Táborsko touží po návratu. Chceme zůstat první, hlásí kouč

„Situace tak vykrystalizovala. Jsme první, takže si nemůžeme dávat za cíl být na konci sezony třeba třetí. To by byl nesmysl. Chceme vyhrát naši skupinu, nebo se alespoň do posledních kol prát o první místo. Víme, že máme dva body za sebou giganta, který když se rozhodne, tak vyhraje na jaře všech 15 zápasů a postoupí do baráže,“ komentuje situaci na čele tabulky táborský trenér Miloslav Brožek. Jeho tým drží těsný náskok před rezervou pražské Sparty.

Třetiligové duely začnou až na začátku března, klub tak stojí na startu devítitýdenní přípravy. „Během ledna se rozhodneme, které testované hráče si necháme. Zároveň už také budeme vědět, kdo odejde. V únoru už se budeme soustředit na herní stránku. Příprava je dlouhá, ale máme dost času se kvalitně připravit na jarní část,“ tvrdí kouč Jihočechů.

Do Tábora na začátku roku dorazila nová vlna cizinců. Klub na zahraniční hráče sází dlouhodobě.

„Postupně přicházejí tak, jak si zvládají vyřídit administrativní povinnosti. Už s námi trénuje Ivo Minkevič, který hrál první lotyšskou ligu. Je to zároveň reprezentant do 21 let, urostlý levonohý stoper nebo krajní bek. Měl by nám zvýšit konkurenci na levé straně. Dobře se jeví i Mikuláš Jáša s Matějem Dybalou,“ popisuje Miloslav Brožek.

V Táboře testují i ofenzivní fotbalisty. „Máme v týmu Brazilce Aguilara, který působil i v národním týmu do 17 a 19 let. Nyní mu je 24 let, naposledy hrál ve druhé brazilské lize. Je poprvé v Evropě. Uvidíme, v jaké bude kondici a jestli by pro nás byl posilou,“ pokračuje 45letý kouč.

„Testujeme i jemenského fotbalistu. Rami Al-Wasmani je kapitán reprezentace do 19 let. Zkouší se u nás prosadit. U hráčů z Arabského poloostrova bývá často problém, že nemají dostatečnou fyzickou kondici. Ale mívají jinak velký fotbalový potenciál,“ hovoří Brožek o další možné posile.

V průběhu prvního týdne přípravy se k jihočeskému klubu připojují ještě další hráči. „Z hostování ve Varnsdorfu se vrací Martin Ngimbi. O něj je na hráčském trhu velký zájem, takže u nás asi nezůstane. Dnes by měl přicestovat další jemenský hráč Mahmed Al-Ghamesi. V Senegalu čekají na víza dva hráči z Guiney. Jsou to střední záložník Jasana a křídelník Conde,“ dodává Brožek.

Na táborského jmenovce Cheicka Oumara Condeho jsou také nabídky z vyšších soutěží. Angažmá v klubu pravděpodobně skončí i pro Ahmeda Al Soriho, který se blýskl na prosincovém Poháru národů Perského zálivu a má namířeno do Ománu.

Zkouší hodně cizinců

Kromě cizinců se do tréninku prvního týmu zapojili i mladíci z vlastní akademie. „Navíc zkoušíme i naše dorostence. Trénují s námi Matěj Brabec, Marek Icha a Jan Pavlík. Z Doubravky se vrátil Michal Bartůněk,“ vypočítává trenér. V kabině Táborska tak aktuálně skoro převažují cizinci nad Čechy.

„Snažíme se naše hráče nabádat k tomu, aby cizincům v začátcích pomáhali. Musíme se všichni snažit, aby naše výkony a výsledky byly na co nejvyšší úrovni. Konkurence hráče posouvá dál. To si všichni musí uvědomit,“ zdůrazňuje kouč Táborska.

Přestože je o zahraniční hráče zájem, základní osa sestavy by se měnit neměla. Obranu bude dál řídit kapitán Jakub Navrátil, míč ve středu hřiště rozdá Martin Kučera a o góly se bude starat Zbyněk Musiol. „Nikoho z osy mužstva nechci pouštět. To by musela přijít extrémně výhodná nabídka pro klub i pro hráče. Potvrdili jsme to i tím, že před Vánoci podepsal novou smlouvu útočník Zbyněk Musiol,“ chválí si pokračování klíčového hráče.

Podoba finálního kádru bude záviset na tom, které opory během zimní pauzy celek opustí. „Podle toho tým doplníme. Odejít může i Stephano Alves de Almeida, kterému jsme v létě slíbili, že když nám půl roku pomůže, budeme se mu snažit najít nové angažmá. Uvidíme, jestli u nás bude chtít zůstat. Pokud ne, tak dohoda je dohoda, tu musíme dodržet. On sám touží po první lize,“ tvrdí Miloslav Brožek.

Po pondělním startu zimního přípravného období čeká táborské fotbalisty první přátelský zápas už zítra, kdy se od 14 hodin představí ve Voticích proti béčku pražské Dukly. Následně změří síly s prvoligovým Libercem, na pražském Vyšehradě si zahrají proti druholigovému Varnsdorfu.

Na konci ledna prověří lídra České fotbalové ligy záloha českobudějovického Dynama a také A tým Dukly Praha. V únoru Táborsko postupně čekají zápasy s béčkem Liberce, Vyšehradem, Sokolovem a generálku sehraje 29. února s Vlašimí. Do jarní části třetí ligy vstoupí 8. či 9. března doma proti Benešovu.

„Nerad hraji v přípravě proti týmům, se kterými bychom měli jasně vyhrát. Hráči pak nemají takovou motivaci. Nikoho takového v přípravě nemáme. Sehrajeme zápasy s mužstvy, která nás zatlačí. Někdy bychom naopak měli diktovat tempo hry my. Je to takový pestrý mix, se kterým jsem spokojený,“ těší Brožka.

Třetí liga má po letošním rozšíření soutěže o B mužstva ligových celků těžký postupový klíč. Vítězové dvou šestnáctičlenných skupin se v baráži střetnou o jediné postupové místo.

„Dříve bylo demotivující, že z ČFL nechtěly do druhé ligy ani týmy ze třetího či čtvrtého místa. A postupovaly dva kluby. Nyní je aspirantů na postup daleko víc, ale nahoru jde paradoxně jenom jeden. Navíc se baráž hraje až v polovině června a o měsíc později už začíná nová sezona. Hráči si neodpočinou, kluby mají minimum času na skládání týmu na nový ročník. Třetí liga se díky béčkům zkvalitnila, ale systém ještě potřebuje čas,“ doplňuje trenér Miloslav Brožek.