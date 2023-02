PONEDĚLNÍK: Ligové úkazy: šutér Řezníček i dominantní Sparta. Má si liga zvykat?

Nutno přiznat, že ani Ponedělník si nedokázal po říjnovém derby, ve kterém Sparta po hanebném výkonu prohrála se Slavií 0:4 a na vedoucí Plzeň ztrácela devět bodů a měla ještě odehráno o zápas víc, představit, že se s ní bude muset ještě počítat.

Ne, pořád by si na sparťanský titul vsadil málokdo, ale stát se může cokoli. Tedy za předpokladu, že na takové výkony svěřenci Briana Priskeho naváží pravidelně, což je pro Spartu dlouhotrvající úkol.

Záložník Lukáš Haraslín pro to dělá maximum, za posledních šest zápasů má parádní bilanci pěti gólů a dvou asistencí. Proti Jablonci to byl však týmový výkon, takže netřeba vyzdvihovat jednotlivce.

Ale také netřeba výhru přeceňovat, protože Severočeši působili od začátku hodně špatným dojmem. A to nejen s míčem, ke kterému se téměř nedostali. Ani organizace hry nebyla dobrá.

Takřka jedenáct tisíc diváků ocenilo potleskem také záložníka Jakuba Jankta, jenž se vrátil po zranění a především po coming outu, který ve světě napříč velkokluby vzbudil mnohem větší ohlas než v českém rybníčku, kde se tváříme, že jde vlastně o normální věc. Kéž by tomu tak ve skutečnosti bylo.

Svědík na převýchovu. Ale Slovácko vycepoval

Mistrovská Plzeň nezvládla zápas na Slovácku, které organizací hry dlouhodobě vyčnívá. A to i v momentě, kdy mu chybí trenér Martin Svědík znovu za nedisciplinovanost, což je u někoho, kdo vyžaduje maximální disciplínu, na pováženou.

Obhajoba, že nic tak hrozného rozhodčímu neřekl, neobstojí. Pravda je, že převýchovu by potřeboval v tuzemském fotbalovém prostředí nejen Svědík. Ovšem i bez něj jeho mančaft, který se za roky příliš nezměnil, moc dobře věděl, co má hrát. Plzeň si šance nevypracovala a slovácký brankář Nguyen i počtvrté na jaře neinkasoval, skvělá vizitka pro celý tým včetně realizačního.

A to už byl Nguyen jednou nohou ve Vietnamu, leč Sparta neuvolnila do Hradiště Heču a přestup se minimálně odložil. Možná i díky tomu se Slovácko rychle vyhouplo na čtvrté místo, kde si začíná dělat polštář. Krásným gólem tomu přispěl nestárnoucí a hlavně nezpomalující křídelník Milan Petržela, který se proti své Plzni trefil vůbec poprvé od jeho odchodu z Viktorky.

Plzeň nemůže být spokojená s tím, co předvedla, ale po první porážce venku v sezoně netřeba plašit. Jisté varování by si však kouč Michal Bílek měl vzít, neboť ani proti Českým Budějovicím to minule nebyla žádná pecka.

Větším překvapením než porážka Plzně na půdě silného Slovácka je remíza Slavie v trápících se Teplicích, které sešívané nepustily ani do mnoha příležitostí. Zatímco o dvou penaltách pro slávisty nebylo pochyb, Pražané si museli oddechnout, že po hloupém skluzu stopera Ogbua pod nohy Urbance nepískl sudí Klíma penaltu. Výhru favoritovi mohl trefit v závěru Hronek, leč brankář Grigar předvedl fantastický zákrok. Vydřený bod skláře povzbudí, stejně jako druhý gól v řadě Vachouška juniora.

Janoškova důležitá nádhera

Ještě větší impuls do záchranářských bojů dostaly poslední Pardubice, jež ve šlágru kola udolaly Zlín a bodově se srovnaly. Rozhodla o tom hlavně úžasná trefa záložníka Dominika Janoška. Opravdu top gól.

Je fajn, že takové momenty vidíme v lize a ještě navíc v souboji nejhorších, který rozhodně kvalitou nezklamal. Pardubice poprvé vyhrály skutečně doma. Je to vzpruha i pro stále ještě začínajícího trenéra Radoslava Kováče, jenž po ne zrovna povedené štaci v Opavě prokazuje svůj potenciál.

Jeho bývalý svěřenec, legendární Pavel Zavadil, považuje Kováče za jednoho z nejlepších trenérů, který jej vedl. A to si nemyslí jen proto, že jsou kamarádi. Hlavně se Kováčovi podařilo i příchodem brankáře Nity zpevnit děravou defenzivu. Zároveň Janoška vysunul ve středu pole do vyšší pozice a kmenový hráč Plzně se odvděčil už pátou brankou v ročníku. Netřeba podotýkat, že by se i Plzni při zranění Kalvacha hodil.

Řezníček překoná maximum

Nejvíc gólů v lize dává zatím Jakub Řezníček. Ve 34 letech třináctým zásahem v ročníku vyrovnal své dosavadní maximum. V Brně mimořádné číslo, které ještě povyšují tři asistence. Produktivnějšího borce liga nemá. Respekt.

Díky jeho dvěma zásahům Zbrojovka porazila Ostrava, která se stále nemůže ani pod trenérem Hapalem nadechnout k vítězné sérii. Je to takové několikaleté přešlapování, což je vzhledem k silnému zázemí díky majiteli Václavu Brabcovi nedostačující. Skvělé fanoušky Baníku potěšil aspoň gól osmnáctiletého Matěje Šína, jenž po překonání rakoviny může ukazovat své fotbalové nadání.

První trefu v lize dal i mladoboleslavský dvaadvacetiletý útočník Vasil Kušej, když rozhodl zápas s Hradcem Králové. A to ještě další tutovky zahodil. Funícím obráncům unikal jako Forrest Gump. Pokud se zklidní v koncovce, máme v lize dalšího mladého hráče, jehož se vyplatí sledovat.

Výkon víkendu, dorostenec Sigmy zachránil život ve vlaku

To mládenec v bráně Olomouce Jakub Trefil na utkání v Liberci vzpomínat v dobrém nemůže. Už na konci roku tam v českém poháru dostal laciný gól do středu brány pod břevno a teď to zopakoval.

Čisté svědomí neměl ani při krásném voleji Tupty, rovněž téměř do středu brány. Byla z toho plichta 2:2, pro Hanáky čtvrtá na jaře. S lepším brankářem v zádech by však nad velmi mladým týmem Liberce museli vyhrát. Trefila míče na jaře netrefují, z první střely inkasoval také proti Spartě i Hradci Králové. Na Slovácku sice udržel čisté konto, ale tam na něj neletělo vůbec nic. I tohle jsou zkušenosti, které jej mohou posunout.

Lize se připomněla šikovná levačka sigmáka Jiřího Slámy, čtyřiadvacetiletý levý bek, byl teprve počtvrté v sezoně v základní sestavě a pyšní si bilancí 1+3.

Tak trochu v tichosti do Klubu ligových legend vstoupil stoper Sigmy Vít Beneš. Za poslední dekádu tuzemské soutěže patří mezi nejlepší střední obránce. Možná pro něj škoda, že z Jablonce přestoupil tehdy do Maďarska a nikoli do Plzně. Teď hodně pomáhá Trefilovi nejen s centrovanými míči, které jeho čelo snad přitahuje.

Hodně emocí vzbudila odvolaná červená karta pro jeho kolegu z obrany Lukáše Vraštila, který po odehrání míče vletěl skluzem jako utržený vagon do Ghaliho.

Sudí Křepský ho nejprve vyloučil, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu ale verdikt přehodnotil a udělil jen žlutou kartu. Což o to, Vraštil tam našel kolíky napřed a pokud v minulém kole kupodivu nebyli za horší zákroky vyloučení Lischka s Prekopem, pak je žlutá karta maximem. Byla to však zjevná chyba, do které by měl vstupovat VAR? Komise rozhodčích nám to jistě vysvětlí.

Nejlepší výkon o víkendu předvedl sigmák, který o lize teprve sní. Dorostenec Matěj Mikulenka při cestě vlakem pomáhal při záchraně lidského života. Cestujícímu, který zkolaboval, dával masáž srdce a také díky němu pak mohli záchranáři udržet muže naživu. Poklona před maturantem v oboru sportovní a rekondiční masér.

Pěkné ponedělí, dnes už pátým rokem.

Díky, že čtete.