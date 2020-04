Jdeme s penězi dolů. Sparťanští fotbalisté souhlasí se snížením mezd

Mzdy se sparťanům krátí přibližně o dvacet až třicet procent v závislosti na výši základního platu.

„Hráči A-týmu Sparty s platností od 1. dubna přistoupili na snížení základní složky mzdy o dvacet, respektive třicet procent a to v závislosti na výši fixní části měsíční výplaty. Opatření, které mohl klub realizovat jen díky pozitivnímu přístupu kabiny, se týká i hráčů B-mužstva s nejvyššími příjmy,“ oznámila Sparta na svém webu.



Opatření, ke kterému klub přistoupil s ohledem na omezení sportovní činnosti, trvá do chvíle, než se mužstva vrátí k normálnímu režimu čili k plnohodnotnému společnému tréninku.

Sparta tak následuje další prvoligové kluby, které při přerušení soutěží sáhly k omezení platových nákladů.

První byly Jablonec s Mladou Boleslaví, následoval Zlín a naposledy Baník Ostrava.

Když přišla první vlna snižování, v klubech, kde mají hráči nejvyšší platy, tuto možnost nezavedli.

Ve Spartě podobně jako Slavie o ní nejednali, plzeňský šéf Adolf Šádek přiznal, že o „této možnosti musí kluby uvažovat“.

Společný tréninkový proces týmů přerušilo vyhlášení nouzového stavu 12. března. Kvůli obavám ze šíření koronaviru kluby zavřely tréninková centra a hráči dostali individuální plány.

Fotbalisté běhají po lese, v parcích nebo cvičí doma. Víc dělat nemohou.

Byť by podle současných pravidel mužstva společně trénovat mohla, ale musela by splnit konkrétní omezení a hygienické normy. Pokud by jeden z hráčů byl na koronavirus pozitivní, musel by celý tým do karantény. A to nikdo nechce riskovat.