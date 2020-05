Co s ligou? Otázky a odpovědi, které rozřeší fotbalovou sezonu

Dva nejvýznamnější partneři fotbalové ligy, držitel vysílacích práv O2 TV a sázková společnost Fortuna, naznačili klubům, jaký výsledek od úterý očekávají: „Silný mandát k pokračování letošní sezony.“

První a druhá liga se hrály naposledy o víkendu 7. a 8. března, o den později se 24. kolo nejvyšší soutěže dohrávalo v Ostravě, kde Mladá Boleslav zvítězila 3:2.

Pak se fotbal v zemi zastavil, amatérské a výkonnostní soutěže Fotbalové asociace ČR předčasně ukončila.

Profesionálové postupně začali trénovat: nejdřív individuálně, pak ve skupinkách a od pondělí 11. května v kompletním složení.

Pokud budou mít zástupci klubů vůli, první a druhá liga se za dva týdny zase rozjedou.

Než pro pokračování sezony zvednou ruku, budou chtít znát odpovědi na své otázky. Co všechno se tedy v úterý odpoledne bude v kongresovém centru O2 universum řešit?

1. Bude se hrát?

Kluby primárně budou schvalovat změnu termínové listiny. Musí souhlasit s tím, aby letošní sezona přesáhla do července.

Každoročně je konec ročníku stanoven datem 30. června, do té doby se však zbývajících jedenáct kol, baráž o záchranu, semifinále a finále poháru dohrát nestihnou.

Na konec letošní června jsou koncipovány některé hráčské smlouvy i kontrakty s partnery. Je na klubech samotných, jak si své vnitřní záležitosti vyřeší.

2. Kdy by měla sezona začít a skončit?

V plánu je start v úterý 26. května. O tři dny dřív by se mohla uskutečnit dohrávka 23. kola Teplice - Liberec, duel byl dvakrát odložen kvůli nezpůsobilému terénu.

Hrálo by se dvakrát týdně. Ve všední dny by to bylo v úterý a ve středu, následující kolo v sobotu a v neděli.

Volný týden by si hráči dvanácti klubů užili v polovině června, kdy Sparta s Plzní a Olomouc s Libercem odehrají semifinále poháru.

Většina týmů bude mít hotovo o víkendu 4. a 5. července, další dva termíny jsou nutné pro souboj o Evropu, baráž a finále poháru. Předpokládaný konec ročníku by byl v neděli 12. července.

V druhé nejvyšší soutěži zbývá třináct kol. Druhý a třetí tým v pořadí pak čekají další dvě utkání v baráži. Program je s první ligou synchronizován.

3. Chceme hrát, ale....

Pokud kluby nebudou souhlasit se změnou termínové listiny, nebo budou mít k ní výhrady, jednat se dá o všem možném.

Například bývalý reprezentant Tomáš Sivok navrhuje, ať se sezona ještě prodlouží, protože týmy s užšími kádry nezvládnou sedmitýdenní zápřah dvou zápasů v sedmi dnech.

Některé kluby by naopak sezonu chtěly zkrátit a nehrát nadstavbu. Na tom by se však museli shodnout úplně všichni. To je nepravděpodobná varianta.

4. Komu se co hodí?

Zástupci klubů budou taktizovat podle toho, co se jim hodí. Ty kluby, kterým hrozí pád do druhé ligy, by radši nehrály. Když se ročník nedohraje, nebudou sestupující.

Velmi rezervovaně se k pokračování ligy staví i vedoucí Slavia. Mistrem by sice vyhlášena nebyla, ale zůstala by jí nejvýhodnější pozice pro nasazení do kvalifikace evropských pohárů, pokud tedy jejich příští ročník v srpnu začne.

Své zájmy mohou mít i další kluby.

5. Co když se hrát nebude?

České kluby se vystavují riziku, že je Evropská fotbalová unie (UEFA) nevezme do příštího ročníku pohárů. Pro předčasné ukončení sezony má pochopení jen po zásahu tzv. vyšší moci - vládní nařízení či nepřekonatelné ekonomické problémy.

UEFA také oficiálně varovala, že zasáhne do seznamu účastníků pohárů v případě, že daná asociace nebude postupovat transparentně, nediskriminačně a taky podle sportovních „zásluh“, čili zásadní je aktuální ligová tabulka.

Když se sezona nedohraje, kluby také přijdou o miliony korun od plnění od partnerů. Ligová fotbalová asociace (LFA) předběžně vyčíslila ztrátu na 80 až 90 milionů korun, které by klubům nepřišly.

6. Kdy a jak často se bude testovat?

Plošné testy všech hráčů a členů realizačního týmu, kteří jsou s fotbalisty v kontaktu, se uskuteční před startem sezony. Zaplatí je Ligová fotbalová asociace (LFA).

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje testy častěji, ale nenařizuje je. Vzhledem k nákladům by se testovalo nejspíš jen v případě, pokud by někdo z účastníků měl příznaky nemoci covid-19.

7. Co se stane s týmem, když bude mít nakaženého?

Otázka, která se nevztahuje jen k dohrání jara, ale i k příští sezoně. Pokud kvůli nakaženému jedinci bude muset do karantény celé mužstvo, liga se nikdy nedohraje.

Tato varianta je ale lehce zneužitelná. Kdo bude chtít hrát, nakaženého radši zatají. Kdo začne sbírat porážky, nakaženého „vyrobí“.

8. Jaké jsou další hygienické podmínky?

Pokud se do míče kopne, hráči, trenéři a jejich spolupracovníci, rozhodčí a další, kteří se účastní zápasů, musí dodržovat hygienické podmínky, které jsou nařízené státními orgány nebo je s nimi vyjednala LFA.

Některé jsou vyloženě kuriózní: například při cestě autobusem musí mít každý hráč svou dvousedačku. Mužstva tak budou k zápasům cestovat nejspíš dvěma autokary.

9. Kolik lidí může být na stadionu?

Až pět set. Počítají s tím vládní uvolnění od 25. května, kdy lze pořádat hromadné sportovní a kulturní akce do celkového počtu pěti set lidí.

Pro odehrání zápasu je zapotřebí přibližně 130 až 150 osob včetně hráčů, trenérů, realizačních týmů, rozhodčích, technického personálu, podavačů míčů, pracovníků zajišťujících televizní přenos a novinářů.

Záleží na klubech, jak zbývající kvótu využijí.

10. Budou zápasy v televizi?

Ano, všechna utkání z každého kola vysílá televize. Sedm z osmi lze sledovat na O2 TV, jedno na České televizi.

11. Kdo bude předsedou na další čtyři roky?

Součástí úterního zasedání Ligového grémia jsou rovněž volby do Ligového výboru.

Stávajícímu ligovému šéfovi Dušanu Svobodovi vyprší mandát stejně jako místopředsedům Šádkovi s Heidenreichem a členům Nezmarovi s Provazníkem.

Uzávěrka kandidátů je v pondělí v poledne, seznam je zatím neveřejný.

Každopádně Svoboda, pokud ho kluby navrhnou, kandidaturu přijme a o předsednictví se bude ucházet na další čtyři roky. Konkurenta, pokud je známo, nemá.