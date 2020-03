Souček je fotbalistou roku, mezi trenéry kraloval Trpišovský

Titul a vítězství v poháru. Čtvrtfinále Evropské ligy i postup do Champions League, nejprestižnější klubové soutěže v Evropě.

Souček byl lídrem Slavie i národního týmu, kterému pomohl na Euro.

„Vždycky jsem vzhlížel k fotbalistům, kteří tohle ocenění získali. Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický i Petr Čech... Že jsem teď mezi nimi, je skvělý i zvláštní pocit,“ popisoval aktuální vítěz.

Druhý se umístil loni zlatý Tomáš Vaclík ze Sevilly, třetí byl Vladimír Darida z Herthy Berlín. Trenérem roku je slávista Jindřich Trpišovský, talentem sparťan Adam Hložek.



Do síně slávy uvedla fotbalová asociace Jana Kollera, nejlepšího střelce reprezentační historie.

Fakta Fotbalista roku vs. Zlatý míč Jaký je rozdíl mezi anketami Fotbalista roku a Zlatý míč? Fotbalistu roku vyhlašuje FAČR, uděluje se za kalendářní rok a hlasují trenéři, hráči i novináři.

Zlatý míč pořádá Klub sportovních novinářů, uděluje se za soutěžní ročník a hlasují pouze fotbaloví žurnalisté.

Bylo to vyhlášení bez fanfár. Kvůli nouzovému stavu s ohledem na pandemii koronaviru si Souček ani další neužili ceremoniál ve Vinohradském divadle.

Žádné předání korunky v přímém přenosu televize, žádné pózování fotografům, žádné odpovědi na tiskové konferenci. V neděli v 18.00 blikla novinářům v e-mailových schránkách zpráva s výsledky. Jinak to nešlo.

„Nedá se nic dělat. Celé by to samozřejmě bylo hezčí, zvlášť kvůli všem lidem, kteří mě podporují, mě to mrzí. Myslím, že by měli opravdu velkou radost, kdybych tu cenu na pódiu přebíral osobně,“ řekl Souček.

Byl jednoznačným favoritem, málokdo o jeho prvním vítězství pochyboval. Nakonec o necelé tři stovky hlasů více než druhý v pořadí. Za nejvydařenější období fotbalové kariéry si to zasloužil.

Slavii táhl Evropskou ligou, gólem přispěl k památnému vyřazení Sevilly a byl nejlepším střelcem týmu v sezoně, ve které červenobílí poprvé od války získali double. Na podzim byl kapitánem ve velkých bitvách v Lize mistrů s Dortmunem, Barcelonou a Interem Milán.

„Nejsem ten, kdo by si dával ambice na zisk individuálních cen. Chci hlavně týmové úspěchy! Dlouho jsem nebyl příliš výrazný, což se začalo měnit až v posledních dvou letech. Dostal jsem kapitánskou pásku, dával góly, nastupoval v reprezentaci. Najednou jsem si začal víc věřit,“ popisoval Souček.

V lednu odešel na hostování s opcí do anglického West Hamu, kde se rychle prosadil do základní sestavy. Pokud se londýnský klub v Premier League udrží, koupí ho.

Anketu pořádá Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Hlasují kapitáni a trenéři prvoligových týmů, reprezentanti s nejméně pětadvaceti starty, vítězové minulých ročníků, zástupci asociace a vybraní sportovní novináři.



Z talentů vybrali jako nejlepšího Adama Hložka ze Sparty, ve zbylých kategoriích ale měli navrch slávisté. Fotbalistkou roku se stala potřetí v kariéře a podruhé v řadě Kateřina Svitková, nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský.

„Vnímám to jako slávistickou trofej. Je to ocenění pro nás všechny a já so ho moc vážím. Děkuji těm, kdo nám dali svůj hlas,“ prohlásil čtyřiačtyřicetiletý kouč.