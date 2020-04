Třetí ligy, divize i pohár. Šéfové rozhodnou, jestli se sezona dohraje

Vedle běžné agendy se dvanáctičlenný tribunál v čele s předsedou Martinem Malíkem a dále ve složení s místopředsedy Zdeňkem Zlámalem a Romanem Berbrem, zástupci profesionálních klubů Dušanem Svobodou a Tomášem Paclíkem, šéfy řídících komisí Dagmar Damkovou a Pavlem Nezvalem a také Miroslavem Libou, Rostislavem Votíkem, Michalem Blaschkem, Pavlem Brímusem a Karlem Kulou bude zabývat amatérským fotbalem.

Dohrát sezonu? Předčasně ji ukončit? Anulovat výsledky? Ponechat stávající tabulky? Co udělat s propustností? S postupem, sestupem?

A jak s domácím pohárem, který dospěl do semifinále a jsou v něm jen ligové týmy (Sparta - Plzeň, Olomouc - Liberec)?

Česká fotbalová liga, Moravskoslezská fotbalová liga, divize, krajské přebory, A-třídy, B-třídy, okresní přebory a ještě nižší, k tomu všechny soutěže mládeže.

Aktéři by v úterý odpoledne měli vědět, jestli si na jaře ještě zahrají.

Vychází to spíš na pesimistickou variantu. Aby se všechno stihlo dohrát do konce června, je zapotřebí začít v druhé polovině dubna... A to je v současné době, kdy platí omezení kvůli šíření nového typu koronaviru, složité.

U amatérských zápasů je totiž komplikované vkládat termíny doprostřed týdne. Jednou, dvakrát možná, ale ne pořád.

Navíc je tu ještě jeden zásadní zádrhel: pokud by se hrát začalo a jeden hráč bude pozitivní na nemoc Covid-19, musí všichni, s kterými přišel do styku, do karantény. Čili celé mužstvo, možná i další kategorie v oddíle. Pak už se soutěž stejně dohrát nedá.

Výkonný výbor, jakási vláda nad fotbalem v Česku, vynese verdikt.

To s Mol Cupem si dá čas na rozhodnutí. Bude se čekat, jaký osud postihne první a druhou ligu, kterou řídí Ligová fotbalová asociace (LFA).

Profesionální soutěže jsou zatím do odvolání pozastaveny, je však snaha sezonu dohrát. Jenže jsou závislé na rozhodnutí vlády.