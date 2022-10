Dát první gól, uklidnit se a pak to tam soupeři nasypat. Přání slávistů v Kluži

Tři zápasy za sebou, čtyři body. Tři utkání před nimi.

Slavia, CFR Kluž, kosovské Ballkani i turecký Sivasspor jsou na tom v polovině základní skupiny úplně stejně.

„Teď už je každý zápas hodně důležitý,“ zdůraznil před odletem asistent Zdeněk Houštecký.

Slavia remizovala v Sivasu (1:1), v krásném utkání porazila doma Ballkani 3:2 a minulý týden v Edenu podlehla Kluži (0:1).

CFR Kluž - Slavia čtvrtek 18.45 ONLINE

„Byli jsme mnohem lepší, neproměňovali jsme šance a z jejich jedné jsme gól dostali. Víme, že na ně máme a chceme vyhrát,“ prohlásil brankář Ondřej Kolář.

Slávisté cestovali jako obvykle dva dny před utkáním. Ve výpravě chyběli reprezentant Tomáš Holeš, který hrál naposledy na začátku září v Sivasu. Od té doby marodí s lýtkovým svalem.

Od minulého týdne je mimo hru i středopolař Petr Ševčík.

Slávisté však víc řeší, že ve třech z posledních čtyř zápasů neskórovali - v domácí lize v Plzni, proti Kluži a v neděli v Olomouci.

„Věřím, že už to protrhneme, dáme první gól, kluci se uklidní a pak jim to tam nasypeme jako v některých předchozích zápasech,“ řekl Houštecký.

„Jasně, je to téma, ale tréninky se nemění, připravujeme se stejně. Je to spíš v hlavách hráčů. Jde o to ustát ty situace, ve finální fázi se zklidnit. Když dáme první gól, spadne to z nás a jsme schopní dát víc než tři,“ podotkl.

Ve čtvrtém největším městě Rumunska, kde žije asi 321 tisíc obyvatel, se slávisté už představili. V srpnu 2019 v závěrečném předkole Ligy mistrů tam vyhráli 1:0. Gól dal po půlhodině Masopust, po přestávce Kolář chytil penaltu.

V domácí odvětě vyhráli rovněž 1:0 a podruhé v historii postoupili do hlavní fáze Champions League.

„Byl to zážitek, pro každého z nás jeden z největších v kariéře, takže si na to určitě vzpomeneme. Týmy se změnily, i když pár hráčů na obou stranách to pamatuje,“ poznamenal Houštecký.

„Bylo to tenkrát fantastické. Liga mistrů je sen každého fotbalisty. Budeme se tam snažit získat tři body,“ řekl Kolář.

Utkání CFR Kluž - Slavia se hraje ve čtvrtek od 18.45 středoevropského času, v Rumunsku bude o hodinu víc.