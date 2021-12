Čerpání řádné dovolené je problém, nestíhá ji vybrat až 36 procent zaměstnanců

Čerpání dovolené během roku pro některé zaměstnance představuje komplikace a 36 procent z nich přiznává, že si ji nestíhá do konce roku vybrat. Pouze 28 procent by zvládlo vybrat i dnů více, vyplývá to z barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika, které se specializuje na péči o zaměstnance.