ale peníze nejsou všechno. Dokládají to také klokani, kteří v přímém souboji o čtvrté místo porazili Hradec Králové. Znovu byl cítit vepředu Václav Drchal, jenž tentokrát přidal k poctivému výkonu i trefu.

Souboj o šestku mezi Slováckem a Olomoucí nabídl klasickou podívanou i bezbrankový výsledek. Martin Svědík s Václavem Jílkem jsou velmi dobří trenéři, leč jejich vzájemné zápasy většinou velký zážitek nenabízí. Vysoká organizace hry předurčuje i k minimu šancí. Slovácko vůbec nevystřelilo na bránu, i když střídající Kim znovu ukázal, že také může být pokladem z druhé ligy. Defenziva Sigmy vedená znamenitě hrajícím stoperem Vítem Benešem dovolila v předchozím kole Spartě jen tři střely mezi tyče. Moravské bitvě, které uškodila i sněhová vánice, by pomohl gól.

Útočník Mojmír Chytil byl blízko, avšak radost mu vzal VAR a těsný ofsajd o nakloněné rameno. Pomezní Ratajová nechala praporek dole, kolegyně Adámková u videa zřejmě použila i pravítko, anebo místo kalibrované čáry, kterou český fotbal stále tuze postrádá, si vypomohla aspoň vápnem na šestnáctce a branku doporučila neuznat, neboť pánové i dámy vědí, že na centimetrech - v těchto napínavých chvilkách - záleží.

Pěkné ponedělí.