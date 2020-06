Šéf fotbalu: Na pohár smí diváci obou týmů, medaile si hráči rozdají sami

Fotbalová asociace ČR, jejímž je předsedou, řešila kvůli koronavirové krizi všelicos. Zrušené letenky na březnové přípravné turné v USA, hotely, přípravný kemp před Eurem, zrušený galavečer Fotbalista roku...

„V tuto chvíli se ještě nedá říct, že máme vše vyčísleno,“ podotkl Malík v reakci na ekonomické dopady pandemie. „O celé řadě věcí se ještě jedná.“



Jak třeba řešíte zmíněné americké turné, kde měla hrát reprezentace v březnu?

Měli jsme se tam přepravovat s velkými leteckými společnostmi, tudíž jsme dostali zákonné refundace. Naopak americká charterová společnost, která měla zajišťovat náš přelet mezi Miami a Charlotte, se ocitla v existenčních potížích. Pokud víme, je v insolvenci. Znamená to, že pravděpodobnost, že tyto prostředky dostaneme zpátky, se limitně blíží nule. S řadou subjektů v oblasti hotelů se dál vyjednává, stále je ve hře případně turné zopakovat, což by otázku hotelů řešilo.

Hotely vracet peníze nechtějí?

Laicky řečeno: my nemůžeme za to, že jsme nepřiletěli, chceme po ubytovacích zařízeních peníze zpět. Oni se brání stejnou rétorikou: nic jsme nezavinili, nemůžeme za to, že jste nemohli přiletět. Je to právní souboj, je to komplikované. Uvidíme. Nemáme zdaleka zpátky vše a tak to je u všech věcí, kde jsme nějaké prostředky vynakládali. Třeba Fotbalista roku se nemohl uskutečnit, což jsme zjistili několik dní před galavečerem, kdy už byla řada věcí nenávratně uhrazena. Kde jsme mohli, objednávky jsme rušili, ale něco už zkrátka nešlo.

Dorazily už nějaké slibované finance z mezinárodních organizací? FIFA kvůli tomu založila krizový fond.

UEFA bude nadále vyplácet veškeré prostředky ze všech jejích programů, tam nedochází k žádnému zpoždění. Co se týče fondu FIFA, tam bohužel k čerpání nedochází. Mí kolegové z financí to samozřejmě monitorují a budeme určitě chtít program pro potřeby fotbalu v ČR využít. Pokud to bude možné, tak i nevyjímaje profesionálního fotbalu: jsem přesvědčen, že profikluby byly ty subjekty, které krize postihla v první řadě a velmi citelně.



FAČR v posledních týdnech intenzivně připravoval finále poháru, které je na programu 1. července. Jak bude vypadat?

Musíme dodržet hygienická opatření, na druhou stranu pohár je z mého pohledu specifické utkání. Za každou cenu jsme tedy chtěli, aby na pohárové utkání se dostali fanoušci obou týmů, požádali jsme ministerstvo zdravotnictví o výjimku, poněvadž u ligových utkání to dodnes není možné. Musím s povděkem kvitovat, že ministerstvo naší žádosti vyhovělo, ve středu po šestnácté hodině jsme dostali potvrzení, že se finále můžou účastnit fanoušci Liberce i Sparty. Což je velmi dobrá zpráva.

Finále MOL Cupu utkání Liberec - Sparta se hraje 1. července od 20.15 Liberec postoupil do finále po semifinálovém vítězství 2:1 v Olomouci, Sparta stejným výsledkem přešla přes Plzeň. Na každý tábor kvůli trvajícím omezením proti šíření nového typu koronaviru vyjde necelých tisíc vstupenek.



Stále však ve velmi omezeném počtu.

Kapacita je bohužel snížená na 25 procent, do toho musíme započítat i nezbytný personál stadionu. Na všechny fanoušky, partnery a ostatní osoby s výjimkou těch, kteří utkání zajišťují, bude připadat zhruba 2 300 vstupenek. Je to samozřejmě málo, ale já se domnívám, že fanoušci určitě ocení, že tam můžou být přítomni sparťané i Liberečáci.

Máte už vymyšlené, v jakém režimu předáte vítězi trofej a medaile?

Bude to bohužel věc, která je poplatná této době. My všichni tady se necháme v příštích dnech otestovat na koronavirus a ti z nás, kteří budou negativní, se posléze objeví na hřišti. Předají pohár vítězi. A podobně, jako to dělají kolegové v okolních zemích, medaile si hráči rozdají sami mezi sebou. Taková samoobsluha, dalo by se říct.



Reprezentace už zná podzimní jízdní řád, už řešíte třeba soupeře pro přípravné zápasy?

Ano. Bohužel v tuto chvíli je ještě mnoho otazníků ohledně cestování v evropských zemích. Neumím říct nic konkrétního. Tři zápasy, které budou v říjnovém i listopadovém okně, jsou ale podle mě pro fanoušky dobrá zpráva.

Bude výhodnější domluvit si soupeře z okolních zemí, nebo z těch, které nebyly pandemií tolik postiženy?

Se Slovenskem hrajeme v rámci skupiny Ligy národů, tímto směrem jsme se nedívali. Naopak utkání s Rakouskem jsme měli v plánu teď na červen a s kolegy jsme v kontaktu, je to jedna z variant, které obě strany zvažují. Důležité bude, jak se bude situace vyvíjet.



Rada poprvé probírala rozvoj sportu Národní rada pro sport poprvé společně probírala strategii rozvoje českého sportu. V poradním orgánu předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličky zasedají i velké osobnosti jako Jaromír Jágr nebo Pavel Nedvěd. Ti ocenili rozmanitost názorů. Hodně se mluvilo o nutnosti větší podpory mládežnických trenérů. (ČTK)

Máte tušení, zda se na podzim dostane na stadiony víc fanoušků?

Doufáme, že bude pokračovat rozvolňování. Realisticky si nejsem jist, jestli už v září budeme schopni pozvat fanoušky českého národního týmu na plnou kapacitu, byť bychom byli velmi rádi. Pevně doufám, že v říjnu a listopadu nám to podmínky už umožní a najedeme na normální režim.



Co si slibujete od činnosti Národní rady pro sport, jejímž jste členem?

Pevně doufám, že to je jeden z důležitých kroků pro to, aby financování sportu v celé zemi bylo daleko lépe provázáno. Aby lépe reflektovalo potřeby sportovního prostředí. Měli bychom být v rámci rady důležitou zpětnou vazbou pro Národní sportovní agenturu, aby mohla veškeré své procesy z hlediska peněz a nastavení jednotlivých programů přichystat tak, aby si se sportovním prostředím sedly. A slibuji si od toho také to, že prostředky směřující do sportovního prostředí se časem budou zvyšovat minimálně na úroveň, na níž je dnes kultura.