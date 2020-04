Rivalita spojená s bojem o titul. Měl se hrát šlágr Slavia vs. Plzeň

Jestli se Fortuna liga během jara rozjede, až pak se zjistí, jaký rozdíl bude mezi první Slavií a druhou Plzní před jejich vzájemným duelem v 28. kole.

Byl by menší než současný osmibodový? Větší?

Než se oba rivalové potkají, musí odehrát tři utkání. Plzeň na Spartě, doma s Boleslaví a v Ostravě. Ukrutně těžký los. Slávisté v Mladé Boleslavi, s Jabloncem a v Příbrami.

Než se soutěž kvůli obavám ze šíření koronaviru zastavila, měla lepší formu Plzeň. Na jaře pod novým koučem Adriánem Guľou vyhrála všechna čtyři utkání. Slavia naopak jen jediné, po dvou porážkách a šťastné remíze v derby se Spartou ztratila celkem osm bodů.

Jak se zrodila rivalita

Před deseti lety Plzeňští převzali roli Slavie v boji o titul se Spartou. Slavii trápily existenční problémy, pohybovala se v průměru, v ročníku 2013/2014 do posledního kola hrála o záchranu.

Přesto dokázala soupeře, který hrál o první místo potrápit a nezřídka i obrat o body. Tím vlastně Slavia kopala i za Spartu. Právě v té době lze najít počátek rivality mezi kluby, která předtím byla aspoň ze strany Slavie nulová.

Když svou zlatou jízdu Plzeň zahajovala, došlo k incidentu, který se od října 2010 promítá do všech vzájemných soubojů se Slavií. Do davu plzeňských fanoušků, kteří odcházeli z Edenu, přiletěla dlažební kostka. Vlastimil Kovář byl rád, že tehdy přežil. Několik dnů s prolomenou lebeční kostí strávil na jipce.

Slávistickým fanouškům se logicky zajídalo, že Plzeň převzala jejich roli největšího soupeře Sparty, byť nikoli historicky.

„Její úspěchy doprovázely levárny, arogance, nabubřelost. Vytáčí nás to, nemáme je rádi. Umělá plzeňská bublina brzo splaskne,“ neslo se od slávistických fandů.

Postupně se Slavia zmátořila, díky finanční pomoci od nových čínských majitelů se před čtyřmi lety vrátila do špičky ligy a od léta 2016 se stala největším soupeřem Plzně v souboji o titul, z kterého zase vycouvala Sparta.

Pět let, třikrát Plzeň, dvakrát Slavia

V předchozích pěti ročnících nedošlo k situaci, že by se českým šampionem stal jiný klub než Slavia, nebo Plzeň. V tom letošním má Slavia našlápnuto k třetímu prvenství, srovnala by tak s Plzní bilanci.

Slibný náskok si vytvořila i díky vítězství loni v říjnu v Plzni (1:0), které v dlouhém nastavením prvního poločasu trefil ze skrumáže Hušbauer.

„Do vedení jsme mohli jít my. Ze začátku utkání jsme měli dvě nebo tři situace, které jsme bohužel nedokázali využít. Zato Slavia rozhodla z jediné příležitosti. Ale takový je někdy fotbal,“ mrzelo tehdejšího plzeňského trenéra Pavlu Vrbu.

Slávisté protivníkovi odskočili na devět bodů. „Druhý poločas se změnil v bitvu, ale kluci vzadu to odehráli fakt dobře. Chvílemi to kvůli únavě bylo i na vůli. Byl to strašně náročný zápas,“ pronesl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia přišla o stopera Davidu Hovorku, který hrál v reprezentační formě. Utrpěl zranění zkříženého vazu v koleni a k dispozici by v tuto chvíli ještě nebyl.

Bylo to poprvé od dubna 2014, kdy vzájemný duel vyhrál hostující tým.

Slavia zvítězila na hřišti Viktorie poprvé od května 2013. I tehdy to bylo 1:0, jen v odlišných kulisách: pražské mužstvo se pohybovalo ve středu tabulky a nečekaně přibrzdilo Plzeň v cestě za titulem.

Předchozích jedenáct soubojů za sebou zvládal líp výhradně domácí tým.

V minulém ročníku se kluby potkaly třikrát včetně nadstavby. Květnový souboj v Edenu vyzněl pro Slavii herně i výsledkově (3:1) a v tabulce odskočila na pět bodů. Jelikož zbývaly tři kola, bylo takřka jistě hotovo. Hit ligy měl předehru, slávističtí chuligáni poničili tréninkový areál Viktorie.

Únorový duel v Plzni díky gólům Chorého s Beauguelem v závěrech obou poločasů vyhrála Viktoria a snížila manko na Slavii na tři body. „Jsem rád, že jsme na dostřel a ne někde v dáli. Kdyby se nám nepodařilo zvítězit, bylo by to už složité,“ připustil trenér Pavel Vrba.

„První poločas jsme odehráli špatně, soupeř byl agresivnější a důraznější, vyhrávala spoustu osobních soubojů po celém hřišti, nebyli jsme nebezpeční pro bránu soupeře,“ litoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

První duel minulé sezony v 7. kole v Edenu skončil výsledkem 4:0. Slávisté vystřídali soupeře na prvním místě tabulky, z kterého je už nikdo nesesadil.

„Rozhodlo to, že jsme dostali brzo gól, což je samozřejmě špatně. V prvním poločase jsme měli ve velkém vápně dvě tři situace, kdy jsme možná mohli vyrovnat, ale bohužel jsme nebyli důrazní jak Slavia,“ litoval plzeňský kouč Vrba.

Dvakrát se trefil Souček, další branky přidali Zmrhal a z penalty Stoch. Jeden pokutový kop ještě neproměnil Hušbauer, Viktoria dohrávala od 40. minuty bez vyloučeného Hubníka.

„Výsledek je zkreslený červenou kartou. Celkově jsme rozhodně spokojení, zasloužili jsme si vítězství,“ říkal Jindřich Trpišovský.

V ročníku 2017/2018 se nejdřív ve Štruncových sadech hrálo 1:0. Plzeňští neztratili body ani ve třináctém utkání od začátku sezony. Gól dal Kolář v závěru a Viktoria na Slavii, která obhajovala titul, získala čtrnáctibodový náskok.

„V závěru jsme chtěli vyhrát, nechtěli jsme remízu. Dali jsme tam další útočníky, bohužel jsme dostali laciný gól a tím jsme prohráli,“ litoval tehdejší slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

Když se v květnu hrála odveta v Edenu, Slavii už vedl Trpišovský a hostující Plzeň měla první mečbol na zisk titulu. Nevyužila ho, po bezradném výkonu podlehla 0:2. I tak měla šestibodový náskok a ve hře bylo jen devět bodů.

Plzeň tak znovu usedla na trůn, který uzmula právě Slavii. Ta v ročníku 2016/2017 triumfovala po velkém dramatu, ke zlatu ji pomohla právě výhra ve vzájemném duelu.

V březnu 2017 se blížil závěr, záložník Sýkora zahrával rohový kop, na centr naskočil obránce Frydrych a rozhodl. Slavia se jedenáct kol před koncem utrhla na čtyři body, byť Plzeň měla odložený duel s Bohemians k dobru.

Přitom po podzimním utkání v Plzni (3:1) v 5. kole byli slávisté až desátí a ligu vedla Sparta...

Mimochodem, Plzeň tenkrát aspoň částečně odčinila debakl z posledního vzájemného utkání z května. Už jako jistý mistr podlehla na hřišti páté Slavie 0:5.Za vítěze se trefili Mihalík, Barák, Mešanovič, Hušbauer a Miljan Vukadinovič.

„Nevím vůbec, co říct. Je to velká kaňka na závěr ligy. Myslím, že si to nezaslouží nikdo v klubu, a touhle cestou bych se chtěl omluvit fanouškům,“ řekl tehdy plzeňský kouč Karel Krejčí.

Slavia zakončila ročník s 52 body na páté pozici, což pro ni bylo nejlepší umístění od roku 2009. A zároveň se v následujícím ročníku vrátila do boje o tituly.