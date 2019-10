Táborsko si poradilo i se sparťanskými hvězdami za miliony

Byl to zápas rozdílných poločasů. První herně i na šance ovládli hosté, druhý domácí. Utkání dvou adeptů na postup nabídl slušnou podívanou. Táborsko bylo na soupeře dobře připravené a zápas zvládlo lépe po taktické stránce.

Třetí liga je náročná soutěž, ve které hraje 16 týmů o jediné postupové místo. A proto se počítá každý bod. Jihočeši v Praze na Strahově získali všechny tři. Vyhráli na půdě týmu, kde se moc bodovat nebude. Sparta B byla doposud doma stoprocentní a remizovala pouze v Benešově a Karlových Varech.

Táborsko, které z osmi kol hrálo popáté venku a body ztratilo za remízu jen na Motorletu a v Plzni se zálohou Viktorie, zápas rozhodlo gólem z 10. minuty. Na hranici pokutového území se uvolnil Emmanuel Tolno a obstřelil brankáře parádní zakroucenou střelou ke vzdálenější tyči.

Ben Chaim a Karlsson stáli přes 100 milionů

V dalších šancích, kdy už hosté pokořili brankáře, trefili jen obránce nebo branku úplně minuli. „Celkově to ale byl náš skvělý výkon se vším všudy. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, druhý už připomínal válku. Sparta v něm byla o něco lepší, ale my jsme v té konfrontaci obstáli. Musím hráče pochválit,“ uvedl v klubovém pozápasovém hodnocení trenér Miloslav Brožek.

Sparta B do zápasu nasadila i posily z ligového A-týmu Tala Ben Chaima a Davida Moberga Karlssona, za které klub zaplatil celkem více než 100 milionů korun. Obě hvězdy se ale výrazně neprosadily. V prvním poločase měli domácí největší šanci při úniku Daa. Jeho pokus o lob zastavil brankář Šimon Pecháček, který do zápasu nastoupil z pozice dvojky kvůli zranění Adama Zadražila.

„Soupeře dvakrát vychytal a podal velký výkon,“ řekl na jeho adresu trenér. Druhý klíčový zákrok si připsal 12 minut před koncem proti zakončení Daniela Marečka z malého vápna.

Do druhého poločasu Sparta změnila styl hry. Stáhla Ben Chaima, kterého obrana Táborska dokázala eliminovat, a začala být více na míči. Hrála jednoduše, hodně míčů do útoku centrovala. Ani to ale ke gólu nepomohlo a Táborsko získalo cenné tři body.

„I přes vítězství jsem viděl v naší hře rezervy a máme na čem pracovat,“ uvedl dále Brožek. „Sparta byla ve druhém poločase více přímočará. Svedli jsme hodně soubojů a už nehráli na krásu. Naším cílem bylo neinkasovat, což se povedlo,“ těšilo trenéra Táborska.

Domácí tým vede trenér Václav Kotal, který po zápase pro web Sparty vyzdvihl výkon soupeře: „Byl to jednoznačně nejkvalitnější tým, se kterým jsme se zatím potkali. Mají ve svém týmu zkušené hráče, kteří dokážou podržet balon či potrestat naše chyby. Hlavně se do hry dostávali kvalitou, a ne na náhodu,“ konstatoval. „Soupeř měl i další příležitosti. Následně se hra přelévala. Když ale nedáte gól, nemůžete pomýšlet na vítězství. Zvláště v domácím prostředí. Do dalších zápasů musíme zefektivnit naši ofenzivní hru,“ dodal Kotal.

Po vítězství se Táborsko na čele soutěže odpoutalo právě od Pražanů na rozdíl tří bodů. Jako jediný tým v soutěži v normální hrací době neprohrálo a po osmi kolech má 21 bodů.

V neděli od 16 hodin v dalším testu přivítá v jihočeském derby Písek, který drží po výhře 3:0 nad pražským Motorletem čtvrté místo (15 bodů).

„Mám zdvižený prst. Tak dobře, jak hraje současný Písek, jsem ho neviděl pět let,“ láká na derby Brožek. I tak by ale Táborsko mělo derby zvládnout. Teda pokud chce úspěšně složit další díl v postupové skládance za návratem do druhé ligy.