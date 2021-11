Práce z domova a hybridní režim: nový benefit, na který už firmy slyší

Aspoň částečnou práci z domova u pozic, kde to je možné, si dnes přeje hodně uchazečů o nové zaměstnání včetně absolventů. Šance, že ji získají, je velká, a rozhodně se nemusí bát se na ni při pohovoru zeptat.

Je jasné, že některých branží se tohle téma netýká, protože z domova se v nich zkrátka pracovat nedá. Podle generálního ředitele české pobočky společnosti Randstad Jacka Kowalaka je takových pracovních míst přes 60 procent. „Zaměstnavatelé teď řeší, jaké jiné benefity či kompenzace nabídnou těm svým zaměstnancům, kteří prostě musí být na pracovišti fyzicky přítomni,“ říká. A pak jsou tu zbývající pozice, které se vzdáleně dělat dají. Ale chtějí to firmy? A pracovníci?

Koronavirus udělal krátkodobě z home office nový standard, ale zdá se, že české společnosti se chtějí vrátit spíše k předcovidovému fungování. Přesto pokud někdo hledá práci z domova, má nyní mnohem víc možností než před pandemií.

Aspoň půl pracovní doby ve firmě

Filtr pozic s možností částečné nebo převážné práce z domova zavedly ve svém vyhledávači všechny největší české pracovní portály. Pomoci mohou i agentury, které situaci ve firmách a kontext nabízených míst znají osobně.

„Částečná home office je aktuálně jeden z nejpoptávanějších benefitů a je to způsob, jakým se firmy snaží přilákat nové zaměstnance. Některé internetové portály tomu jdou naproti a umožňují filtrovat pozice podle specifických benefitů. Pokud je to součástí personální politiky, tak se tím firma chlubí,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Většina firem se přiklání k částečné home office s přibližně poloviční nebo větší přítomností v kanceláři. „Nabízejí kompromis s různými poměry, například dva nebo tři dny práce z domova a zbytek z kanceláře. Aby společnosti mohly přejít na kompletní home office, musely by změnit svůj přístup k hodnocení práce, který stále zůstává spíše na kontrole odpracovaných hodin než na odevzdaných výsledcích, u nichž je jedno, odkud je zaměstnanec doručí,“ doplňuje HR ředitelka Sodexo Benefity Martina Machová.

Jiří Halbrštát přidává další důvody, proč firmy vyžadují alespoň částečnou přítomnost svých lidí na pracovišti: „Nejvíce inovací totiž vzniká při neformálních debatách u kávovaru nebo na chodbě mezi schůzkami. To se na online poradách těžko kompenzuje, stejně jako vytváření osobních vztahů a důvěry mezi lidmi,“ vysvětluje.

Ajťáci, obchodníci a kancelářské profese

Stále trvá, že nejflexibilnější z hlediska pracovní doby jsou pozice v IT. „Protože v této oblasti se odborníků nedostává, mohou si zaměstnanci diktovat podmínky mnohem více než jinde. To v podstatě platí pro všechny specializované posty, kterých je na trhu nedostatek, bez ohledu na obor. Pokud firma o uchazeče velmi stojí, bude ochotná přistoupit i na práci z domova,“ říká Martina Machová.

V inzerátech na internetových portálech uvádějí firmy možnost částečné nebo převážné home office asi u třetiny pozic. „To je dobrá zpráva pro lidi, kteří hledají větší flexibilitu nebo nechtějí tolik dojíždět za prací. Další nejčastější oblastí po IT jsou obchodní pozice a zákaznický servis. U ostatních míst, kde přítomnost na pracovišti není nutná, už záleží na přístupu firmy. Může to být většina kancelářských profesí, ať už to je personalistika, marketing, účetnictví a podobně,“ vyjmenovává Jiří Halbrštát.

Například v Sodexo umožňují pracovat z domova všem zaměstnancům, u kterých to náplň práce dovoluje, a to včetně IT oddělení. Home office si nemohou brát pouze lidé z provozu nebo ze zákaznických center, kde jsou v kontaktu s klienty.

„V dnešní době v marketingové agentuře nepovažuji u většiny pozic za nutnou fyzickou přítomnost v kanceláři, respektive ve městě či zemi. Velmi dobře se dá pracovat, a i to doporučuji, s virtuálním týmem, kdy daleko důležitější než fyzická přítomnost je profesní zdatnost a spolehlivost. Toto neplatí snad u jediné pozice, a to project manager/account manager, všeobecně klientský servis,“ doplňuje Tomáš Vacek z agentury Contexto.

Přes 80 procent zaměstnanců společnosti Pošta bez hranic se vrátilo do běžného režimu, chodí na pracoviště a home office mají, kdykoliv potřebují. „Někteří využívají hybridního režimu, kdy jsou část týdne v práci a část doma. To je možné u lidí v kancelářích, náš provoz, kde zpracováváme zásilky, se samozřejmě z domova dělat nedá,“ uvádí Pavel Vyoral, CEO firmy Pošta bez hranic.

„Většina našich kolegů nyní pracuje systémem tři dny v kanceláři a dva dny na home office, ale někteří preferují být v práci více. Určitá flexibilita je u nás možná u všech pozic, jen práci z domova nedoporučujeme u nových členů týmu. Máme vyzkoušeno, že se pak cítí osamělí a hůře se poznají se zbytkem kolektivu,“ přidává zkušenost zakladatelka Coding Bootcamp Praha Jana Večerková.

Doma až do konce roku

Podle odborníků zůstane v celé řadě kancelářských oborů alespoň částečná práce z domova zachovaná i po skončení pandemie. „Proto najít zaměstnání s možností home office nebude problém. Například v oboru podnikových, zákaznických a IT služeb, který zaměstnává 130 tisíc kancelářských pracovníků mnoha odborností a absolventům nabízí hodně kariérních příležitostí, dnes většina lidí stále pracuje z domova,“ říká ředitel asociace ABSL Jonathan Appleton.

Podle šetření oborové asociace ABSL mezi kolegy dosud zavítá v průměru zhruba 15 procent zaměstnanců oboru. „Řada společností, především z IT sektoru, dokonce zatím návrat z home office ani nevyhlásila a nadále doporučuje pracovat z domova až do konce letošního roku,“ dodává Appleton.

Podle průzkumu ABSL a Colliers je 60 procent firem přesvědčeno, že lidi nelze k návratu do kanceláří nutit a že je potřeba je nechat samostatně rozhodovat o tom, odkud budou kdy pracovat. Hybridní způsob práce se tedy stane standardem.

„Například společnost SAP se na základě zpětné vazby svých lidí i pozitivních zkušeností s kvalitou výkonu práce na dálku rozhodla zavést flexibilní pracovní podmínky a umožnit zaměstnancům volit místo a čas práce podle jejich individuálních potřeb. Více než 80 procent pracovníků v průzkumu uvedlo, že by do budoucna chtělo kombinovat práci z domova a z kanceláře, nejčastěji to byli čerství absolventi a ženy,“ dává příklad Appleton.

Jak se chovat u pohovoru

Je ale vhodné ptát se u pracovního pohovoru na možnost práce z domova? „Rozhodně. A pokud to ve firmě není standardem, je nejlepší dojednat individuální podmínky ještě před podpisem smlouvy, jakmile o vás zaměstnavatel projeví zájem,“ říká Jiří Halbrštát z ManpowerGroup.

„V IT se uchazeči o práci na home office zeptat nebojí – mnohdy je to jejich požadavek. Na druhou stranu se často setkáváme i s tím, že naopak do kanceláře chodit chtějí. Jelikož i pro ně je kontakt s kolegy důležitý, navíc mají možnost udělat pomyslnou čáru mezi tím, kdy jsou doma a kdy v práci,“ přibližuje Vojtěch Strnad z designové agentury WDF.

„Jsme rádi, když jsou lidé spolu a žijí firmou. Home office ale nabízíme jako možnost odjakživa. Díky technologiím jsme zvyklí na všechny režimy. Rozhodně si tím u nás nikdo nezavírá dveře. Když uchazeče chceme pro jeho schopnosti a osobnost, tak vždycky možnost najdeme,“ dodává Pavel Vyoral z Pošty bez hranic.



„Myslím si, že většina firem má dnes pravidla ohledně home office nastavena a nejsou tajemstvím. Naopak bych očekával, že je samy s uchazeči proberou. Určitě bych se nebál zeptat. Pokud by to mělo za následek zavření dveří u zaměstnavatele, pak je dobře, že se tak stalo při pohovoru, a ne až po nástupu,“ míní Marcel Poul z BCV Solutions

„Se svobodou pracovat z domu, kavárny či horské chaty se vždy pojí odpovědnost za to, aby práce byla vykonaná kvalitně a včas. Pokud dá kandidát zaměstnavateli najevo, že si je této odpovědnosti vědom, nebo ho dokonce přesvědčí, že jeho výkon bude v podmínkách home office ještě lepší, pak dveře zůstanou otevřené,“ dodává Ondřej Tyleček z Fairy Tailors.

„Uchazečům o novou pozici doporučuji, aby se u pohovoru bavili otevřeně o svých potřebách práce z domova nebo kanceláře. Je to podobné vyjednávání jako u mzdy. Zvažujte vždy celou nabídku, vše nestojí jen na jednom benefitu. Proto se dívejte na to, jaký budete mít plat, bonusy, pracovní dobu, ale také kolik se toho v novém zaměstnání naučíte nebo jaký je na dané pozici potenciál pro růst,“ uzavírá Martina Machová ze Sodexo Benefity.

Absolventům odborníci doporučují alespoň částečnou přítomnost ve firmě. Rychleji se zaučí, získají pracovní návyky, poznají se s kolegy a spíše se stanou součástí firmy, než když jsou většinu času v kontaktu pouze online.