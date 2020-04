Kouč divizních Přeštic: Konec sezony? Ještě mohli počkat

Ročník měl celek z jihu Plzeňska rozjetý parádně. Podzimní část ovládl, v prvním jarním duelu zvítězil nad Mariánskými Lázněmi. Ale dál už nic, opatření způsobená koronavirovou pandemií přeštické tažení zastavila.

Kouč Purkart by takto rezolutní verdikt, jakým je konec soutěže, nevolil. „Myslím, že se ještě dalo počkat. Samozřejmě nevím, jaké mají na svazu informace od vlády. Navíc hrát během promořování, pokud nastane, by bylo složité. Na druhou stranu si ale říkám, že skončit se může vždycky,“ přemítá.

Našel i důvody, proč si naději nadále držet. Než se tedy doslechl, že byla definitivně planá.

„Pořád jsem se utěšoval tím, že v létě vlastně nic nebude. Žádné festivaly a podobné akce, takže pokud by se třeba v červnu a červenci hrál fotbal, lidé by přišli. Jenže do určitých věcí my nevidíme,“ krčí rameny bývalý dlouholetý záložník plzeňské Viktorie.

Přešticím tak nezbývá než se sebrat a začít znovu. Základ položily slušný a ukázaly, že postup do třetí nejvyšší soutěže rozhodně není ničím nereálným. Skvělou výchozí pozici ovšem ztratily bez náhrady.

„Mám strach o ztrátu motivace,“ přiznává Purkart. „Přirovnal bych to k situaci, kdy hrajete v posledním zápase sezony o postup, prohrajete a skončíte druzí. Prožíváte euforii, protože hrajete dobře, ale kýžený efekt tam nakonec není. A další ročník už je zase od nuly. Už jsme byli natěšení, měli jsme víru.“ Cíl nicméně zůstává stále totožný. Posun výš, cokoliv jiného by bylo zklamáním.

„Ale jestli se tedy normálně začne. To teprve uvidíme,“ nepředbíhá padesátiletý kouč.

Odhadovat sílu jednotlivých klubů v nižších ligách je daleko složitější. Proč? Často se mění finanční podmínky, ambice se rychle vychylují nahoru i dolů.

„Tentokrát jsme před začátkem soutěže věděli, že konkurence v boji o postup nebude tak veliká. A teď se neví, jaké budou ekonomické podmínky. Budou chtít postoupit další dva tři kluby? Anebo naopak vůbec nikdo? Složité,“ konstatuje Purkart.

Těšit jej ale může fakt, že kádr mu nejspíš z větší části zůstane i pro nadcházející sezonu pohromadě.

„Většina hráčů tu chce být i dál. Nemáme v týmu moc fotbalistů na hostování, což je naše výhoda,“ pochvaluje si.