Covid ji připravil o klienty, ale nevzdala to. Teď vydělává mnohem víc

S klienty se setkávala osobně, s nástupem covidu a lockdownů se ale všechno změnilo. Lidé za ní nemohli, a tak začala pořádat kurzy a terapie z domova online. A udělala dobře. Oproti loňsku se jí totiž zisky zdvojnásobily.



Co jste dělala, než nás zasáhly lockdowny?

Před covidem jsem se věnovala rozjezdu své vlastní firmy. Chtěla jsem nabízet terapie pro týmy, konkrétně se jednalo o zlepšování vztahů v týmech nebo vylepšování podnikových procesů. Měla jsem nastartováno, domluvený skvělý tým a několik rozjednaných spoluprací ve firmách.

Tuším, že to asi nevyšlo. Je to tak?

Ano, nasmlouvané spolupráce měly odstartovat v týdnu, kdy začal první lockdown. Firmy samy nevěděly, co bude dál, a tak i mě přesunuly na podzim. Jenže na podzim začal další lockdown a já svůj záměr odložila na neurčito.

Stejně jako ostatní jsem jen čekala, co se bude dít dál. Při prvním lockdownu přerušila spolupráci také většina individuálních klientů, kteří si neuměli představit terapii v online prostředí. Pro mě to bylo v tu dobu také nepředstavitelné.

Zůstala jste tedy bez práce?

Klientů mi zůstalo jen několik, a to těch, kteří byli zvyklí na korporátní online hovory. To mě asi zachránilo, protože díky nim jsem si vyzkoušela, že online terapie má výsledky. A tak jsem se přizpůsobila situaci.

Tehdy se situace zásadně změnila a online způsob spolupráce se stal běžný. A protože se mi v těch běžných kurzech stále opakovala stejná témata, začala jsem připravovat online kurzy.

Byla ta vhodná doba a jediné východisko, jak se s nastalou situací poprat. Dokonce jsme si na kurzy založila online školu.

V čem je online podnikání jiné?

Je to úplně jiný způsob práce. Fungují odlišné zákonitosti, jiné strategie. A rozhodně se nedá říct, že by to byl pasivní příjem, kdy člověk vyvěsí na webu kurz a hrnou se mu davy lidí, kteří si ho chtějí objednat.

Je potřeba budovat svoji komunitu, dlouhodobě ukazovat, co získají tím, že si u mě kurz objednají. Je třeba ukazovat svoji expertízu, sdílet know-how. Lidé mě zpravidla týdny a měsíce sledují, než si u mě kurz nebo jinou službu objednají.

Jana Neuwerthová Šmýdová (47) Dvacet let pracovala v top managementu v oblastech HR a marketingu, ve vedení a motivaci týmů a jednotlivců.

Šest posledních let pracuje jako terapeutka a mentorka.

Je autorkou knihy Užijte si život, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2017.

V online podnikání se pohybuje od roku 2020.



Založila online školu akademieuspesneosobnosti.cz.

Má dvě děti, žije v Praze.

Ráda vaří, chodí po lese a po horách.

V čem vidíte další výhody online vzdělávání?

Výhodou online vzdělávání je, že můžu svými kurzy pomoct lidem z druhého konce republiky. Místo dvanácti lidí na osobním worskhopu jich můžu mít 120 nebo klidně dvanáct set. Online svět nemá limity.

Je skutečně tak jednoduché začít s online podnikáním?

Ne, jednoduché to určitě není. V online podnikání najdete kvalitní programy, ale také ty, které nemají odpovídající hodnotu. Stejně jako v kterémkoliv jiném podnikání – zákazníci se rozhodují, zda jim program přinese, co potřebují, sledují reference, osobnost, která kurz vede. Chtějí také záruky a pečlivě zvažují, jestli svoje peníze za kurz vydají.

Co pro vás bylo s přechodem na online nejtěžší?

Určitě natáčení videí. Jsem introvert a veřejná prezentace je pro mě stresující. Zároveň jsem ale pochopila, že je to nutnost, tedy jsem ze začátku hodně překračovala svojí komfortní zónu. Vím, že se s tímto blokem potýká hodně online podnikatelů.

S čím třeba?

Najednou máte mluvit naživo do kamery nebo nahrát video, které si lidé pustí s odstupem času. Interakci s lidmi máte jen přes chat, nebo vůbec žádnou a doufáte, že se vám podaří předat, co jste potřebovali.

Je to nová forma a postupně všichni, kteří ji využíváme, získáváme zkušenosti, zkoumáme zpětnou vazbu, vylepšujeme, co se dá.

Jaké jsou potřeba investice?

Investuji neustále do svého vzdělávání. Nezbytná je také kvalitní technika a online aplikace, které stojí na pozadí prezentace a prodeje programů a které musíte zaplatit. Naštěstí na to nejsem sama - mám několik spolupracovníků, kteří mi pomáhají.

Jedná se třeba o technické nastavení, nastavování reklamy a podobně. Momentálně hledám virtuální asistentku. Na mě je pak konkrétní obsah kurzů a programů. Zaměřuji se tedy hlavně na to, co umím a co mě baví.

A kolik se dá v online podnikání vydělat?

Osobně jsem se svými příjmy v současné době na desítkách tisíc měsíčně, moje příjmy se oproti loňsku zdvojnásobily. Vím ale z komunity podnikatelek o případech, kdy vydělávají na prodeji kurzů statisíce měsíčně.

Kolik lidé zaplatí za jedno online sezení a jak dlouho trvá?

Cena sezení se pohybuje od 800 korun, průměrná cena online kurzu na čtyři týdny je kolem dvou tisíc korun. Mám vyzkoušeno, že když je něco zadarmo nebo levné, lidé se dostatečně nezapojí, nevěnují programu pozornost. Ti klienti, kteří za konzultace a programy platí odpovídající hodnotu, jsou skutečně motivovaní na změně pracovat.

Jak jste se vlastně stala terapeutkou? Dřív jste byla manažerka.

Terapeutka jsem, protože jsem sama chodila na terapii a zásadně mi to změnilo život. Dodnes mě fascinuje, z jak velkých problémů je možné se dostat. Jako teenager a mladá dospělá jsem se potýkala s velkými problémy v rodině, vůbec jsem nevěřila, že život může být hezký a je možné si ho užívat.

Bohužel u nás je pořád zakořeněné, i když se to poslední době naštěstí mění, že kdo chodí k odborníkovi řešit svoje problémy, je blázen, slaboch a neschopný člověk. Přitom terapie zkrátí měsíce a roky trápení na týdny.

Je možné se zbavit velkých traumat a nevláčet s sebou problémy z minulosti. Je možné žít hezký život. Tou osobnostní změnu žiji, proto jsem se rozhodla svou zkušenost předávat dál.



Můžete prozradit, jak pomohly terapie vám?

Na terapii jsem chodila před patnácti lety, v době, kdy se mi narodil první syn. Věděla jsem, že mám v sobě schované nepříjemné věci, které mě nepřímo ovlivňují, rozhodla jsem se je zpracovat, abych tím nezatěžovala svoje děti. Chodila jsem zhruba rok. Když jsem se zbavila problémů, které mě tížily minimálně deset let, nechápala jsem, proč jsem to neudělala dřív.

Jak se o vás klienti dozvídají?

Pro prezentaci online programů a mentoringu využívám sociální sítě a placenou reklamu. Pro terapie reklamu nepotřebuji, buď přicházejí klienti na doporučení, nebo je osloví moje prezentace na webu.

Jak vypadá váš typický klient?

Moji klienti jsou jak ženy, tak muži. Mužů je zhruba třetina. Věkové rozmezí je mezi pětadvaceti a pětačtyřiceti lety, není to ale pravidlem. V mentoringu se ke mně hlásí většinou ženy, které mají vedoucí pozici nebo podnikají a potřebují se ujistit, že postupují správně. Obecně ženy jsou víc nakloněné osobnímu rozvoji.

S kolika klienty týdně pracujete?

Mám svůj limit na maximálně patnácti klientech na terapii týdně. Víc už by mi zasahovalo do mého duševního zdraví. To je ale hodně individuální, každý terapeut to má nastavené jinak. I proto jsem byla ráda, že můžu opakující se témata předávat formou kurzů.

Jak se vám rozšířila klientela?

Jak už jsem zmínila, mám klienty z celé České republiky. To je pro mě novinka. Také množství lidí, které můžu oslovit webinářem, je ve stovkách. Na kurzu jsem zvládala mít deset lidí.

Když mi došlo, že online svět nemá tento „strop“, byla to pro mě nová motivace. Zároveň je potřeba zdůraznit, že oslovit nové klienty není jednoduché, online svět je dost přesycený.

S čím se na vás lidé nejčastěji obrací?

V terapiích se opakuje téma, jak dál v životě pokračovat – lidé tápou, hledají svojí cestu. Dále jak se správně rozhodnout – ve vztahu, či práci – zůstat, nebo odejít, jak si zvýšit sebevědomí nebo jak dosáhnout vnitřního klidu.

Vrátili se po lockdownu klienti, kteří přerušili spolupráci?

Už ne. Svět se převrátil na ruby, zřejmě potřebovali řešit jiné záležitosti. Od druhého lockdownu jsem s klienty pracovala jen online a také v tuto chvíli je většina individuálních spoluprací online. Mám klienty z celé České republiky.

Online spolupráce je flexibilnější, není potřeba nikam dojíždět. Jsme na sebe plně soustředěni přes obrazovku, přicházejí silné aha momenty, bourají se bloky a překračují limity. Podstata spolupráce je stále stejná, jen forma je jiná.

Jak zvládáte skloubit podnikání a rodinu?

Hodně pracuji. A moje děti jsou už v teenagerském věku, takže se o sebe částečně zvládají postarat samy. A když jsem se rozhodovala, jestli mám vůbec jít na volnou nohu a následně do podnikání, řešila jsem to s nimi.

Protože jsem věděla, že než moje práce přinese dostatek financí, budeme se muset uskromnit a moje pracovní nasazení bude nutně vyšší a domácnost nebude tak vyšperkovaná, jak jsme byli zvyklí.

A jak byste zhodnotila začátky dnes?

Začátky vůbec nebyly jednoduché, mockrát jsem si vyčítala, jestli jsem naši rodinu neuvedla do nejistoty. Vždycky jsem měla dobře placenou práci. A teď jsme se museli skutečně uskromňovat.

Ale nechtěla jsem to vzdát. A vypomohli mi půjčkou příbuzní a kamarádka. Opět se mi potvrdilo, že je potřeba vytrvat, nevzdávat to, vylepšovat nabízené služby.

Co plánujete dál?

Chci rozjet online školu naplno. Mám co předat, baví mě to. Mám radost ze zpětné vazby od klientů. A neustále vylepšuji, abych měla jistotu, že jsou moje služby a programy pro lidi užitečné.

A jak relaxujete jako terapeutka?

Pro mě jsou důležité procházky. A nejraději v lese nebo po horách. Hlídám si, kolik času věnuji práci, a snažím se svůj limit nepřekračovat. Ne vždy se mi to daří. Když jsem v kreativní tvorbě, nechám se strhnout, baví mě to.

Každý den se snažím věnovat hluboké relaxaci, nepouštím si k sobě tolik informací a negativních zpráv. A máme hezké vztahy v rodině, to je základ, bez toho bych nemohla být vyrovnaná a předávat dál.