Říkal jsem si, že to bude můj zápas. A byl, usmíval se dvougólový Řezníček

Dá gól, ruce sice rozpřáhne, ale dávat naplno průchod radosti ještě nechce. Každý gól se dnes v lize zkoumá, a ty, které dává brněnský zabiják Jakub Řezníček, nejsou výjimkou. Dva zásahy do sítě Baníku mu rozhodčí uznal, jeden po zřetelném ofsajdu ne.

„Naštěstí dva góly stačily,“ ulevil si matador mezi domácími kanonýry po důležité výhře Zbrojovky. Díky ní se bude Brnu v týdnu zase dýchat o něco líp, v našlapaném středu tabulky udrželo týmy pod sebou na mírný distanc.

Několikrát jste přiznal, že začátky sezon nejsou úplně pro vás, že obvykle trvá, než se rozstřílíte. Zápas s Baníkem byl už čtvrtý na jaře, říkal jste si před ním, že se v něm konečně trefíte?

Říkal, říkal. (úsměv) První tři kola byla proti těžkým soupeřům (Mladá Boleslav, Plzeň, Slavia), kteří výborně brání, je těžší se proti nim prosadit. Věřil jsem tomu, že to dnes doma zvládnu, že nějaký gól dám a pomůžu Brnu. To se podařilo. Jsem strašně rád za výhru, pro nás je strašně důležitá.

Odhadnete, jestli a jak moc se po gólech radovat, když každou situaci ještě zkoumá video?

Nějak jsem se ani neradoval. Na uznání druhého gólu se čekalo... je to takové divné, emoce nemůžou jít ven, což je škoda. Tuhle sezonu už mi neuznali tři góly. Je to zvláštní, ale nedá se nic dělat, tak to prostě je. Nemám to tak jen já.

Myslel jste i na hattrick? Jeden gól jste ještě přidal, nebyl však uznaný.

Byl by hezký, další šance už však nepřišla. Jenom jedna, při které jsem mohl jít sám na branku, ale Ševovi (Michal Ševčík) nesedla přihrávka, nenašla mě. Nedá se nic dělat. Dva góly dnes stačily.

Křikl jste si na Ševčíka před druhým gólem, aby vám v situaci před brankou míč nechal, že ho uklidíte do sítě?

Ne ne ne, Ševa to měl myslím na dlouhou nohu, šlo to dál od něho. Myslím si, že by na tu dorážku ani nedosáhl. Bylo to dost rychlé, nevolal jsem si, vykulilo se to ke mně.

Řezníček si přidával, byl v napětí Všechny brněnské hráče nechal zbrojovácký trenér Richard Dostálek v týdnu před zápasem proti Baníku v napětí, zda budou hrát, či nikoliv, déle než obvykle. Týkalo se to i kapitána Jakuba Řezníčka. „V pátek byl pěkně nejistý, jestli dostane rozlišovák nebo ne,“ pousmál se Dostálek. Přiznal, že s Řezníčkem v týdnu vedl o jeho střelecké prodlevě debatu. „Taky na něj potřebujeme přenést trochu toho tlaku. Jsme moc rádi, že mu to tam padalo, situace měl lépe servírované než v minulých zápasech. Je dobře, že je podepsaný pod vítězstvím,“ kvitoval kouč. Pohublého Řezníčka si za jeho přístup k přípravě na důležitý duel cení. „Po jednom z tréninků si přidával, to u něho není obvyklé. Chce být platný pro mužstvo, chce dávat góly, stovka je pro něho jasná meta. Chce pomoct Zbrojovce, aby se tady za rok zase hrála první liga. Zhubnul, možná je to někdy na škodu v soubojích, v nichž býval pevnější. Dneska soubojů svedl opět hodně a byl v nich úspěšný,“ dodal kouč Zbrojovky.

O další dva góly jste blíž stovce. Motivuje vás?

Každý gól mě těší. Říkal jsem už víckrát, že ke stovce chci dokráčet, a jestli to bude tuhle sezonu, nebo tu příští, to je asi jedno. Věřím, že k ní dojdu.

Láká vás koruna krále ligových střelců v této sezoně? Nejenže jste zase první, ale třináctým gólem jste vyrovnal svoje maximum pro jednu sezonu.

Láká, neláká... jsou jiné týmy, které mají výborné útočníky, a myslím si, že mají i víc šancí. Slavia dává doma každému pět gólů, je neuvěřitelná. Když jsem nahoře, tak tam být chci co nejdéle, neříkám, že bych krále střelců vyhrát nechtěl, ale bude to dost těžké.

Vypadalo to, že závěr zápasu s Baníkem už zvládáte na hraně sil, bylo tomu tak?

Zápas byl náročný, nahoru dolů, musel se líbit. Už nejsem nejmladší, síly ubývají, ale jsem dobře natrénovaný, takže jsem to zvládl. Kluci taky. Baník tam pak dal ještě z lavičky útočníka Tijaniho, je vysoký, kluci vzadu to s ním dokázali dobře uskákat, ale bylo to těžké.

Co „váš“ Tijani? Host z Plzně hrál za Zbrojovku první zápas, líbil se vám?

Protože ligu sleduju, znal jsem ho a věděl jsem, co umí. Vím, že nám může pomoct, je to dobrý stoper. Dneska se Šurym (Jakub Šural) to dobře odbránili. Ve středu jsem se Tijaniho pokusil oběhnout na tréninku a moc se mně do toho nechtělo. (smích) Je silný, velký, těžko se proti němu hraje.

Zhubnul jste, vyřadil jste posezení u piva. Oslavíte dnešní dva góly jako útočník Mick van Buren, tedy jedním pivem za odměnu, nebo jako biatlonista Michal Krčmář, který je proti alkoholu v sezoně?

Já už jako Krčmář.