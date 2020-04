Slavit? Truchlit? Vítěz třetí fotbalové ligy si musí počkat

„Jsem šťastný, že je soutěž rozhodnutá a že jsme v ní obsadili první místo. Máme šanci postoupit, ale jestli se to stane, to se uvidí. My teď máme jistotu a čekáme,“ tvrdí táborský kouč Miloslav Brožek.

Šanci na vytoužený postup Jihočeši rozhodně mají. A zřejmě ne malou. Varianty jsou dvě. Pokud se druhá liga dohraje, sestoupí z ní poslední dva týmy, které nahradí dva celky z nižší soutěže dle územního hlediska. Pokud půjde dolů český tým, postoupí Táborsko, které získalo v skupině A třetí ligy víc bodů než záloha Jablonce ve skupině B. Při sestupu moravského klubu by nahoru mohlo jít Blansko, tedy vítěz MSFL.

Pro Táborské je tu ještě jedna možnost. Pokud se některý z druholigových klubů do příštího ročníku nepřihlásí, první na řadě je jihočeský celek, který má o návrat do druhé nejvyšší soutěže velký zájem.

„Otazníků je aktuálně hodně. Nevíme, jakou budeme hrát soutěž. Podle toho musíme skládat kádr, domlouvat přípravné zápasy, také začátek sezony je v každé lize jiný. Velký otazník visí nad smlouvami hráčů, které jsou zpravidla do 30. června. Jak to pak bude s fotbalisty na hostování? Co přestupní termín? Kdyby se hrála baráž, jak to s ní bude?“ ptá se kouč Brožek.

Pokud se Táborsko skutečně do druhé ligy vrátí a soutěž se dohraje, čeká nováčka ještě jedna překážka. „My jsme odehráli poslední zápas 8. března, další by nás čekal někdy na konci července. A nastoupíme proti týmům, které odehrají 13 zápasů v rychlém sledu a po krátké pauze půjdou rozehrané do nové sezony. Adaptace pro nás pak bude ještě těžší. A hlavně budeme rádi, že ve druhé lize vůbec budeme,“ vypráví 45letý trenér.

Trenér Miloslav Brožek hecuje fotbalisty Táborska.

Táborští fotbalisté i po oficiálním ukončení sezony dál trénují. „Začali jsme třítýdenní kondiční cyklus, který nebudeme měnit. Pak se uvidí, jestli hráčům dáme volno, nebo se budeme chystat dál. Důležité bude, jestli by nás čekala baráž, což si osobně nemyslím, když byla ČFL ukončená,“ uvádí kouč.

Na finální verdikt si Táborsko ještě musí počkat. Stejně tak ještě není jisté, jestli bude pokračovat u A-týmu jeho hlavní trenér. „Zatím ještě není jasno. Ale mám chuť do další práce a rád bych v Táboře zůstal,“ doplňuje Miloslav Brožek.