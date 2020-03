Boss Pelta pro O2 TV: Jednou bych se chtěl vrátit do vedení Sparty

Majitel prvoligového klubu, bývalý předseda fotbalové asociace, funkcionář, šíbr i politik.

Rozhovor reportéra Davida Sobiška s jabloneckým šéfem Miroslavem Peltou odvysílá kanál O2 TV Fotbal nadvakrát. První díl v pátek od 20.30 a druhý v sobotu od 13.30. Celý rozhovor pak půjde v neděli od 13.30.

O čem všem Pelta mluvil? Přečtěte si krátké úryvky z téměř čtyřicetiminutového rozhovoru.

O Jablonci. „Třetí místo je maximum možného. Když nebyla nadstavba, vždycky jsem říkal, že chci mít co nejdřív třiatřicet bodů, abych měl pocit, že jsme zachránění. To teď neplatí, chci být do šestého místa.“

O snu s Jabloncem. „Chtěl bych, abychom hráli předkolo Ligy mistrů a prošli z něj do Evropské ligy.“

O trenéru Radovi. „Je to trenér, který má velké jméno, velkou historii. Má svůj styl a myslím si, že Jablonec je pro něj optimální štace. I z hlediska jeho povahy. Když dostane amok, je neříditelný. Já mám rád cvoky, protože i o mně manželka říká, že nedělám nic normálně.“

O finanční situaci Jablonce. „Naše kasička je vyschlá permanentně, je to ale úhel pohledu. Naše příjmy z komerční oblasti jsou nižší i kvůli mé kauze.“

O zatčení v dotační kauze a pobytu ve vazební věznici. „Já to beru tak, že je to kauza nekauza. Doufám, že se potvrdí moje domněnky, že jsme nic špatného nedělali. Nemůžu si stěžovat na chování vězeňské služby. Spíš by se měl stát zamyslet, jak vypadá cela předběžného zadržení. Sklep, betonová postel, papírové prostěradlo, díra v zemi jako záchod. Tam se člověku promítne celej život. To je psychicky náročné.“

O synovi Adamovi, který už dělá funkcionáře v Jablonci. „Má moje fotbalové myšlení, ale ekonomické má manželky, což znamená, že je to smrtelná kombinace. Mým nástupcem v Jablonci se nestane.“

O Danielu Křetínském. „Drží slovo, drží dohody, má fantastické chování. My všichni z fotbalové branže si ho musíme vážit. Díky němu se zvýšil respekt u ostatních subjektů, které se ve fotbale angažují. Máme velmi dobrý vztah. Jediné, co mu vyčítám, je, že chce řídit Spartu sám a prostřednictvím svých lidí, kteří v životě fotbal nehráli. Měl by někomu dát mandát, aby Sparta byla jeho radost a ne noční můra. Sparta je národní klenot a lidé ho nehodnotí podle toho, kolik má elektráren, ale jak je úspěšný se Spartou.“

O možném návratu do Sparty. „Nabídku od něj na stole nemám, ale je pravda, že na téma já a Sparta jsme mluvili. Jedinou výzvu, přestože jsem majitel klubu v Jablonci, kterou bych přijal, je, že bych se chtěl vrátit do vedení Sparty. Umím si představit, že bychom pracovali na tom, abychom Spartu vrátili na vrchol.“