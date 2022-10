Hradecký asistent Hejkal varuje: Brno se jako klasický nováček nechová

Budou k tomu mít v očích mnohých výbornou příležitost. Po Teplicích totiž budou hrát v domácím mladoboleslavském azylu, kde se jim už druhou sezonu daří a k tomu proti sobě budou mít nováčka soutěže z Brna.

Zbrojovka sice sezonu začala dobře, ale v posledních zápasech výsledkově nepřesvědčuje. Stále na tom však není nijak špatně.

Je to pro loňského nováčka z Hradce šance dostat se na dvacetibodovou hranici, která by čtyři kola před koncem podzimu odpovídala představám o úspěšné první části ligového ročníku?

Možná, ale obezřetnost je na místě. Třeba při pohledu na bilanci brněnského týmu na hřištích soupeřů, kde nováčci většinou způsobují větší problémy než na vlastním stadionu.

„Zbrojovka je takové zvláštní mužstvo, vozí body z venkovních utkání. Také za námi musí vyjet, takže si musíme dát pozor, jelikož je venku hodně silná. Jako klasický nováček se nechová,“ oprávněně upozorňuje Stanislav Hejkal, asistent hradeckého kouče Koubka.

Vyjádřeno v číslech to vypadá takto: zatímco doma Zbrojovka vyhrála jen jednou a posbírala pět bodů, venku už třikrát s téměř dvojnásobným bodovým ziskem. Poslední příklad? Před týdnem na svém stadionu poměřila síly s pražskou Spartou a utrpěla debakl 0:4.

Už přes měsíc čeká na ligovou výhru, Hradec se dnes bude pokoušet o to, aby se její čekání minimálně o týden protáhlo. A to poté, co v utkání s Teplicemi při špatném výkonu násobeném oslabením po červené kartě v první půli přežil blížící se klinickou smrt. Přesto nakonec 4:1 vyhrál, což mu přineslo do tabulky již zmíněný klid a navíc zjištění, že nezapomněl střílet góly.

Autor dvou gólů Adam Gabriel z Hradce Králové se raduje z vítězství nad Teplicemi.

Za jeden zápas jich dal polovinu toho, co předtím za deset kol! „Bude potřeba, abychom opět byli produktivní a dali zase víc než jeden gól,“ myslí si autor dvou branek do teplické sítě Adam Gabriel.

Ve svém přání může Gabriel vycházet i z jedné příznivé okolnosti. Nepříliš produktivní hra v úvodní třetině základní části ligy byla zaviněna i tím, že se Hradec – na rozdíl od v tomto směru loni úspěšné sezony – v prvních deseti kolech nedokázal ani jednou prosadit ze standardních situací. Proti Teplicím se mu to povedlo hned třikrát.

Povede se mu to i proti Brnu?