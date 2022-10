Tepličtí fotbalisté selhali v přesilovce. Hrozná ostuda, říká útočník Žák

„Teprve to vstřebávám. Měli jsme soupeře na lopatě a ve finále jsme dostali čtyři góly. Může mě těšit, že jsme vypadali slušně na míči a kombinačně jsme Hradec přehráli, ale všichni budou hodnotit hlavně výsledek. O poločase jsme cítili šanci, ale dostali jsme tvrdou lekci,“ štvalo teplického trenéra Jiřího Jarošíka.

Teplice vstoupily do utkání v mladoboleslavském azylu Hradce aktivněji, skóre však otevřeli domácí. V 17. minutě podrazil Knapík ve vápně Rybičku a sudí Szikszay nařídil po konzultaci s videorozhodčím penaltu. Proměnil ji kapitán Rada. Po půlhodině znovu zasáhl videorozhodčí a hlavní sudí po přezkoumání záznamu vyloučil domácího Rybičku za ostrý faul na Shejbala.

Skláři brzy přesilovku využili, po faulu Novotného na pronikajícího Gninga proměnil penaltu Žák, jenž navázal na hattrick z minulého kola. Ještě v nastavení úvodního dějství mohl Gning dokonat bleskový obrat, ale v pádu trefil jen tyč. „Teplice byly lepší a útočník Gning si s námi dělal, co chtěl. V oslabení jsme přežili první poločas, po změně stran jsme poslali na hřiště dalšího útočníka. Přeskupení řad do odvážnějšího rozestavení bylo klíčové, ukázali jsme i mnohem vyšší nasazení a vášeň pro hru,“ hodnotil domácí kouč Miroslav Koubek.

Hradci se risk vyplatil, v 54. minutě se prosadil Gabriel a nakonec to byl vítězný gól. Teplice pak měly sice spoustu šancí, ale v koncovce selhávaly. Naopak domácí dvakrát udeřili po standardních situacích. „Říkali jsme si, že Hradec nás může ve druhé půli zaskočit jen standardkami, což se bohužel naplnilo. Máme menší hráče, ale to má i Manchester City a také z toho nedostává góly,“ vyčítal Jarošík. A teplický střelec Filip Žák si sypal popel na hlavu: „Možná jsme si po výborném prvním poločase mysleli, že to půjde snadno. S takovým přístupem se liga nedá hrát, druhá půle byla od nás hrozná ostuda.“