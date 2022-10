Liberec v deseti proti Baníku vyválčil bod. Doma nevyhrál už dva měsíce

„S pokorou bod bereme, ale jsem zklamaný, že jsme i přes dobrý výkon nezískali tři body. Od první minuty jsme byli aktivní a jediné, co nám chybělo, bylo dát gól,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel. „Přes půl hodiny jsme byli lepší, pak přišla červená karta, která námi otřásla. Do přestávky jsme to silou vůle ubránili, pak jsme změnili rozestavení. Hosté nás dostali chvílemi pod tlak, ale i ve druhé půli jsme největší šance měli my. I v deseti jsme hráli velmi dobře a zasloužili jsme si vyhrát, ale gól jsme bohužel nedali.“

Liberec mohl jít už v 6. minutě do vedení. Červ kolmou přihrávkou vysunul van Burena a ten běžel sám na Laštůvku, který však dobře vyběhl a srazil míč na roh. „Přišla skvělá přihrávka mezi naše stopery, van Buren se to snažil dávat kolem mě, ale míč mi naštěstí lízl nohu. Kdybychom dostali tak brzo gól, asi bychom se těžko zvedali,“ oddechl si brankář Jan Laštůvka, nejlepší hráč Baníku ve včerejším utkání.

Zanedlouho přišla další šance, i Preislera však Laštůvka vychytal. Neproměněných příležitosti Slovan trpce litoval. Ve 38. minutě totiž přišel krizový moment. Domácí kapitán Gebre Selassie dostal za skluz na Plavšiče po konzultaci s VAR červenou kartu a Liberec šel do deseti. „Já bych tu situaci ani nechtěl hodnotit, je to už třetí domácí zápas za sebou, kdy tady něco řešíme. Theo nejdřív zasáhl balon a pak trefil hráče do kotníku. Za mě to červená karta nebyla,“ řekl kouč Kozel.

A v podstatě totéž si myslel i ostravský gólman Laštůvka. „Dřív se tolik červených nerozdávalo. Dneska se zkoumá každý skluz, hodně se spoléhá na video, a to podle mě spíš škodí. Nikdo neví, jestli hráč chce někoho zranit a jestli je síla úderu taková, aby to bylo na červenou,“ uvažoval kapitán Baníku.

Po obrátce hosté útočili, v zakončení však byli bezzubí. Liberečtí postupem času přešli i v oslabení do ofenzivy. V největších šancích byli Valenta a van Buren, skvělý Laštůvka jim však skórovat nedovolil. „V poločase jsme si řekli, že to musíme v deseti odbránit a že můžeme dát i gól, ale s bodem jsem celkem spokojený. Jsem rád, že tým udržel nulu,“ řekl liberecký brankář Olivier Vliegen, který podruhé v sezoně udržel čisté konto.

„Jestliže hrajete proti deseti a získáte bod, je to samozřejmě málo. Nepředvedli jsme však výkon, abychom si zasloužili vyhrát, výsledek odpovídá průběhu zápasu. Pro oba týmy to bylo asi maximum, co mohly získat,“ konstatoval po zápase nyní již bývalý kouč hostů Pavel Vrba.

V dalším ligovém kole se aktuálně šestý Liberec představí na hřišti předposledního Zlína.