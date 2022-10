Pardubičtí fotbalisté ukončili sérii proher. Snad se zbavíme křeče, doufá trenér

V tabulce jsou Pardubice sice pořád poslední, ovšem dosavadní počet získaných bodů zdvojnásobily ze 3 na 6. Předtím v sezoně přemohlo jen v půlce srpna Liberec (2:1).

„Rozhodl jsem se pro to už po zápase v Teplicích, protože jsem si říkal, že se musí něco změnit,“ vracel se k trapasu 1:5 z předchozího víkendu. „My systému na tři věříme, a navíc na něj myslím máme výborné stopery. Ale viděl jsem, že hoří halvbeci, třeba Heli (Matěj Helešic) je daleko lepší dopředu a Dominiku Kostkovi to v Teplicích taky nevyšlo. Chtěl jsem je proto vrátit do pozic, na které jsou zvyklí,“ vysvětloval Kováč.

Svou roli sehrál i mítink s vedením, které v kritické situaci nebylo zvědavé na nějaké experimenty.

„Sám jsem si to vyhodnotil tak, že není čas něco zkoušet a chodit hlavou proti zdi. Změnili jsme to a povedlo se. Rozestavení k výhře pomohlo,“ liboval si Kováč.

Kromě toho je třeba vyzdvihnout ještě dva zásadní faktory: Hlavatého branku z 71. minuty a také perfektní výkon brankáře Jakuba Markoviče, který mančaft držel ve hře. Jablonečtí mu totiž několikrát solidně zatopili a zejména při dorážce Coolse ve druhé půli se vyznamenal. „Trefil ho na čáře... První gól jsme mohli klidně dát my a teď se tady bavit jinak,“ posteskl si na pozápasové tiskovce kouč hostí David Horejš. „Nebylo to tak, že by naši hráči pod dojmem pardubických výsledků nechtěli, směřovali jsme to k tomu, aby na tabulku nikdy nekoukali. Pardubice tu třeba s Bohemkou odehrály velice dobré utkání, gól ale dala Bohemka a brala tři body. Od Chramosty, Sejka nebo Jovoviče čekám mnohem lepší zakončení. Tihle hráči byli v uplynulých zápasech rozdíloví,“ srovnával klání na Ďolíčku s předchozí třízápasovou vítěznou šňůrou.

I Pardubice tváří v tvář jabloneckému brankáři Hanušovi zprvu tápaly. Obrovské šance před přestávkou zahodili dorážející Hranáč, který napálil jen beka před sebou, a především Zahradníček, jenž poslal volej zblízka nad břevno.

„Měli bychom to dohrávat lépe, ale takhle to teď je. Děláme na tom pořád,“ poznamenal trenér Kováč. „Nakonec se prosadil Míša Hlavatý z dálky, má tři góly. I Dominik Janošek má dobrou střelu, ale chceme, aby daleko víc držel herní disciplínu. On má rád balon, ale musí hrát týmověji,“ pokračoval.

Je jasné, že po Jablonci chválil právě celý ansámbl, speciální uznání pak podle něho zaslouží stopeři Vlček s Hranáčem.

„Jsou šikovní na míči a hlavně mají rychlost. Věděli jsme, že pokud máme uspět, musíme mít dobrou organizaci hry a krátké hřiště. Díky nim to tak bylo,“ sdělil Kováč. „Soupeř měl samozřejmě pasáže, kdy se do toho dostával. Čekal bych, že závěr zvládneme lépe, ztráceli jsme jednoduché balony. Tíha okamžiku ale byla obrovská. Měli jsme i kliku, Markys (Markovič) nás ke konci podržel. Jsem za kluky šťastný, doufám, že jim to pomůže a té křeče se zbaví. Celou dobu pracovali velmi dobře, ale byli jsme dole. Potřebovali jsme zpětnou vazbu a s Jabloncem přišla — pořád dýcháme,“ těšilo kouče.

Jeho svěřenci si tak po dlouhatánské době směli v azylu Ďolíčku vychutnat děkovačku s fanoušky.