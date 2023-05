Podnikají s umělou inteligencí a prorazili už do velkých korporací

Co vaše konverzační umělá inteligence umí?

Radim Tvrdoň: Učí zaměstnance, jak řešit různé pracovní situace, které by v budoucnu mohly nastat. Získají tedy zkušenost ještě dříve, než se s ní setkají v praxi.

To si lze těžko představit, můžete uvést nějaký příklad?

Radim Tvrdoň: Když se stanu třeba bankéřem a předtím jsem pracoval v jiném oboru, nemám zkušenost s komunikací s lidmi, kteří na pobočku banky chodí. Standardními učebními a tréninkovými metodami se na to nedokážu připravit, protože nejlepší zkušenost je ta osobní. My nasimulujeme scénáře typu: Přišel naštvaný klient, kterému banka strhla 15 korun, a on neví proč.

Takže aplikace pomůže hlavně novým zaměstnancům?

Jan Šebesta: Nejen jim. Například Škoda Auto využila naši konverzační umělou inteligenci, když její stávající zaměstnanci museli v době nedostatku polovodičů vysvětlovat, proč se zpozdí dodání vozů.

Radim Tvrdoň: Velkou výhodou je, že se mohou školit všichni zaměstnanci v jeden čas za méně peněz a není to vázáno na žádného trenéra či školicí centrum.

Takže pracovník si sedne k počítači, ve webovém prohlížeči si otevře vaši konverzační umělou inteligenci.

Radim Tvrdoň: Přesně tak. A na monitoru uvidí člověka, který mu sdělí svůj problém, a on musí reagovat. Umělá inteligence se následně chová podle toho, co udělal zaměstnanec. Školení je většinou rozděleno na lekce, které zaberou od dvou do 10 minut. Obvyklým výsledkem je úspěch, či neúspěch v řešení problému. Někdy se však pracovníci učí spíše reagovat na zákazníkovy potřeby, vysvětlit mu nějaký postup...

Jak s nimi konverzační umělá inteligence komunikuje?

Jan Šebesta: Výhodou tréninkové platformy je, že se uživatel nemusí učit žádné složité ovládání. Stačí jednoduše mluvit. Umělá inteligence ho na začátku přivítá a vysvětlí mu, jak bude tréninková simulace probíhat. Následně už pracovník mluví stejně jako s reálným zákazníkem na pobočce. To znamená, že musí sledovat i výraz obličeje a změny nálad svého „klienta“ a reagovat podle toho.

A propojujete konverzační umělou inteligenci i s virtuální realitou?

Radim Tvrdoň: Ano, například pro McDonald's jsme udělali ve virtuální realitě školení na skládání hamburgerů, na smažení masa, na hygienické návyky při práci v kuchyni a tak dále. Výhodou virtuální reality je, že s ní můžete trénovat „hard skills“ bez omezení běžného provozu.

Na kolik to zaměstnavatele přijde, když se rozhodne využívat vaši aplikaci?

Radim Tvrdoň: To je hrozně individuální. Lidé si představují, že umělá inteligence umí všechno, že je to univerzální nástroj. Když vytváříme lekci, potřebujeme od dané firmy mraky dat, pomocí kterých připravíme modely pro naši tréninkovou platformu. Pro to, aby se model opravdu choval jako zákazník, musíme všechny možnosti, kam konverzace může uhnout, nasimulovat. Tím pádem je to cenové rozpětí velké, naprogramování stojí obvykle stovky tisíc.

Jak dlouho trvá konkrétní školení nachystat?

Radim Tvrdoň: Jsou zákazníci, kteří nám poskytují maximální součinnost, a za měsíc je hotovo i přesto, že to téma je složité. S některými jinými to však trvá klidně i několik měsíců.

Z jakých oborů jsou nejčastěji vaši klienti a o jaké společnosti jde?

Jan Šebesta: Tréninkovou platformu využívající konverzační umělou inteligenci a trénink ve virtuální realitě využívají velké korporace typu McDonald’s, Škoda, Alza, Pilsner Urquell, Česká spořitelna a podobně. Chystáme ale produkt, který bude cílit i na mnohem menší společnosti a jejž si bude možné zakoupit formou předplatného.

O jakou novinku půjde?

Radim Tvrdoň: Děláme na umělé inteligenci, která na základě vložených školicích dokumentů či manuálů dokáže pomáhat lidem, aby se zorientovali v organizaci či uměli ovládat program, který potřebují pro svou práci. Perfektním příkladem je Photoshop, jenž je dneska tak obsáhlý, že lidé tráví hodně času hledáním, jak se co v tomto programu dělá. Naše umělá inteligence jim s tím pomůže a řekne okamžitě přesný postup.

Kolik programátorů dnes máte?

Radim Tvrdoň: Potřebovali bychom jich tak stovku, ale to je v současnosti nemožné. Máme devět seniorních programátorů, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a schopní, což je to, co si aktuálně můžeme dovolit. Celkem je nás okolo patnácti.