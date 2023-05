Zvolil netradiční podnikání. Všichni jdou do práce, já se psem, říká

„Viděl jsem tam scénu jako z amerického filmu. Mladý člověk držel několik neposlušných psů a vůbec si nevěděl rady. Pak je vrátil bohatým majitelům a šel na další brigádu. Já to chtěl dělat na opravdu špičkové úrovni a vyhovět všem individuálním požadavkům klientů ohledně péče o psy,“ popisuje své tehdejší představy.

Zjišťoval jste, jestli něco podobného existuje i u nás, nebo zda jste první, kdo takovou službu nabízí?

Hledal jsem, jestli jsou nějaké takové služby v Mostě a okolí. Našel jsem psí hotely, které ale rozhodně nenabízely to, co jsem si představoval. V tom, co nyní děláme na tak vysoké úrovni, jsme jediní v okolí.