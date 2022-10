Slávistický smolař Douděra: Měl jsem dát gól, nechci se na nic vymlouvat

Čtyřiadvacetiletý bek se ocitl v obrovské příležitosti v pětadvacáté minutě, nedlouho po úvodní trefě Jiřího Slámy.

Po centru Ewertona byl sám před bránou. Tutovka.

„Minul jsem to,“ zlobil se na sebe Douděra. „Prostě jsem to nedal, no,“ řekl také v rozhovoru pro O 2 TV Sport. „Nečekal jsem od Ewertona takovou ránu, bylo to hodně prudké. Snažil jsem se nastavit, aby mě to trefilo a odrazilo se to do brány, ale to se nestalo. Ale nechci se vymlouvat, měl jsem dát gól.“

Zápas se vám tedy nehodnotní lehce, což?

Zklamání. V naší situaci je to těžké. Prohráli jsme, protože jsme na rozdíl od soupeře neproměnili šance. Co dodat...

Je laciné se vymlouvat na smůlu v koncovce, ale čím to, že vám to tam najednou nepadá?

Já ani nevím, co mám říct. Nechci alibisticky říkat, že to je smůla. To nemám rád. Prostě nám to tam nepadá, hráli jsme to po vápno. Finále máme hektické, zbrklejší. Je těžké komentovat něco, co neděláme. Snažíme se, ale nevím, jak to odůvodnit, je to složité.

Utkání mělo podobný průběh jako ve čtvrtek s Kluží (0:1). Jak se z toho teď oklepat?

Těžká otázka, asi na někoho zkušenějšího. Nechci nic říkat z pozice hráče, který je v týmu pět měsíců. Pro tým je to náročné, každý musí začít u sebe a vyhodnotit si to. Hlouběji to nechci hodnotit, ani mi to nenáleží.

Kouč Jindřich Trpišovský uvedl, že vás sužují osobní souboje.

Jak to popsat... To je fotbal. Měli bychom začít u nastavení v hlavě. Souboje k fotbalu patří, asi holt musíme hrát jinak.

Nejdou vám ani standardky. Není to škoda, že si nedovedete pomoci nějakým rohem, přímým kopem?

Určitě. V těchto zápasech bychom se měli o standardní situace opřít. Je to těžké, ale velké týmy, které se drží v tabulkách nahoře, si s nimi pomáhají. Nám to teď moc nejde.

Vedoucí Plzeň má čtyřbodový náskok, zápas k dobru. Do konce podzimní část zbývá pět zápasů. Cítíte tlak?

Upřímně, já jsem poprvé takto na špici, takže já to tak neřeším. Liga je dlouhodobá, není to o dvou nepovedených zápasech. Bojuje se dál, do posledního kola. Teď se to nerozhoduje.