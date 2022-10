ONLINE: Liberec hostí Baník, hraje Slovácko s Bohemians a Budějovice proti Zlínu

Nedělní program vyvrcholí od 19 hodin duelem Olomouce se Slavií, která se bude chtít znovu přiblížit vedoucí Plzni na rozdíl jediného bodu.

Sigmě se doma nedaří, na svém stadionu získala jediný z 11 bodů.

Pro pohárové účastníky, ke kterým se kromě Slavie řadí také Slovácko a Plzeň, je jedenácté dějství „vložené“ mezi dva zápasy základních skupin.

Plzeň si po debaklu 0:5 na Bayernu a před středeční domácí „odvetou“ s mnichovským celkem v Lize mistrů alespoň drobně spravila chuť a před vlastními fanoušky nezaváhala.

Díky vítězství 2:0 nad Mladou Boleslaví nadále drží Slavii za zády, navíc má odložené utkání s Brnem k dobru. Viktoria protáhla sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na 32 duelů, její triumf zařídili obránci Pernica s Jemelkou.

„Není úplně jednoduché sehrát ligová utkání hned po zápasech Champions League, ale zvládli jsme to poměrně dobře. Velmi důležité vítězství,“ pochvaloval si trenér Bílek.

Třetí příčku v tabulce si upevnila Sparta, která zapsala páté vítězství v sezoně a navázala na předchozí domácí triumf 2:1 nad Hradcem Králové. Zatímco o třech bodech z minulého týdne se vedly dlouhé debaty kvůli chybně uznané brance Kuchty, tentokrát na stadionu Zbrojovky tým dánského kouče Priskeho vyhrál s přehledem.

„Jsem spokojen s výsledkem, se čtyřmi vstřelenými góly a čistým kontem. Byly tam ale i fáze, hlavně v první části druhého poločasu, kdy jsme ztratili kontrolu nad utkáním. Odjíždíme ale s pozitivním hodnocením a v nastavení, že další věci půjdou správným směrem,“ poznamenal trenér Priske.

Na výsledku 4:0 se dvěma trefami podílel brněnský odchovanec a sparťanský kapitán Krejčí, další dva góly zaznamenal také Kuchta. Pro Letenské jde o nejvyšší ligovou výhru od loňského prosince a vítězství 5:1 nad Bohemians 1905.

Pardubice sice zůstávají poslední, ale přiblížily se patnáctému Zlínu na rozdíl dvou bodů. Ukončily totiž sedm zápasů trvající sérii porážek a ve vršovickém azylu v Ďolíčku zdolaly rozjetý Jablonec 1:0.

Trenér Kováč se tak na třetí pokus radoval z bodového zisku, který zajistil dvacet minut před koncem Hlavatý. Hosté neuspěli po třech vítězstvích za sebou.

„Po porážce 1:5 v Teplicích byla reakce dobrá, tam nám to vůbec nevyšlo. Hlavně jsme rádi, že jsme to konečně uhráli s nulou. Máme tři body, takže pořád dýcháme. Jsem strašně šťastný za kluky a doufám, že jim to pomůže,“ pravil Kováč.

Hradec Králové po čtyřech kolech opět jednou vyhrál. Povedlo se mu to navzdory početní převaze Teplic, které hrály proti deseti víc než hodinu. Vyloučení Rybičky domácím paradoxně moc neublížilo, soupeři uštědřili lekci z produktivity a vyhráli vysoko 4:1. Prvními dvěma ligovými zásahy v kariéře se na tom podílel obránce Gabriel.