Fotbalové Táborsko sází na cizince. A vede třetí ligu

Opustili druhou ligu v posledním zápase minulé sezony a začalo jim náročné období. A pro táborské fotbalisty zároveň ne moc příjemné. Mužstva se chopil nový trenér Miloslav Brožek. „V létě jsme museli za krátkou dobu sestavit konkurenceschopné mužstvo. Po sestupu to nikdy není lehké. Plno hráčů nás odmítlo, do třetí ligy jít nechtěli. Proto jsme brali fotbalisty, kteří měli chuť. Vytvořili jsme pracovitý, hladový a charakterní tým,“ vypráví pětačtyřicetiletý kouč.

Start do sezony však táborští fotbalisté zvládli a ve třetí lize sbírali jasná vítězství. „Jsem v ČFL nováčkem, stejně tak řada hráčů. Ale povedla se nám druhá polovina přípravy a měli jsme v úvodu ročníku dobrý los. Hráli jsme s týmy z druhé poloviny tabulky a adaptovali se na soutěž. Budovali jsme herní projev a připravili se na nejlepší týmy,“ tvrdí Brožek.

„Jsme spokojeni, ale zároveň překvapeni. Nikdo takové výsledky nečekal. Nepropadáme však žádné euforii, jsme v polovině sezony.“ Miloslav Brožek, trenér

Jeho celek ztratil za čtrnáct kol pouze šest bodů a vede tabulku třetiligové skupiny A o tři body před rezervou pražské Sparty. Třetí Králův Dvůr už ztrácí na Jihočechy devět bodů. „Jsme spokojeni, ale zároveň překvapeni. Nikdo takové výsledky nečekal. Nepropadáme však žádné euforii, jsme teprve v polovině sezony,“ brzdí trenér nadšení.

Od této sezony se do třetí ligy vrátily B týmy ligových celků, což přispělo ke zvýšení kvality soutěže. Nově se však hrají dvě skupiny, jejichž vítězové si to v baráži rozdají o jedno postupové místo. Klíč k posunu do vyšší soutěže se tak výrazně ztížil. „Až se B tým Sparty, Slavie či Plzně rozhodne, že postoupí, tak to dokáže. Tyto kluby mají obrovskou sílu, těžko jim konkurovat,“ pokrčí rameny kouč Táborska.

Miloslav Brožek si myslí, že záloha letenského týmu chce v nejbližší době do druhé ligy. „Jsem přesvědčený o tom, že béčko Sparty myslí na postup. Buď letos, nebo příští rok. Záloha Slavie hraje s velmi mladým kádrem, navíc působí i v mládežnické Lize mistrů. Ta na postup tak netlačí.“

Cizinci v Táborsku Stephano Alves de Almeida - obránce, Brazílie

Matej Dybala - obránce, Slovensko

Cheick Oumar Conde - záložník, Guinea

Emanuel Tolno - útočník, Guinea

Martins Toutou Mpondo - útočník, Francie

Ahmed Al Sarori - útočník, Jemen

Chce se tedy Táborsko vrátit v co nejkratším čase zpátky do druhé ligy? „Nemůžeme si klást za cíl postoupit. Musíme být na druhou ligu připraveni. Často jsme se trápili na venkovních hřištích, kde jsou podmínky mnohdy specifické. Hlavním favoritem soutěže je Sparta B,“ tvrdí Brožek.

Podzim Jihočeši uzavřou na domácím stadionu, kde ještě neztratili ani bod. Tábor přivítá v neděli od 13.30 hodin Králův Dvůr. „Soupeř zažívá úspěšnou sezonu. Je to stabilizovaný třetiligový klub, který je silný zejména v domácím prostředí. My však i vzhledem k postavení v tabulce budeme hrát jednoznačně na vítězství,“ ujišťuje táborský trenér.

Táborsko se pohybuje na hranici profesionálního fotbalu. Někteří hráči si přivydělávají jinou prací, další studují. Tomu odpovídá i příprava. „Vedení klubu zajistilo, že i po sestupu v klubu zůstali zkušení Zbyněk Musiol, Jakub Navrátil a Martin Kučera, kteří vytvořili osu mužstva. Pro ostatní hráče se snažíme připravit podmínky, aby se mohli živit pouze fotbalem. Máme v týmu studenty, nebo i hráče, kteří si na částečný úvazek přivydělávají. Proto trénujeme někdy dopoledne, někdy odpoledne. Na třetí ligu máme nadstandardní podmínky,“ popisuje Brožek.

Táborsko v posledních letech často přivádí zahraniční fotbalisty, které se daří se slušnou úspěšností prodávat do jiných klubů. Před sezonou 2019/20 byl přísun cizinců značný. Aktuálně klub pracuje se šesti zahraničními hráči. A to jich řada odešla v průběhu letních testů. „V Táboře jsem od léta, ale tentokrát má příchod cizinců můj rukopis. Mám s tím dobré zkušenosti. Jejich kvalita přináší hráčům konkurenci a zvyšují i jejich výkonnost. Jsem přesvědčený, že všichni cizinci, kteří k nám přišli, mají kvalitu a potenciál. Pečlivě jsme si je vybírali. Zahraniční hráči musí být lepší než domácí a nastupovat v základní sestavě,“ zdůrazňuje kouč.

Každodenní práce s cizinci není jednoduchá. Překážkou může být i komunikace. „V kabině vládne angličtina, já komunikuji s hráči ve více jazycích. S každým hráčem si promluvím v jeho jazyce. Snažím se být ke všem empatický, aby jejich začlenění bylo co nejpřirozenější. Doba postoupila a i čeští hráči pochopili, že nám cizinci pomáhají. Kluci je berou mezi sebe, aby netvořili skupinky,“ dodává Miloslav Brožek.