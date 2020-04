Fotbalová asociace ukončila sezonu amatérům, pohár chce dohrát v létě

„Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích,“ uvedl předseda asociace Martin Malík.



Výkonný výbor o ukončení ročníku ČFL, MSFL, divizí, přeborů a dalších soutěží rozhodl na svém zasedání. Nařízení platí pro veškeré mistrovské i pohárové amatérské soutěže s tím, že zůstává konečné pořadí k osmému dubnu.

Kluby na amatérské úrovni zároveň nebudou sestupovat ani postupovat, výjimkou je prostupnost s profesionály: čili druhou ligou. Ta je zatím, stejně jako nejvyšší soutěž, která spadá pod Ligovou fotbalovou asociaci (LFA), pouze přerušena.

Na prvním místě ČFL je Táborsko ve skupině A, v „béčku“ zvítězila rezerva Jablonce, v MSFL triumfuje Blansko.

Pokud by z druhé ligy (FNL) spadly dva české týmy, nahoru by šel Jablonec B a Táborsko. Pakliže by sestupovaly dva moravské, postoupí Blansko a další celek z MSFL. Podle pořadí mají první nárok Petřkovice.

A odložený pohár, v jehož semifinále se mají utkat Sparta s Plzní a Olomouc s Libercem? O postup do finále (původně plánovaném na 20. května) se mělo hrát 22. dubna.

„V tuto chvíli bohužel nelze predikovat nic konkrétního, ale jsme připraveni na situaci a její vývoj reagovat a program MOL Cupu tak dohrát. Samozřejmě záleží na případném restartu a termínové listině profesionálních soutěží, ale rádi bychom pohárový ročník zakončili ryze sportovní cestou někdy v průběhu června,“ dodal Malík.