Úleva. Ale závěr byl šílený, úplné psycho, divil se pardubický trenér Kováč

„Ulevilo se nám hodně. Ten závěr byl šílený, úplné psycho,“ bědoval Kováč.

Na mysli měl situace, kdy Pardubice v 94. minutě inkasovaly gól na 1:2 a na úplném konci utkání kopal Zlín během dvou minut čtyři rohy. Sahal po remíze. „Máme k dispozici roh my a kopneme ho brankáři do rukavic. Pak přijde dlouhý nákop a čtyři rohy pro soupeře. Nepochopitelná věc.“

Jak to, že jste nakonec takhle sami sebe dostali pod tlak?

Rozhodla tíha okamžiku. Poprvé v sezoně jsme měli na dosah dvě vítězství v řadě, a když v 94. minutě dostanete gól, tak ta psychika našich hráčů ještě není tak silná, aby zápas dohráli na útočné polovině. Pořád máme nezkušený tým.

Přitom jste ale ze začátku diktovali tempo hry.

Jen do prvního gólu, pak už tolik ne. V dalších minutách jsme nedokázali udržet míč, ztratili jsme organizaci hry a byli jsme rozháraní. Neplnili jsme pokyny. Zlín má typologicky soubojovější hráče, takže nám začaly propadávat balony a pak nikdy nevíte, kam se to odrazí. Bylo to nervózní.

Přišla o pauze bouřka v kabině?

To se zeptejte hráčů, ale já musím říct, že ano. Vedli jsme 1:0, ale těch posledních dvacet minut první půle jsme jen čekali na smrt. Měli jsme velké štěstí, že jsme nedostali gól. Bylo mi jasné, že jestli něco nezměníme, tak ten zápas zkrátka nemůžeme vyhrát.

Dá se říct, že brzké vedení vám tedy spíše uškodilo?

Mohlo se to stát, ale dát první gól v takovém zápase je ohromně důležité. Nám nepomohl v tom, že místo aby nám narostlo sebevědomí, tak jsme vypadli z role. Musíme si ještě na videu ukázat věci, které nefungovaly, a vysvětlit si proč.

O vedoucí gól se nádhernou střelou postaral Dominik Janošek. Začíná definitivně plnit to, co od něj očekáváte?

Určitě. Slyšel jsem od svého asistenta, že Zlín se na Dominika hodně chystal, aby u něj hráči byli co nejrychleji. On má ale rychlou kličku doleva i doprava a tím je hodně nečitelný. K tomu má výbornou střelu a konečně ukazuje, že má velkou kvalitu. Je asi ve čtvrtém týmu během dvou let, takže to je pro něj dost složité, ale my v něm vidíme obrovský potenciál.

Díky výhře jste se na Zlín bodově dotáhli. Jaké jsou další plány?

Na jaře máme jasno v jediné věcí – po třiceti kolech nechceme být poslední. Dokázali jsme se dotáhnout, ale jestli nakonec skončíme dvanáctí, nebo čtrnáctí, na to vůbec nekoukáme. Dýchá se nám lépe, ale stále jsme poslední. Musíme jet dál pořád stejně, jde nám o všechno.