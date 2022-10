Hoftych po Plzni: Vyhořeli jsme ve finální fázi, Matějovský bude mentor

Jak byste zhodnotil dnešní utkání?

Respektujeme sílu současné Plzně. Chtěli jsme využít toho, že hrají na dvou frontách. Hráli jsme s nimi mezi dvěma utkání s Bayernem. Brzy se nám zranil Ekpai, ale myslím si, že náš plán to nenarušilo. Skalák, který ho vystřídal, hrál za mě výborné utkání. Měli jsme v zápase několik možností, kdy jsme mohli jít do vedení. Situace jsme vyřešili ve finální fázi tak, že jsme ani neohrozili branku. Tam bych řekl, že byla příčina naší porážky. Že v Plzni inkasujeme branku se asi dalo čekat. My jsme měli akce dotáhnout do konce a zápas se mohl odvíjet jinak.

Mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych.

Za celé utkání jste vyprodukovali jen dvě střely na branku. Nebyla tam přílišná pasivita?

Neřekl bych, že jsme byli pasivní. My jsme hráli hru, která měla parametry. Měli jsme sice dvě střely na branku, ale měli jsme deset útoků. Z těch jsme měli mít deset střel na branku. To je hrubá chyba. My jsme nevyřešili finální fázi. Pamatuji si Skaláka, Mareček. Ani nevíme, jestli je brankář připraven na Bayern nebo není.

Čím si to vysvětlujete?

Podle mého aspekt toho, že Plzeň velmi dobře bránila. Vždy nám do toho v poslední chvíli skočila. Ať Tijani, Pernica nebo Jemelka. Komplikace byla v tom, že lépe postaveného hráče jsme nenašli, místo toho jsme našli hůře postaveného hráče. Jeden příklad za všechny. Ondra Karafiát to dává nabíhajícímu Skalákovi, který neměl šanci. Vedle sebe má úplně volného jiného spoluhráče. Situací tam bylo hodně a řešení situací bylo špatné. Zápas se dal zvládnout výsledkově lépe. Vyhořeli jsme ve finální fázi.

Budete něco vyčítat svým hráčům za obdržené branky?

Musíme se na to podívat. Hrát tady na to, že neobdržíme branku, nejde. Síla i střídajících hráčů jako je Mosquera, Kliment, Erik Jirka, kterého znám z Trnavy, je obrovská. Že tu dostaneme branku se dalo očekávat. To, že branku nedáme, protože nedotáhneme situace je druhá věc. Ani jsme nečekali, že budeme mít tolik příležitostí.

Dělala vám Plzeň větší problémy, když hrála na dva útočníky?

Nemyslím si. Troufnu si říct, že nám to vyhovovalo. Samozřejmě hrát na Tomáše Chorého je nepříjemné. To je samá ruka, samá noha. Každý souboj s ním bolí. I tohle naši stopeři velmi dobře zvládli. To utkání se špatně hodnotí. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli hrát. To, že nás v určité fázi druhého poločasu Plzeň vykombinovala se dalo čekat. V tom jsou nesmírně silní. Příčinu dnešního výsledku vidím v nedokončení brejkových situací.

V příští kolem hrajete se Slavií. Budete mít stejný plán i proti ní?

Zápas to může být podobný. Bavíme se tu o Plzni, která hraje Ligu mistrů. O tom, na koho stačí a na koho nestačí. V naší lize máme taky soupeře, kteří jsou nad naši úroveň. Dnešní Slavie a dnešní Plzeň to jsou. My opět musíme hrát na sto, možná nad sto procent našich možností. Ty situace, které jsme dnes nevyřešili nám třeba pomůžou a na Slavii je dotáhneme.

Marek Matějovský dnes dostal čtvrtou žlutou kartu a proti Slavii bude chybět. Je to komplikace?

Marek je pro nás důležitý hráč v každém utkání. Je jedno, jestli jde do utkání od začátku, nebo jako žolík. Dneska zase přinesl uklidnění. Chybět nám bude určitě. Stejně tak nám chybí Milan Škoda. Chybět nám bude určitě i Ekpai. Marek je pro nás důležitý. Na Slavii s námi určitě pojede v roli takového mentora týmu.