Kritické datum: 13. května. Fotbalová liga by se už potřebovala rozjet

Vedení Ligové fotbalové asociace (LFA), která řídí obě profesionální soutěže v Česku, se zabývalo možnostmi, jak dohrát přerušenou sezonu.

Fortuna liga potřebuje jedenáct termínů, aby se dohrála základní část i nadstavba.

Další dva termíny jsou nutné pro uskutečnění baráže o účast mezi elitou, v níž na sebe na dvě utkání narazí čtrnáctý tým první ligy proti třetímu mužstvu druhé ligy a patnáctý celek první ligy proti druhému z druhé ligy.

Zároveň je zapotřebí najít dny, v nichž by se odehrálo semifinále a finále domácího poháru. Mezi nejlepšími čtyřmi jsou Sparta, Plzeň, Olomouc a Liberec. Tedy týmy, kterých se baráž takřka jistě týkat nebude.

V druhé lize zbývá třináct kol, poté druhého a třetího v pořadí čeká dvoukolová baráž.

Jednoduchými počty lze dojít k tomu, že aby sezona skončila nejpozději v úterý 30. června, musí se začít právě už ve středu 13. května.

První i druhá liga se zastavily do odvolání kvůli šíření koronaviru, naposledy se hrálo v pondělí 9. března.

O čtyři dny později musely kluby zrušit společné tréninky, od té doby se fotbalisté připravují individuálně. Běhají po lese, v parku nebo doma cvičí.

Kluby sondují možnosti, jak se vrátit na hřiště a trénovat společně. Jaké možnosti jim v současnosti vládní opatření a nařízení dovolují.

Aby totiž mohly nastoupit do ligových zápasů, potřebují podle svých slov aspoň tři týdny společné přípravy.

To znamená, že by musely do tréninkových center nastoupit poslední týden v dubnu. Do konce měsíce je přitom vyhlášen nouzový stav.

Do té doby by také mělo zaznít určující, nikoli zcela závazné stanovisko LFA k osudu sezony.

„V okamžiku, kdy by se liga měla dohrávat ještě v červenci, tak k tomu by se musely vyjádřit všechny kluby na ligovém grémiu. Zatím jsme v situaci, že se sezona teoreticky dohrát dá,“ prohlásil pro Českou televizi Dušan Svoboda, předseda LFA.

Vedení ligy se také řídí pokynem Evropské fotbalové unie UEFA, která apeluje na dohrání sezony. Volné termíny v červnu přineslo odložení evropského šampionátu na příští rok.

Navzdory pokynu UEFA v minulém týdnu nečekaně ukončila nejvyšší soutěže Belgie. Tu vzápětí UEFA varovala, že by kvůli tomu mohla přijít o místa v dalším ročníku evropských pohárů.

„Všichni musí vidět, že doporučení i od nám nadřízených organizací, jak od FIFA, tak zejména od UEFA, je takové, aby všichni zúčastnění udělali maximum, aby se ligový ročník dohrál. Je to napříč Evropou. UEFA odložila Euro, zrušila reprezentační srazy, připravuje legislativní rámec pro hráče, kterým končí smlouvy 30. června,“ upozornil Svoboda.