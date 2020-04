Přece to nevzdám, říká Rosický. Zvedne se Sparta, až zmizí nákaza?

Rok a tři měsíce je bývalý fotbalový básník sportovním ředitelem Sparty, ale radost si takřka neužil. „Sparta je poslední dobou neúspěšná, trvá to už dlouho, ale ze dne na den to nezměníme. Ono se to zase otočí,“ říká Rosický v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.