Plzeňský trenér Bílek: Jsem rád, že se nám střelecky prosazují i obránci

Vložené ligové kolo mezi dvojzápas s Bayernem mohlo být zrádné. Vy jste ho zvládli. Oddechl jste si?

Není úplně jednoduché sehrát po zápasech Ligy mistrů ligové utkání. Myslím, že jsme to zvládli poměrně dobře. V první půli jsme měli hodně situací, kdy jsme mohli dát gól. Jediné, co nás trošku trápilo, byla koncovka. Ve druhé půli za stavu 1:0 byla pasáž, kdy jsme nedrželi balon. Měli jsme poměrně dost ztrát a dostali se pod zbytečný tlak. Druhá branka nás definitivně uklidnila a rozhodla utkání.

Obráncům se dařilo. Čisté konto, a navíc góly Luďka Pernici a Václava Jemelky. Povzbuzení po úterním debaklu 0:5?

Samozřejmě jsem rád, že se střelecky prosadili obránci. Pernicův gól byl pro nás důležitý. A každá ubráněná nula potěší. Je to dobré pro brankáře, je to dobré pro celý tým.

Jak to vypadá s marodkou? Stihne Jindřich Staněk odvetu s Bayernem? A kapitán Lukáš Hejda?

Abych pravdu řekl, tak co se týče Jindřicha Staňka, sám nevím. Jeho zdravotní stav je lepší a lepší. Jestli to bude stačit na to, aby naskočil už takhle brzo? To rozhodne on sám. Jestli bude zdravotně v pořádku a doktor to posvětí, tak by mohl být k dispozici. Lukáš Hejda má koňara, lepší se to a uvidíme.

Když jsme u zraněných hráčů, jaký je stav Jana Sýkory?

Podle zpráv, které máme, bude mimo celý podzim. Poté už by měl být v pořádku. Uvidíme, jak se to bude léčit. Zatím to vypadá v uvozovkách dobře.

Jan Kliment už se vrátil. Zvládne příště i větší porci minut?

Nepočítáme s jeho startem od začátku. Může se stát cokoliv, ale teď spíš ne. Zase ukázal svůj velmi dobrý pohyb. Jsem hrozně rád, že se vrátil. Je to hráč, který nás velice posune v ofenzivě. Začátek sezony mu vyšel velmi dobře, dával branky, hodně nám pomohl. Věřím, že se do této formy brzy vrátí.

Obrana vyřešila spoustu přečíslení. Mohamed Tijani vletěl i do utkání na Bayernu. Co říkáte na jeho výkony?

Boleslav jsme nepustili do nějakých vyložených šancí. Pravdou je, že některé jejich velmi dobře rozběhlé útoky naše obrana vyřešila. Tijani vstoupil do utkání velmi dobře. Potvrdil nám, že je hráčem, který může do základu naskočit. Čekal na šanci, dostal ji. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech.

O poločase jste upustil od rozestavení se dvěma útočníky. Je to pro Tomáše Chorého lepší, když není na hrotu sám?

Na jednu stranu ano. Na druhou stranu tím odkrýváte střed hřiště. Vsadili jsme na dva útočníky, protože jsme chtěli mít sílu v pokutovém území. Nemyslím si, že Fortune Bassey odehrál špatné utkání, ale ve druhé půli jsme chtěli lépe obsadit prostor ve středu pole. A chtěli jsme nasadit Mosqueru, který v minulých zápasech hrál dobře a vždy hru oživí.