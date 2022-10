Chci být katem každého, kdo se Spartě postaví, říká Krejčí po skalpu Zbrojovky

Speciální zápas. Kolikrát jste se musel po cestě na rozhovor omluvit svým bývalým spoluhráčům?

Hodně speciální utkání. Strašně jsem se na to těšil a celý týden jsem se na něj připravoval. Něco jsem tu zažil, nebylo to málo, vychovali mě tu. Po těch gólech je ale neslavení za takové situace samozřejmost, že jsem nějaké oslavy vypustil.

Chtěl jste jít na penaltu?

Je nás pro exekuci penalt napsaných víc, já jsem mezi prvními. Vzal jsem si tedy míč a jsem moc rád, že jsem to proměnil.

Musel jste přemýšlet, jestli to máte vzít na sebe?

Bavili jsme se tam chvíli Janem Kuchtou, jestli nechce prodloužit svoji sérii. Dokázal to ale i bez penalty a nakonec to je jeho problém, že si nešel kopnout. Mohl mít hattrick.

Zakončení na pravou tyčku jste měl naplánované?

Mám svůj styl penalt, ten vám ale prozradit nemůžu. Mám tu na Spartě dvě proměněné ze tří, tak snad když to přijde příště, dopadne to stejně.

Musel jste krotit své emoce před utkáním?

Byl jsem připravený na všechny varianty, moc jsem se krotit nemusel. Spíš jsem byl natěšený, než nervózní.

Diváci vás v Brně přijali?

Na konci jsem si něco vyslechl, ale to k fotbalu patří. Já si jsem vědom této rivality, sám jsem ji prožíval. Poznámky tedy chápu, ale jako Brňáka mě to vnitřně trochu mrzí. Budu s tím ale v pohodě.

Jste v pohodě i s rolí kata, který začal výsledkovou popravu Zbrojovky?

Můj cíl je každý zápas vyhrát, udělat pro to maximum. Jsem moc rád, že mi to vyšlo takto gólově. Po dlouhé době zranění jsem chtěl navázat co nejrychleji na úroveň předtím. Chci být katem každého našeho soupeře.

Vaši bývalí trenéři říkají, že se bijete za každé logo, se kterým nastoupíte na hrudi. Byl jste tedy sparťanem a bylo jedno, že je na druhé straně „vaše“ Zbrojovka?

Není jedno, jaké logo nosím. Musím se v té partě cítit dobře. A ve Spartě se cítím skvěle. I když to někdo nepochopí, tak jsem jak sparťan, tak Brňák. Jsou to dva různé póly, a já s nimi dokážu žít.

Bily se tyto dva póly?

Před utkáním určitě ne. Je to ale specifické tady hrát. Mám to tu moc rád. Bral jsem to ale spíš pozitivně, že hraju doma.

Co chybělo k hattricku? Byl jste to vy, kdo dostal míč do sítě při neuznané brance Sparty.

Měl jsem ruku u těla, a tak jsem se ptal rozhodčího, jak to vidí. Pamatoval jsem si ze školení před sezonou, že když padne branka po jakékoliv ruce, tak se gól neuzná. Ujistil jsem se tedy, že je to tak. Ruku mi to trefilo, byť u těla a tak byla situace posouzená správně.

V druhém poločase jste jednou zaváhal a ztratil míč, soupeř mohl jít do protiútoku. Je to ještě důsledek absence zápasové praxe?

Ještě to není úplně ono. Nejsem ještě v plném herním vytížení, cítím sám, že tyto situace musím řešit rychleji. Úplně mi to ještě nefunguje. Cítil jsem, že to Zbrojovce pomohlo v tlaku.

Z pohledu kapitána: je to důležitá výhra a signál, že se Sparta dostává do formy?

První půle bylo důležité, že jsme dodrželi vše, co jsme chtěli. Týdenní proces jsme dokázali přenést do zápasu. Pak jsme měli ne úplně povedený start do druhé půle. Dokázali jsme to ale přestát s nulou, což mi udělalo radost. Měli jsme šňůru nepovedených výsledků, teď máme dvě výhry. Nejdůležitější však je, že jsme většinu času dokázali plnit náš plán.

Je týmová deprese Sparty definitivně pryč?

Nějaká depka je jen tak velká, jak si to připustíte. Jedna věc je to, že se nám výsledkově nedařilo, ale postupnými kroky se dostáváme k tomu, co chceme hrát. Plníme pokyny trenéra, vychází nám to a tak si jen musíme udržet tvář, sebevědomí a budeme z toho jistě těžit.