Slavia chce fond solidarity, přispěla by do něj penězi z pohárů

Ten nápad slávistický šéf Jaroslav Tvrdík veřejně prezentoval na svém twitterovém účtu.

„SK Slavia Praha se vzdá patnácti procent příjmů z následujících dvou ročníků evropských soutěží ve prospěch fondu solidarity s ostatními kluby první a druhé české fotbalové soutěže. K tomuto závazku vyzývá i všechny další případné reprezentanty v soutěžích UEFA,“ napsal Tvrdík.

Znamená to, že peníze by do něj vložila nejdřív po skončení příštího ročníku evropských pohárů, což je za rok. Pokud by se znovu probojovala do Ligy mistrů, byla by to částka kolem 70 až 80 milionů korun.

„Solidarita je pojem, který by neměl být spojený s možnými (očekávanými) benefity. Skutečná solidarita není politické téma a neměla by sloužit jako PR a nástroj vlivu,“ reagoval sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

„Pojďme se bavit o solidaritě teď a tady. Nikoli o virtuálních penězích ve virtuální době. Existují varianty, jak by velké kluby mohly pomoci mnohem dříve. Pokud bude mít někdo ekonomické potíže, bude je mít bohužel už brzy,“ upozornil Kasík.

Například v Německu nejsilnější kluby Bayern Mnichov, Dortmund, Lipsko a Leverkusen už dřív založily fond na pomoc ohroženým mužstvům, do kterého vložily dvacet milionů eur.

Fond solidarity v Česku zatím neexistuje, Slavia se inspirovala některými západoevropskými soutěžemi.

Například když se loni Ajax probil až do semifinále Ligy mistrů, tak mu nizozemské kluby vyšly vstříc a bez potíží odložily jeho ligové utkání, aby měl čas na odpočinek a přípravu. A bylo to i díky tomu, že předtím část svých výdělků z pohárů rozpustil mezi ostatní kluby.

„Slavia s touto myšlenkou přichází opakovaně kvůli principu solidarity a pro vzoru jiných zemí. Je to směr, který razíme dlouhodobě,“ říká slávistický mluvčí Michal Býček.

Není to tedy věc, která by vznikla jen kvůli současné složité situaci. Spíš k tomu jen znovu pomohla. Fotbal se už měsíc nehraje kvůli nekontrolovatelnému šíření koronaviru a některé kluby se mohou dostat do finančních potíží.

Slávističtí zástupci to na Ligovém výboru přednesli před rokem, ale věc se nikam neposunula. Shodou okolností se Ligový výbor shodou okolností schází dnes ve středu 8. dubna...

Pro koho? Pro všechny kluby? Na jaký účel? Za jaké situace by peníze byly vypláceny? To je jen pár otázek, které by se v souvislosti s fondem padly.

Slavia za poslední dvě sezony v pohárech získala celkem 750 milionů korun za účast na prémiích a bonusech od Evropské fotbalové unie (UEFA).

V minulém ročníku prošla do čtvrtfinále Evropské ligy, což ji vyneslo přibližně 250 milionů korun.

Na podzim 2019 díky účasti v Lize mistrů vydělala půl miliardy korun.

Patnáct procent z celkové částky je asi 112 milionů korun.

Plzeň si v pohárovém ročníku 2018/2019 si přišla přibližně na 800 milionů korun.