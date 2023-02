Sparta nabídkou od rivalů už nepohrdla, nejbližší los však hraje proti ní

Když body ztratila Slavia, ve stejném kole fotbalové ligy zakopla i Sparta. To až na jednu výjimku platilo do posledního víkendu. „Třikrát jsme to nevyužili, teď jsme je konečně stáhli,“ měl radost sparťanský útočník Jan Kuchta po nedělním vítězství nad Jabloncem (3:0).