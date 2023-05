Jeho podnikání s permasemínky má velký úspěch. Zákazníci mu přibývají

O svůj úspěch se ale Kvapil rád s kýmkoliv podělí. „Máme osobní zkušenosti s jejich pěstováním a zpracováním v kuchyni. Známe jejich tvary, barvy, chutě a vůně. Víme, jak rostou bez postřiků. Díky sociálním sítím můžeme tyto poznatky sdílet přímo z naší farmy,“ říká osivář z Pňovic na Olomoucku. Svá semínka prodává přes e-shop Permasemínka.cz. A každým rokem mu přibývají jak nové odrůdy, tak zákazníci.

Kdybych si vybrala z vašeho e-shopu Stařenku a Dívčí prs, jaký je za těmito názvy příběh?

Stařenka je stará odrůda keříčkových fazolí, které nám poskytla paní Čaníková. Ta je dostala od své pětadevadesátileté babičky. Dívčí prs je stará odrůda tyčkového rajčete s plody, které svým tvarem a barvou připomínají prs. Zřejmě ji vyšlechtil známý kaktusář, etnograf a cestovatel Alberto Vojtěch Frič, když mu za války vymrzly ve sklenících kaktusy, protože nebylo na topení a on skleníky využil pro šlechtění rajčat.

Odhadnete, kolik máte v tuhle chvíli v nabídce semen?

Máme v nabídce přibližně 200 odrůd či populací. Z toho 21 odrůd jsme sami registrovali a jsme jejich oficiálními udržovateli. Často jedinými v celé Evropské unii.

Marek Kvapil (1983) Vystudoval sociologii a filosofii na Univerzitě Palackého v Olomouci s titulem Mgr., doktorské studium nedokončil, v roce 2012 začal podnikat v Pňovicích.

Zabývá se ekologickou výrobou a prodejem množitelných semen označovaných jako permasemínka.

Semínka různých starých odrůd zdědil po svých předcích a získal od lidí. Hledá odolné odrůdy, které nepotřebují chemickou ochranu.

Má svůj e-shop Permasemínka.cz, kde prodává celou svou semenářskou kolekci.

Od samého začátku mu v podnikání pomáhá manželka Maruška, spolu mají tři děti.

Nasazujete do prodeje každý rok nějakou novinku?

Ano, každý rok se snažíme do kolekce zařadit něco nového. Letos jsme přidali nádhernou pestrobarevnou kukuřici Malované hory, z níž se mele mouka a vaří polenta či pečou tortilly.

Natočili jsme k tomu i instruktážní video, v němž popisujeme, jak kukuřici vypěstovat, sklidit a zpracovat do chutného pokrmu.

Takže každý rok přibude jedna?

Kdepak, je toho více. Další novinkou je zmíněná stará odrůda Stařenka, Divoká chilli paprička, pestré osivo zimní tykve a bazalky, stonkový salát, meloun Banana, kolekce semen Odolná zahrádka, bio trika a další. Celkem jsme letos přidali 25 novinek.

S kolika odrůdami jste začínali?

Začínali jsme v roce 2015 s nějakými třiceti odrůdami.

Uživí vás prodej semínek, nebo je to jen část vaší práce?

Ano, Permasemínka živí celou naši rodinu a dalších několik lidí, které zaměstnáváme. Musím ale zdůraznit, že nejsme jen e-shop. Vše, co přes e-shop prodáváme, si sami pěstujeme.



Vybavíte si moment, kdy jste si řekl, že si otevřete e-shop – to znamená, že jste měl zajištěnou doménu, sklady, spolupracovníky, kteří se budou starat o zásilky a hlavně vědomí, že budou mít lidé zájem?

Nebyl to jeden moment, ale postupný vývoj. Semenařit jsem se učil doma na naší zahradě. Na začátku jsme byli dva: já a moje žena. Potom nám začala chodit pomáhat kamarádka Šárka. První pytlíky semínek na prodej jsme balili doma na kuchyňském stole.

Podobně zásilky jsme několik let chystali a odesílali doma v obýváku. V šatně jsme měli sklad. Pak to dospělo do momentu, kdy už nám to doma přerůstalo přes hlavu, tak jsme si pronajali prostory v areálu bývalého družstva JZD. Výrobu máme ale stále doma u nás na farmě.

Reference od lidí na vašem e-shopu připomínají televizní receptáře, kde se lidé chlubí svými výpěstky. Jen s tím rozdílem, že semínka jsou od vás. Překvapuje vás, jakou úrodu lidé sklízí?

Máme šikovné zákazníky. Semínka nabízí potenciál, k jehož naplnění je třeba spousta úsilí, trpělivosti a někdy i zkušeností. Založili jsme proto na Facebooku skupinu Permasemínka – praktické zkušenosti, kde si naši zákazníci navzájem radí a sdílí své výpěstky. Některé jsou opravdu krásné a ano, mile nás to překvapuje. Hodně zákazníků se k nám vrací, za což jsme vděčni.

O co vše kolem e-shopu se staráte vy?

Já se starám zejména o vkládání nových produktů, které je třeba nejprve nafotit v reálném prostředí (vše si pěstujeme sami), fotky se musí zpracovat a doplnit popiskem a návodem k pěstování. To mi zabírá poměrně hodně času v zimě. Snažím se popsat každou odrůdu co nejvíc do detailu.

Za důležité považuji nejen předání samotných semen a genů v nich obsažených, ale stejně důležité jsou také kulturní informace, někdy celý příběh, který vysvětluje, jak semena správně použít. Kromě toho řeším obsahovou část marketingu a některé aktualizace na e-shopu.

A kdo s vámi spolupracuje?

Dnes kromě sebe a manželky, která řeší balení a expedici zásilek, zaměstnávám dalších pět lidí a také máme pět až osm dohodářů, kteří nám pomáhají zvládnout sezonní výkyvy práce na poli i v expedici. Emaily, komunikaci se zákazníky a některé provozní záležitosti e-shopu má na starosti moje švagrová. Marketing zase kamarád. Na komunikaci se zákazníky nabíráme aktuálně další osobu.

Jaké zákazníky byste rádi ještě oslovili?

Cílíme zejména na zahrádkáře do věku 55 let. Nedaří se nám příliš oslovovat starší zahrádkáře v důchodovém věku. Rádi bychom do budoucna zacílili i na tuto skupinu.

Předpokládám, že máte nejvíc práce teď na jaře. Kolik balíčků semínek denně vypravíte?

V lednu až dubnu denně vychystáváme sto až pět set objednávek. Pro mě osobně je nejnáročnější měsíc březen, protože na e-shopu máme nejvíce objednávek a do toho musím založit nový Polní deník – plán, co budeme v daném roce množit, testovat, registrovat a šlechtit.

Máte už teď některé odrůdy vykoupené?

Ano, některé odrůdy mám v tuto chvíli vyprodané. Protože si veškerá semena množíme sami na naší rodinné farmě, nebo u spolupracujících množitelů, děláme to lokálně, ekologicky a je s tím spousta řemeslné ruční práce, máme k dispozici limitované množství semen.

A tak se každý rok najdou odrůdy, jejich zásoba semen se komplet vyprodá. Letos je to například ředkvička Rudi, hokkaido Red Kuri, Arménská okurka, hrách Chalupníkův a další.

O co je každoročně největší zájem?

Letos byl největší zájem o papriku Měňavku a rajče Vejce ptáka Ohniváka. Obojí jsem vyšlechtil na naší farmě. Nejedná se o odrůdy ale o tzv. pestré populace s vyšší genetickou diverzitou, která je důležitá pro ekologické a permakulturní pěstování. Takové osivo se dokáže při selekci lépe přizpůsobit lokálnímu ekosystému než semena běžných uniformních odrůd. A není s ním taková nuda!

Co tím myslíte?

Odborně se takovým semenům říká ekologický heterogenní materiál (v Permasemínkách tomu říkáme „pestrá osiva“) a jsou legální teprve od roku 2022. Dříve bylo zakázáno je uvádět do oběhu, což považuji za velkou chybu, protože pěstitelé neměli možnost volby mezi uniformními odrůdami a něčím jiným, co odrůdou není. A ukazuje se, že o pestrá osiva je obrovský zájem. Drobní pěstitelé a zahrádkáři milují rozmanitost.

Máte nějaký hit?

Velkým hitem po několik let je jedlá pnoucí trvalka Kavkazský špenát (latinsky Hablitzia tamnoides), kterou v době, kdy jsme semena tohoto druhu nabídli zákazníkům, znal v Česku jen málokdo. Zřejmě se do té doby u nás vůbec nepěstovala. Přitom je to skvělá listová zelenina pro jarní období. Dnes ji pěstují stovky, možná tisíce českých zahrádkářů.

Jak vypadá vaše podnikání na podzim, v zimě? Jsou měsíce, kdy neprodáte nic?

E-shop máme otevřený celý rok a každý den něco prodáme. Nejvíce objednávek ale chodí na jaře a nejméně v létě. Na podzim jsme zavaleni sklizní, sušením, mlácením a zpracováním semen. V zimě přípravou nového katalogu a novinek na e-shopu.

Nejvíce času máme od poloviny června a v červenci, kdy už je vše doplánováno, vyseto, vysázeno a objednávek chodí jen málo, tak si můžeme trošku odpočinout.

Vaším přáním je, aby si lidé semínka dál v domácích podmínkách získávali sami ze svých výpěstků. Ale tím se vlastně ochuzujete o zisk. Nebojíte se, že takto vám obchod ochladne?

Jednou ze základních vlastností permasemínek je, že jsou množitelná. Na rozdíl od hybridních odrůd není třeba kupovat je u nás každý rok znovu. Naši zákazníci si je mohou sami namnožit a ušetřit tak nějaké peníze. Mnozí to i dělají a semínka si množí. Nás to však motivuje přicházet rychleji s novinkami. Je to podnět k vytvoření a namnožení něčeho ještě lepšího. Druhá věc je, že zdaleka ne všichni naši zákazníci semenaří a málokdo si dokáže nasemenařit všechno.