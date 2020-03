Nadstavba je paskvil. Tahle sezona už nemůže být regulérní, říká Nezmar

dnes 0:00

Šéf fotbalové ligy tvrdí: Měli bychom sezonu dohrát, pokud to jen trochu půjde. Sportovní ředitel nejsilnějšího klubu oponuje: Nadstavbu odpískejme, ať jsme co nejlépe připraveni na léto. Proč? „Jestli český fotbal na něčem stojí, nejsou to bonusy z televizních a markentingových práv. Klíčové jsou pro nás peníze majitelů, dobrá práce managementů a zejména jsou důležité peníze z evropských pohárů a přestupů. Tak to bylo, je a bude,“ zdůrazní Jan Nezmar.