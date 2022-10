Priske chválil Kuchtu, káral za úvod druhé půle. Jankto se bude zlepšovat, věří

Jste zcela spokojený s tímto zápasem, nebo bude na místě i kritika hráčů, zejména za prvních dvacet minut druhé půle?

Není to náš ideální výkon. Ve Spartě je ale vše v první řadě o výhrách. Jsem tedy nadšený z vítězství, z čtyř branek a čistého konta i výkonů našich hráčů. Všichni v kabině ale dobře ví, že v zápase byly fáze, zejména po poločase, kdy jsme ztratili kontrolu nad utkáním a povolili jsme soupeři až moc dobrých šancí a i když jsme pak vedli o tři branky, Brno mělo další příležitosti. Pořád rosteme, hledáme cestu. Musíme se zlepšit v těchto fázích zápasů a neztrácet otěže utkání.

V prvním poločase se Brno dostalo do jediné větší šance, proč se tedy soupeři dařilo v druhé půli tolikrát zaútočit?

Nemůžu to vysvětlit. Ztratili jsme kontrolu, kreativitu. Hráči byli roztažení od sebe, nechávali příliš mnoho prostoru pro Brno, jak jít do protiútoku a naši hráči je nemohli dohnat. Abychom působili po celý zápas správně, nemůžeme si toto dovolit. Brno si příležitosti vytvořilo, ale my jim k tomu pomáhali.

Hra na jednoho útočníka Kuchtovi seděla více, nemyslíte?

To je jasné. Kuchta odehrál velký zápas, který podtrhl dvěma brankami, byl i v dalších příležitostech. Hlavně první poločas se mu podařil. Podobně bych mohl ale hodnotit více hráčů. U Kuchty je důležité, že se do minulého víkendu stále trápil a já jsem moc rád, že nyní už mu tam padají góly. Ukázal, že když budeme pozitivně naladění, můžeme věci zvládat tak, jak si představujeme.

Martin Vitík nastoupil ke své letošní premiéře v nejvyšší soutěži a hned zaujal. Jeho výkon vás také potěšil?

Těžké rozhodnutí mezi ním a Jaroslavem Zeleným, který odvedl předtím dobré výkony. Občas ale musím dělat rozhodnutí mezi více dobrými variantami a toto bylo jedno z nich. Vitík se tlačil do sestavy několik týdnů, skvěle trénoval, ukázal se v národním týmu do 21 let. Sám jsem jej na vlastní oči viděl v Českých Budějovicích při utkání s Islandem. Dělal vše pro to, aby si místo v základu vybojoval, nedostal to jen za odměnu. Mám radost, je to mladý hráč, který se hned v prvním zápase chytil a i díky němu odjíždíme s čistým kontem.

Pro Ladislava Krejčího to bylo speciální utkání. Řekl si o penaltu sám, nebo byl určeným střelcem a bylo s ním třeba nějak speciálně pracovat?

Hráče na penaltu a jiné standardní situace určuje Luboš Loučka. Samozřejmě jsme celý týden od Ládi poslouchali, že jedeme do města, ke kterému má silné pouto. Hrozně tu chtěl vyhrát a hrál naprosto úžasně. Ukázal nejen správnou mentalitu, ale i vynikající fotbalovou kvalitu. V posledních týdnech nás hodně zvedl, měl obrovský podíl na výhře. Snad jsou v Brně pyšní, jakého hráče tu pro nás dokázali vychovat.

Bylo třeba pracovat speciálně s jeho psychikou? Někdy je dost emocionální a v minulosti to kromě úžasného nasazení přineslo i problémy.

Neřešil jsem to s ním. On je profesionál a ví, jak byl tento zápas důležitý. Soustředili jsme se na celkovou přípravu, ukázali jsme si, co na nás Brno vymyslí a Zbrojovka pak skutečně nastoupila přesně s tím, co jsme očekávali. Byli velmi kvalitní v ofenzivě, měli ale potíže v obraně. S Láďou konkrétně pak mohu být po všech stránkách spokojený. A ty jeho občasné chyby? Nenazval bych to zatměními. Nasazení patří k fotbalu, on udělá hromadu skvělých rozhodnutí a zákroků, pak to ale také někdy nevyjde. Je stále mladý hráč, on se ještě zlepší a promítne se to i v tomto ohledu.

Co řeknete na další nevýrazný výkon Jakuba Jankta?

On je obrovský profesionál s vynikajícím přístupem. Vidím na něm, jak každodenně dře. Přijel ze srazu národního týmu a šel rovnou do posilovny, nedává si žádné volno. Kuchta roste každým zápasem, na Janktovi to zatím není tolik znát. Rozumím ale, že ve Španělsku neměl zrovna lehké období, neabsolvoval velkou část letní přípravy a i to se promítá na jeho hře. S jeho přístupem a mentalitou se to ale jistě bude zlepšovat.