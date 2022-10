Brankářská agónie. Slovácko nasměrovalo k prohře brzké vyloučení Borka

Nerozcvičený Nguyen vzápětí z přímého kopu inkasoval a oslabené Slovácko po nejhorším výkonu sezony před svými diváky padlo 2:4.

„Odehráli jsme spoustu zápasů v desíti dobře, ale nepamatuji si, že bychom až takhle vyhořeli. Můžeme si sami sypat popel na hlavu,“ komentoval bídné představení vítěze MOL Cupu stoper Vlastimil Daníček. „Od začátku bylo všechno špatně,“ přitakal trenér Slovácka Martin Svědík.

Spolu s trenérem brankářů Lubošem Přibylem vsadili na Borka, v předsezonní hierarchii gólmanů až toho třetího.

„Chtěli jsme, aby si Filip po psychicky náročném utkání oddechl. Záměr se bohužel nezdařil,“ vysvětloval Svědík.

„Změnu v bráně Slovácka jsme čekali, jen jsme si mysleli, že bude chytat Fryšták,“ přiznal kouč klokanů Jaroslav Veselý.

Fryšták si vyměnil s Borkem pozici v třetiligové juniorce, pátý prvoligový start však dvacetiletému talentu, který na sklonku jara vyčapal Slovácku čtyři ligová vítězství, zhořkl. S hlavou v dlaních zamířil už po čtvrt hodině hry do šatny. Před sprintujícím Drchalem, který utekl Kadlecovi, chtěl ukopnout míč, jenže ho trefil do nohy.

„Nelze vinit jen brankáře, celá organizace byla velmi špatná, nezajištěný prostor, nedohoda,“ viděl Svědík sérii chyb, která vyústila k prvnímu zlomovému okamžiku utkání. „Bylo mi ho lidsky líto. Věřím, že se z toho oklepe,“ litoval Borka hostující trenér.

Filip Nguyen ze Slovácka trpí po utkání s Nice, svou chybou rozhodl o porážce.

Slovácko stihl dvojnásobný trest. Nguyena nachytal ránou doprostřed brány Květ.

„Být to náš gólman, chtěl bych, aby to chytal,“ řekl Květ, který Nguyena překonal celkem třikrát. „Věděli jsme, že po zápase s Nice není v optimální pohodě. Říkali jsme, že ať bude v bráně on, nebo někdo jiný, tak musíme střílet.“ Svědík Nguyena po dalším nepovedeném zápase nezatratil.

„Nikdo z nás nešel chytat nerozcvičený. Bohužel teď má slabší období. Každá střela končí v naší síti, ale ne vždy jeho vinou,“ zastal se ho Svědík.

Komu dá ve čtvrtek v Nice důvěru, bezprostředně po utkání neřešil. „Složitá otázka. Chce to čas. Srovnat si myšlenky. Najít cestu, která bude pro tým nejlepší, aby to fungovalo,“ dumal Svědík.

V neděli ve hře jeho mužstva nefungovalo víceméně nic.

„Pozdě jsme dostupovali k hráčům, na rozdíl od zápasu s Nice jsme byli všude pozdě, hráli jsme špatně jeden na jednoho. Nešli jsme štěstí naproti, možná i proto jsme za stavu 0:1 neproměnili dvě šance. Naopak jsme dostali druhý gól do šatny, což byl definitivní zlom,“ dokončil Svědík svoje kritické hodnocení.

Slovácko tak doma nevyhrálo v české lize počtvrté v řadě a propadlo se do skupiny o záchranu.