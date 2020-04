Platy dolů, nakažený Vízek. Co se za měsíc stalo v českém fotbale

Zlínští fotbalisté už už nastupovali do autobusu a chystali se k odjezdu na páteční předehrávku (13. března) do Jablonce, když vláda po vyhlášení nouzového stavu 2. března zakázala sportovní akce s účastí nad třicet osob. Pak opatření postupně zpřísnila.

„Situaci vnímáme jako velmi závažnou. Jde v první řadě o zdraví a bezpečnost nás všech. V tuto chvíli budeme vyčkávat na další opatření českých státních orgánů i vedení ligy,“ říkal zlínský sportovní ředitel Zdeněk Grygera.

Přes víkend daly kluby hráčům volno, mezitím vláda vyhlásila celostátní karanténu a mužstva se od té doby sejít nemohla. Od pondělí 16. března se profesionální fotbalisté připravují individuálně.

„Hráči dostali od trenérů pokyny k individuální přípravě. Do odvolání nebude ke sportovní přípravě sloužit ani tréninkové centrum na Strahově, ani hlavní stadion na Letné,“ oznámila Sparta.

Podobné věty zazněly od Slavie, Plzně, Ostravy a dalších.

„Musíme ochránit to nejcennější, což jsou lidské životy. Asi nikdo teď nemá chuť na zápasy, na tréninky, na vítězství nebo porážky. Je nejdůležitější zvládnout tohoto soupeře, který je před námi. A až tuhle bitvu zvládneme, vrátíme se zpět na stadiony a zkusíme si zlepšit náladu,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Během prvních hektických dnů kvůli omezením souvisejících se šířením koronaviru sparťanský fotbalista Martin Hašek podal jednostrannou výpověď profesionální smlouvy a bez omluvy se nedostavil na trénink třetiligové rezervy.

Do ní byl přeřazen už během ledna, protože porušil podmínky kontraktu s klubem, když odmítl odcestovat na soustřední do Španělska.

Momentálně je volným hráčem, jeho spor se Spartou bude řešit sbor rozhodců fotbalové asociace nebo příslušná instituce Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Záleží, kde Hašek podepíše novou smlouvu.

Pokud vyhraje Sparta, bude po Haškovi a případně po jeho novém zaměstnavateli požadovat vzniklou škodu. Turecká média spekulují, že Hašek vyjednává o angažmá s Besiktasem Istanbul.

Úterý 17. března, zásadní datum. Evropská fotbalová unie (UEFA) odložila kontinentální šampionát z letošního června na červen 2021. Učinila tak i proto, aby dala ligovým soutěžím víc prostoru na dohrání sezony, která musely končit do 31. května.

EURO 2020 - logo šampionátu a trofej pro vítěze mistrovství Evropy.

„UEFA vyzývá členské země, aby se dohrály domácí soutěže, pokud to bude možné,“ tlumočil generální sekretář fotbalové asociace Jan Pauly, který se videokonference s vedením UEFA a zástupci členských svazů zúčastnil.

„Všechny asociace vyjádřily plnou podporu závěru, který jsme přijali - čili posunutí Eura z letošního roku na příští,“ řekl Martin Malík, předseda FAČR.

Bývalý šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta, který je majitelem prvoligového klubu z Jablonce, promluvil v rozsáhlém rozhovoru pro O2 TV. Mimo jiné vyjádřil přání jednou se vrátit do Sparty, kde kdysi dělal generálního manažera.

VIDEO: Jeden na jednoho: Chtěl bych, abychom v Jablonci hráli předkolo Ligy mistrů, prozradil Pelta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Nabídku od Daniela Křetínského na stole nemám, ale je pravda, že na téma já a Sparta jsme mluvili. Jedinou výzvu, přestože jsem majitel klubu v Jablonci, kterou bych přijal, je, že bych se chtěl vrátit do vedení Sparty. Umím si představit, že bychom pracovali na tom, abychom Spartu vrátili na vrchol,“ řekl Pelta.

VIDEO: Jeden na jednoho: Chci mít co nejdříve 33 bodů, říká šéf Jablonce Pelta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bez slavnostního vyhlášení, jen prostřednictvím tiskové zprávy, fotbalová asociace oznámila, že Fotbalistou roku 2019 se stal Tomáš Souček.

Středopolař West Hamu United, kde hostuje ze Slavie, byl favoritem 55. ročníku ankety. „Lidi mi říkali, že bych měl vyhrát. Že mám za sebou úspěšný rok se Slavií i v reprezentaci. Ale já si to nechtěl připouštět až do chvíle, kdy to bude vyhlášené,“ svěřil se. „Moc si té ceny vážím.“

Mezi trenérem vyhrál Jindřich Trpišovský ze Slavie, Talentem roku byl zvolen sparťan Adam Hložek.

Nehraje se, budou nižší platy

Jablonečtí fotbalisté jako první z nejvyšší soutěže přistoupili na snížení základních platů. „Nikdo z nás nechce, aby fotbal v Jablonci skončil, nebo měl vážné problémy,“ tlumočil stanovisko kabiny kapitán Tomáš Hübschman.

„V tuto chvíli, kdy se nehraje liga, a společnosti, které sponzorují sport a hlavně fotbal, mají své vlastní potíže, aby vůbec mohly nějakým způsobem fungovat, se výrazně omezil přísun financí do profesionálního sportu,“ řekl mluvčí Martin Bergman.

Ten samý den 24. března, čili dvanáct dnů po zastavení sezony, se přidala i Mladá Boleslav. Její hráči budou po dobu nucené pauzy pobírat o dvacet procent nižší mzdy.

Ostatní kluby vyčkávaly, jejich reakce byla zdrženlivá. Když se však situace ohledně šíření koronaviru nelepšila a bylo jasné, že liga se hrát nebude dalších několik týdnů, ke snižování platů přistoupily postupně.

Následoval Zlín, pak Baník Ostrava, Sparta i České Budějovice. „Hráči s platností od 1. dubna přistoupili na snížení základní složky mzdy o dvacet, respektive třicet procent a to v závislosti na výši fixní části měsíční výplaty,“ oznámila Sparta.

O platovém opatření informovaly později i Karviná či Olomouc.

Klid v českém fotbale ukončil slávistický sportovní ředitel Jan Nezmar. V rozhovoru pro MF DNES řekl, že pokud by se liga měla dohrávat, tak by to bylo lepší bez nadstavby, kterou mimo jiné označil za paskvil.

„Ať jsme co nejlépe připraveni na léto. Jestli český fotbal na něčem stojí, nejsou to bonusy z televizních a marketingových práv. Klíčové jsou pro nás peníze majitelů, dobrá práce managementů a zejména jsou důležité peníze z evropských pohárů a přestupů. Tak to bylo, je a bude,“ zdůraznil Nezmar.

„Nejradši bych si nafackoval, že jsem jako člen ligového výboru zvedl ruku pro zřízení nadstavbové části. Byl jsem funkcionářský janek, který si naivně myslel, že to klubům přinese veliké peníze. Jediné, co nadstavba přinesla, jsou problémy s termínovkou a peníze navíc téměř žádné. Nadstavba je neobhajitelná myšlenka a koronavirem se všechno jen násobí.“

Proti němu se ohradilo vedení Ligové fotbalové asociace (LFA), které profesionální soutěže řídí. „Jasně jsme si řekli, že přínosy nadstavby si vyhodnotíme po třech sezonách. A teď máme za sebou jednu... Kluby ji schválily většinově a bylo jednoznačně řečeno, za jakých finančních podmínek bude probíhat. To se do koruny plní,“ zdůraznil Dušan Svoboda, šéf LFA.

Nezmara nepodpořily velké kluby Plzeň se Spartou, nadstavbu hájily i další.

„Ten projekt, předpokládám, vznikl proto, že pro sponzory a televize jsou další zápasy atraktivní. Je taky otázka, na kolik let je ten projekt garantovaný. Nadstavba je určitě zajímavější pro diváky. A třeba pro malé kluby je lákavé, když se jim povede vystoupit jednou za pět let výš a budou hrát víckrát s velkokluby. Samozřejmě chápu, že ty velké kluby na to můžou mít jiný pohled,“ přemítal například Veliče Šumulikoski, manažer Slovácka.

Fotbalová liga potřebuje na dokončení sezony čtrnáct termínů včetně nadstavby a domácího poháru. Aby se stihla dohrát do konce června, je nutné začít ve středu 13. května. To je za měsíc.

Od května by mužstva potřebovala společně trénovat.

„Ze sportovního hlediska zůstává jednoznačnou prioritou vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby stávající soutěžní ročník byl dohrán dle hracího systému odsouhlaseného před začátkem soutěží a v termínu do 30. června. To vše samozřejmě za předpokladu, že to umožní vývoj epidemiologické situace v zemi,“ řekl Dušan Svoboda, předseda LFA.

Kluby sondují možnosti, jak se vrátit na hřiště a trénovat společně. Jaké možnosti jim v současnosti vládní opatření a nařízení dovolují. Pokud splní hygienická nařízení, mohly by trénovat po malých skupinách, třeba v šesti na hřišti.

Závazný termín zatím neexistuje, vedení ligy i zástupci klubů budou v příštích dnech jednat dál.

Neprofesionální soutěže se dohrávat nebudou. V úterý 7. dubna Výkonný výbor FAČR ukončil sezonu amatérům a mládeži.

„Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích,“ uvedl předseda asociace Martin Malík.

Bývalý reprezentant, skvělý útočník a současný glosátor dění v českém fotbale Ladislav Vízek se nakazil koronavirem. Stal se první známou fotbalovou osobností v Česku, která nemoc prodělala.

Ladislav Vízek s rodinou

„Kdybych toho bacila potkal, zmlátím ho tak, že se z toho nevzpamatuje. Fakt jsem na ten virus nasr... Je protivný a je všude. Na jakémkoli programu zapneš televizi, je tam koronavir a jeho smutné následky. A já mám doma dvě fajnové holčičky a potřebuju se o ně postarat. Musím se dát konečně do kupy,“ líčil v rozhovoru pro MF DNES.

„Je mi pětašedesát, celkem nebezpečnej věk. Být o pět let starší, bylo by hůř. Asi bych to těžko ukočíroval. Už takhle jsem za dva týdny shodil deset kilo. Ale už je líp.“

Fotbalisté pomáhají

Hráči i kluby vybírají peníze, které pak posílají na zajištění péče v souvislosti s léčbou nakažených koronavirem.

Například Olomoučtí vybrali peníze pro nemocnici a šili roušky. Hráči Slovácka finančně pomohli k výrobě 150 kusů ochranných štítů a na nákup chybějící keprovky na kompletaci roušek.

Plzeňští fotbalisté naloží auto jídlem i nápoji a rozvezou ho městským strážníkům.

Sparta darovala nápoje, její fanoušci si koupili vstupenky na virtuální prohlídku stadionu a peníze pak šly do domů seniorů na Praze 6 a na Praze 7.

Druholigová Zbrojovka Brno prodala na imaginární zápas se Slavií na pomoc v boji s koronavirem vstupenky v hodnotě milion korun. Klub si dal za cíl virtuálně vyprodat někdejší slavný stadion za Lužánkami, kam v říjnu 1996 přišlo na zápas s Pražany 44 120 diváků, což je dosud nejvyšší návštěva v české lize.

Liberec a Jablonec prodávaly za sto korun vstupenky na podještědské derby, které se nehrálo. Výtěžek věnují Krajské nemocnici v Liberci na podporu v boji s nemocí covid-19.

Sigma Olomouc prodává vstupenky na fiktivní utkání s Realem Madrid, s nímž Hanáci před 28 lety remizovali doma 1:1. Výtěžek půjde do Fakultní nemocnice Olomouc na nákup ochranných pomůcek atd.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík veřejně oznámil, že klub dá patnáct procent z výdělku v příštích dvou ročnících z evropských pohárů do fondu solidarity na pomoc týmům první a druhé ligy.

„A k tomuto závazku vyzývá i všechny další případné reprezentanty v soutěžích UEFA,“ napsal Tvrdík na twitter.

Fond solidarity založen nebyl, slávisté jeho vznik podle svých slov nadnesli už před rokem.