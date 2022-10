Hradecká cesta ze dna: Museli jsme změnit přístup, říká trenér Koubek

Takže. Právě skončil první poločas, ve kterém je soupeř přehrával. Po dvaceti minutách, po první kloudné akci, která se jim povedla, sice přišel proměněný pokutový kop a vedení, ale pak se začalo všechno hroutit.

Načal to nešikovný faul, který po půlhodině hry tým poslal do jejího zbytku, tedy celou hodinu, do deseti hráčů.

Když na to chtěl po pěti minutách trenér reagovat střídáním, zranil se jeden z důležitých stoperů a nebylo jisté, zda zápas vůbec dohraje.

K tomu všemu chvíli před přestávkou soupeř, jenž patřil k týmům, který je v tabulce ohrožoval, z penalty vyrovnal.

Právě v této situaci fotbalisté Hradce Králové o chvíli později vybíhali k druhému poločasu utkání s Teplicemi. Výsledek? Vítězství 4:1, v zápase, v němž Hradec nastřílel polovinu branek z počtu, který zaznamenal v předcházejících deseti kolech. Posun na pátou příčku tabulky a hlavně odskočení od spodních příček vyrovnané tabulky.

„V tabulce jsme na tom dobře, máme sedmnáct bodů a potřebujeme se dostat tak nějak slušně přes dvacet. Pak to bude slušné, měli bychom dobře zaděláno,“ mohl po zápase spokojeně konstatovat Miroslav Koubek, hlavní kouč hradeckého mužstva.

A ono poločasové zmrtvýchvstání v situaci, která nahrávala spíše soupeři? Kouč Koubek udělal dvě změny v sestavě a hlavně hráčům důrazně naznačil, že to, co předvedli v první půli, k úspěchu nepovede.

„Museli jsme změnit přístup, nasazení, vášeň pro hru a to se podařilo, mužstvo bylo odměněno, přesvědčilo se, že se dá hrát vždycky,“ vidí jednu z nejdůležitějších příčin, proč se tým místo mnohými očekávaného pádu po přestávce zvedl, „v první půli jsme málo běhali, byli málo odvážní, Teplice byly lepší a jejich útočník Gning si s námi dělal, co chtěl.“

Co ještě Hradci pomohlo k úspěchu, který o přestávce zápasu vypadal tak vzdálený? Standardní situace, ze kterých tým vstřelil své první góly v této sezoně, sváteční střelci v podobě premiérových ligových tref Gabriela a Ševčíka a výborný brankář Reichl, jenž kromě pokutového kopu už nedostal žádnou branku.

Abdallah Gning z Teplic (vlevo) v souboji o míč s Jakubem Kučerou z Hradce Králové.

A moment dne? Určitě první ze dvou branek Adama Gabriela. Prvním dotekem míče, který doběhl po soupeřově zaváhání, si přehodil gólmana, aby poté přímo ze vzduchu míč poslal do branky. „Předvedl svoji ekvilibristiku a my se u toho chytali za hlavu,“ ocenil s úsměvem Koubek počínání Gabriela při brance, kterou šel hradecký tým do důležitého vedení na 2:1, „tímhle gólem nám hodně pomohl.“