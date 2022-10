Trpišovský: Naše neodolnost v soubojích? Alarmující. Sigma si góly zasloužila

Jeho svěřenci hlavně při druhé brance Sigmy po změně stran ukázali, kde je jejich slabina. Domácí brankář Trefil poslal balon na polovinu hostů, Kačaraba ve výskoku prodloužil k za sebe k protivníkovi a Ousou už Chytila nestačil zastavit.

„Od druhé obdržené branky už šel náš výkon hodně dolů,“ pravil Trpišovský.

Po jednoduchém nákopu neutrpěli slávisté poprvé – v Čenstochové či na Slovácku z toho byl gól, v Plzni zase penalta a červená karta. V Olomouci zase gól. A také komplikace, protože ztráta na vedoucí Viktorii narostla na čtyři body.

Po Kluži další porážka, znovu bez vstřeleného gólu. Vaše hodnocení?

Hodně šancí na obou stranách, hodně protiútoků a centrů ze stran. Úroveň fotbalu byla skvělá. Neproměnili jsme si šance, co jsme si vytvořili. S některými hráči Sigmy jsme si nevěděli rady, prohráli jsme spoustu osobních soubojů. Postupem času se to stupňovalo, Sigma si vytvářela další šance. Ke konci jsme hráli vabank, abychom dali kontaktní gól, ale pořád jsme nedokázali vyhrát souboje. Sigma si výkonem, nasazením a bojovností své góly zasloužila. Za stavu 0:1 nám chybělo, abychom některé šance proměnili.

Zmínil jste, že jste si nevěděli rády s některými hráči Sigmy. S Mojmírem Chytilem především?

Ano, hrál skvěle. Upřímně, gólovou střelou levačkou mě překvapil. Nevím, kdy jsem ho naposledy viděl takto vystřelit, je spíš nebezpečný soubojově, hlavou a pravačkou. Ale trefil to skvěle. Druhou věcí je to, že jsme mu to umožnili tím, jak jsme na něj hráli. Máte pravdu, nevybavuju si jediný souboj, který bychom s ním dokázali konstruktivně vyhrát.

Je neproměňování šancí momentálně spíš psychologický problém?

Je velký rozdíl jak nakládáme se šancemi, když vedeme a naopak, když potřebujeme zápas otevřít nebo dotahujeme. Výsledek mohl být opačný. Ale takový je fotbal, Sigma tu první střelu trefila, my nikoliv. Předchází tomu prohraný souboj a špatné dostoupení. Například Sláma měl hodně času, byl v komfortní pozici, takže přišel trest. Ale i do půle jsme měli hodně možností na to, abychom utkání dostali tam, kam jsme potřebovali.

Nepovedlo se a Sigma byla v soubojích víc a víc úspěšnější.

Upřímně řečeno, naše neodolnost v soubojích o míč byla alarmující. Sigma hrála dobře. Ve venkovních zápasech se zdravou agresivitou a naší neodolností je těžké uspět. To bylo vidět při standardkách. Měli jsme deset rohů a vyjma prvního jsme nebyli nebezpeční, kdežto Sigma co centr, to šance. Souboje jsou u nás největší téma. My to víme, apelujeme na to pořád. Ale v momentě, kdy přijde takovýto typ hráčů a takový způsob hry, dostáváme se do situací, které jsou výhodné pro soupeře. Obzvláště za stavu 1:0.

V největších šancích, které jste měli, byli obránci Ousou a Douděra. Cvičíte v trénincích, aby i oni byli v koncovce?

Jak kdy. Máme některá cvičení, která jsou takzvaně rotující. Jedno z nich máme i na předzápasových trénincích, takže i obranní hráči se do vápna dostávají, což je pro nás důležité. Pak ale přichází na řadu ty šance proměnit. Bylo by asi lepší, kdyby tam byli hráči, kteří jsou na útočení více navyklí, ale toto musí proměnit každý hráč.

Taras Kačaraba byl i s Kluží u inkasované branky, tentokrát po nákopu Trefila sklepl míč přímo Chytilovi a bylo to dva nula.

Někdy to tak je, že čím víc apelujete na některé situace, tak se to paradoxně zhoršuje. Nevím, co víc udělat. Věděli jsme, co nás čeká. Na videu jsme viděli, jak sigmáci do soubojů chodí. Není to jen o něm, ale pokud gólman vykopne a vy souboj prohrajete takovým stylem, že jde soupeř sám na bránu, tak je to trestuhodné. Nemůžeme se dostat do situace, kdy máme v 60. minutě oba stopery na žluté kartě a prohráváme jeden souboj za druhým. To je věc celého týmu. Nechyboval jen Taras, ale zrovna v po jeho chybě padl gól.

S čímž se potýkáte už delší dobu.

Už od léta. V těchto situacích chybujeme, necháme se předskočit a protihráč protečuje míč za nás. Jednoduše, máme špatné výchozí postavení. Nebo pokud se nám podaří vyhrát hlava, jsme pozdě v souboji o odražený míč. Přitom běžecké situace bráníme dobře. Taras je v sestavě, protože má obrovský výskok, přes 55 centimetrů. Je silný v hlavičkových soubojích a my takových hráčů moc nemáme. Chceme, aby to byla jeho přednost, aby to byla jeho doména. Bavíme se s ním o tom, situace si pouštíme. Ale nakonec se hráč musí na hřišti rozhodnout sám.