Fotbal i jazyková škola. To je nové fotbalové Táborsko

Ani Ajax, ani Bayern neporazí Táborsko. To je jen úryvek z vítězného pokřiku fotbalistů třetiligového týmu z Tábora, který se na sociálních sítích objevuje v této sezoně hodně často. Po každém utkání.

V minulém roce vyhráli fotbalisté od Jordánu ve druhé lize šestkrát ve 30 zápasech. Letos v ČFL mají odehrané čtyři zápasy a čtyřikrát slavili výhru. V tabulce mají jako jediní v soutěži plný počet bodů, jednobodový náskok na druhou Spartu B a tříbodový na třetí Králův Dvůr.

„Většinou, když se sestoupí, týmy se rozpadnou, staví se nové a chvíli trvá, než se sehrají. Nám start do sezony vyšel parádně. Jsme překvapení, potěšení, ale pořád je to jen start,“ říká kouč lídra třetiligové skupiny A Miloslav Brožek.

Ale i dobrý start se počítá. Což dobře ví také záložník Martin Kučera. Ten jako jeden z mála mužstvo po minulé neúspěšné sezoně neopustil. „Zůstalo nás tu asi pět nebo šest z toho minulého kádru. Neutíkal jsem i proto, že jsem doufal, že budeme hrát nahoře,“ vysvětluje zkušený hráč.

Jihočeši vstoupili do ročníku výhrou v Benešově 3:1, následně doma porazili Hostouň 4:1, vyhráli v Karlových Varech 3:0 a naposledy porazili Příbram B 5:0. „Myslím si, že diváci, kteří v minulé sezoně na vítězství moc zvyklí nebyli, zatím mohli být až na druhý poločas s Hostouní spokojení,“ míní Martin Kučera.

A to asi jsou, protože ve dvou domácích duelech jich pokaždé přišlo víc než pět stovek, což odpovídá počtům z uplynulého ročníku.

Na co si museli zvykat, to byli vesměs noví hráči. V kádru jich je dost. A řada z nich pochází z exotických zemí. U Jordánu se nově učí jména jako Tolno nebo Conde. Oba jsou z Guiney.

Druhou mízu chytili Almeida a hlavně Toutou. Ten přišel do Táborska už v zimě minulého roku, ale na jaře toho příliš nenahrál. Teď naopak září. Ve čtyřech zápasech dal už šest gólů a vede tabulku střelců třetiligové skupiny A.

„Co bylo loni, nemůžu hodnotit, ale ten hráč byl úplně mimo tým a neměl natrénováno. Když jsem zjistil, že u nás má smlouvu ještě na rok a půl, tak jsem si řekl, že s ním zkusíme pracovat, a postupně se nám ho povedlo zapojit. Má předpoklady pro velký fotbal a přijde mi, že pochopil, že musí hodně pracovat, aby se někam dostal,“ přidal svůj názor trenér Miloslav Brožek.

Jazykovou bariéru překonává trenér

Toutou umí francouzsky a částečně anglicky. Ne všichni hráči jsou na tom ale takhle dobře. „Trochu problém je, že ti dva noví, Tolno a Conde, neumí ani anglicky. Naštěstí trenér s nimi komunikuje francouzsky, takže občas máme zápasovou přípravu ve třech jazycích, samozřejmě česky a ještě anglicky. Máme kromě fotbalu i jazykové lekce,“ usmívá se Kučera.

Ale zároveň dodává, že oba zmínění devatenáctiletí mladíci se snaží, do týmu zapadali a už se učí i první česká slovíčka. O tom, že je potřeba všechny co nejrychleji začlenit do kádru, ví i kouč Brožek.

„Tihle zahraniční hráči mají občas tendence být takovou samostatnou jednotkou v týmu. A to my nechceme, to nedělá dobrotu. Musí se učit a nesmí počítat s tím, že jim všechno budu překládat. Tím, že se nám zatím daří, tak to i ostatní berou. Ale kdyby to tak nebylo, mohou ostatní poukazovat na to, že nevědí, co mají dělat a podobně. Pak to kazí atmosféru,“ upozorňuje Brožek.

Záložník Martin Kučera krotí táborskou euforii tím, že těžší soupeři tým ještě čekají. „Zatím jsme hráli s celky zespoda. Uvidíme, jak nás prověří třeba Sparta B, Slavia B, Plzeň B nebo Domažlice,“ říká.

Ale nemuselo by to být zlé. Vždyť v minulém týdnu hrál tým v poháru s druholigovým Varnsdorfem a po 90 minutách byl stav 4:4, podlehl mu až na penalty.

„Na jednu stranu jsme byli bezprostředně po zápase hodně zklamaní, protože v devadesáté minutě jsme měli obrovskou šanci na otočení duelu. Ale na druhou musím říct, že jsme prohráli se ctí a pro náš úzký kádr je možná lepší, že se budeme moc soustředit jen na třetí ligu,“ přidal Brožek.

Už následující dvě kola tým prověří řádně. V sobotu hraje Táborsko na Motorletu a v dalším kole s Plzní B. Bude se i pak vyhřívat na čele tabulky?