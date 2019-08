Kapitán Táborska: Máme hráče, kteří tu chtějí být. Nepřišli za trest

Pod novým trenérem Miloslavem Brožkem si klub nedává za cíl okamžitý návrat do druhé nejvyšší soutěže. „Ale všichni chceme, abychom byli nahoře. Nikdo nechce hrát druhé housle,“ ujišťuje Jakub Navrátil.

Jaké pro vás bylo tohle fotbalové léto?

Nebylo zrovna jedno z těch příjemnějších. Už jsem zažil lepší. Co se stalo, to všichni víme. A teď se s tím nedá dělat nic jiného než to všechno napravit. Slýchával jsem názory lidí, že fotbal tady skončí. To si myslím, že nehrozí. Nechceme to dopustit. Na kádru se pracovalo. Udělalo se hodně změn a je to jasně vidět. Přišli šikovní kluci. Cizinci i Češi. Zatím to funguje.

Když před dvěma lety v zimě udělalo Táborsko v kádru první velký řez, tehdy jste říkal, že to není nic dramatického, že z Turecka jste zvyklý na větší změny. Teď přes deset hráčů odešlo, podobný počet přišel. Tohle léto vám to nepřipomnělo?

Dá se to k tomu přirovnat. V tomhle směruje je to podobné.

Úvod soutěže v podání Táborska Benešov – Táborsko 9. srpna

Táborsko – Hostouň 18. srpna

K. Vary – Táborsko 25. srpna

Táborsko – Příbram B 1. září

Motorlet – Táborsko 7. září

Plzeň B – Táborsko 15. září

Odešli skoro všichni hráči základní sestavy. Vy sám jste takové úmysly neměl?

Osobně jsem neměl žádné nabídky a myslím si, že i kdybych nějaké dostal, tak bych nikam nešel. V Táboře jsem zakořeněný.

S jakými ambicemi půjdete do sezony?

Že bychom od vedení klubu dostali cíl, na jakém místě máme skončit, to nemáme. Všichni chceme, abychom byli nahoře. Nechceme hrát druhé housle. To nechce nikdo.

Máte představu o náročnosti soutěže?

Myslím si, že tuhle představu nemá nikdo. Vytvořil se nový formát téhle soutěže. Je tam 32 týmu ve dvou skupinách a jeden z každé postupuje, nově tam jsou béčka... Těžko si teď představit, jak to bude fungovat.

Jste rád za B-týmy v ČFL?

Určitě. Pro mě Juniorská liga neměla vůbec hlavu a patu. Bylo to takové zbytečné prodlužování bezstarostného života mladých kluků a dává mi větší smysl mít béčko v dospělé soutěži. Je to lepší.

Už jste to naťukl, ale jaký pocit máte z týmu? Jste teď dost mezinárodní.

Jsou tady kluci, co se domluví anglicky, popřípadě francouzsky. Trenér s nimi komunikuje více jazyky. Důležité je, že to zatím funguje na hřišti. Přišli kluci, co nejsou žádná polena. Jsou šikovní s ryzími charaktery. Chtějí tady být, nejsou tu za trest. Chtějí se u nás ukázat a pak třeba jít někam dál. To my jim umožníme a budeme rádi, když je nějak zobchodujeme. Ale je důležité, že nepřišli dělat neplechu, ale hrát fotbal.

A jak se změnilo Táborsko pod novým trenére Brožkem?

Vypadá to, že asi budeme hrát na dva útočníky. Každý trenér má svoji představu a hledá si hráče, aby mu do ní zapadali. Jak to bude vypadat na hřišti, to uvidíme.