Založili si rodinnou farmu, dnes jejich obrat míří k deseti milionům

Co vás přimělo založit si vlastní výrobu potravin?

Martin: Moje láska ke skvělému jídlu a k podnikání. Dlouhá léta jsem hledal, jak tyto dvě vášně spojit a v průběhu první vlny pandemie a narození druhého syna to cvaklo dohromady.



Markéta: Inspirovali nás také naši kamarádi, známi a rodina, kteří si vždy na jídle od Martina rádi pochutnali. Často jsme museli všem sepisovat recepty, třeba na různé zálivky do salátů a pomazánky, konkrétně o kimchi si pak říkalo více a více lidí.

Jak dlouho už fungujete?

Martin: Oficiálně fungujeme od února roku 2021, kdy jsme v Přerově otevřeli výrobu potravin. Měli jsme také první zaměstnance.

Jaké byly vaše začátky, na kolik vás vyšly vstupní investice?

Martin: Jsme na trhu teprve rok a půl, takže se pořád považujeme, že jsme na začátku. Do firmy jsme od začátku investovali přes 15 milionů a ještě nás jich mnoho čeká.

Tržby rostou v podstatě z týdne na týden o padesát procent. Meziročně pak více než čtyřnásobně. Naší vizí je mít miliardové obraty, proto podnikáme takové kroky. Máme velké ambice nejenom v Česku, ale především na evropském trhu.

Martin Kudera (32) Bydlí v Praze, podniká v Přerově.



Podnikat začal už po studiu na střední škole, poté si vyzkoušel i zaměstnanecký poměr, kdy pracoval jako produktový manažer, později založil reklamní agenturu.



Je ženatý, má dvě děti.

Řešili jste rozjezd půjčkou, nebo jste měli vlastní úspory?

Martin: Víc než polovinu investic jsme pokryli z vlastního kapitálu a na zbytek jsme si půjčili.

Co všechno jste museli na rozjezd pořídit a obstarat?

Martin: V první řadě bylo potřeba zainvestovat do výrobních a skladovacích prostorů tak, aby odpovídaly požadovaným certifikacím. Vybudovat chlazený sklad, nakoupit stroje, vyřešit design produktů, natisknout etikety, nakoupit obalové materiály a investovat do vývoje nových produktů a investovat do propagace.

Začínali jsme s jedním produktem, teď jich máme pětasedmdesát. S každou další produktovou kategorií a skokovým nárůstem prodeje se investiční cyklus opakuje. V příštím roce máme v plánu už přes 170 druhů produktů.

Markéta Kudera (32) Bydlí v Praze.

Podniká v Přerově a v Praze.

Dřív pracovala jako social Media Specialist a brand manager ve dvou společnostech a jako marketingový konzultant.

Má dvě děti.

Co je na podnikání v gastronomii nejtěžší?

Markéta: Je to zážitek, děláte něco, na čem si lidé mohou pochutnat a udělá jim to radost. Zároveň je potřeba na začátku věnovat obrovské množství energie na to, aby se produkty k lidem dostaly.

Nejtěžší nám asi přišlo budování distribuční sítě. Aktuálně se prodáváme u 161 obchodních partnerů a na vlastním e-shopu.

Jaký máte roční obrat, kolik toho prodáte třeba za měsíc, za rok?

Martin: Tento rok míříme k deseti milionům korun. Válečná situace naše plány trochu upravila, ale jsme pořád malá firma, takže naše růsty musí být násobné. Prodejně rosteme z měsíce na měsíc.

Kde vaše produkty vyrábíte? Máte vlastní výrobnu?

Martin: Vyrábíme je v Přerově, kde máme výrobu. Ta má 750 metrů čtverečních a plánujeme její rozšíření aktuálně na dvojnásobek. Momentálně je nás kolem dvaceti lidí. Zaměstnáváme deset kuchařek, potravinologa, asistenty a skladníky. Máme obchodní tým, nákupčí a oddělení logistiky.

Jaké jsou vaše aktuálně nejžádanější produkty?

Martin: Kimchi, na kterém jsme vyrostli. Lidé si na něj začínají hodně zvykat. Je velmi praktické, chuťově vyladěné a hodí se ke každému jídlu. Navíc má blahodárný vliv na zažívání. Novinkou jsou rostlinná mléka MLK Barista. Dále jsou velmi oblíbené naše kečupy a tahinády.

Jaké benefity mají vaše produkty pro zdraví?

Markéta: Kimchi a octy mají pozitivní vliv na střevní mikrobiom. Octy obsahují zdraví prospěšné enzymy a jsou jak v nakládačkách, tak v cebolle. Těší nás zpětné vazby od našich zákazníků, že jim naše produkty zažívání opravdu zlepšily. Naše produkty jsou navíc vyráběny přírodní cestou, bez konzervantů a chemie.

Pro lidi s intolerancí na laktózu jsme vyrobili první české rostlinné mléko. A pak je to samotná chuť. Když vám něco chutná, jíte to často. Lidé tak jedí více zdravých věcí, aniž by si to uvědomovali.

Z jakých surovin vaše produkty vyrábíte? Zaměřujete se jen na sezonní produkty?

Markéta: Ano, zaměřujeme se i na sezonní produkty. Spolupracujeme s okolními farmami. Například v srpnu jsme nakoupili okurky z jednoho ekologického statku a hned po sklizni jsme je naložili do čtyř druhů nálevů, včetně amerických, což je opravdu výborný salát.

Receptura je vždy jednoduchá, třeba nakládačky chutnají jako ty domácí od babičky. Nepoužíváme umělá sladidla, ani jiné konzervanty. Stejně tak rajčata, kterých byl i letos přebytek. Zpracovávali jsme tuny rajčat, z nichž jsou vyrobené kečupy ve třech příchutích, říkáme jim domácí pečené a další rajčatové produkty. Jsou totiž stoprocentně přírodní, bez zbytečností navíc. Všem moc chutnají. Teď už čekáme na zelí a dýni.

Martin: Všechny produkty vyrábíme z prvotřídních ingrediencí, což pak hodně ovlivní právě tu chuť. Na chuti a poctivosti si zakládáme nejvíce. Nicméně třeba chilli vločky používáme podle původní receptury na kimchi, takže nejsou z domácích zdrojů. To samé platí pro zázvor, který tady neseženete. Suroviny nakupujeme s čistým svědomím.

Jak vaše produkty přijaly vaše děti? Chutnají jim? Jsou vaše produkty vhodné i pro ty nejmenší strávníky?

Martin: Firma vychází z našich potřeb, takže děti naše produkty jedí s námi. Například tahinády vznikly na popud našich dětí, když ještě nejedly kimchi. Děti mají rádi sladké, ale Nutellu jim nekupujeme. Tak jsme se chutí k Nutelle přiblížili našimi tahinádami, tedy sezamovou pastou, do které jsme přidali například kakao, datle, vanilkový lusk a jiné oříšky.

Zaznamenali jste během vašeho podnikání krizi, kdy jste chtěli se vším praštit?

Martin: Zatím ne, jsme stále relativně mladá značka, máme drive a na to nebyl čas. Ale chápu a věřím, že se to může v budoucnu stát. Ale to je asi jako v každé práci.

Jak se vám daří skloubit podnikání a péči o rodinu?

Markéta: Když máte děti, moc času na práci vám nezbývá. Ale vyřešili jsme to tak, že buď jsme s dětmi nebo v práci. Před založením farmy jsem pracovala v marketingu a často se snažila skloubit práci s péčí o staršího syna. Moc to dohromady nešlo, ale z toho už jsem naštěstí vyléčená.

Martin: Snažíme se být maximálně efektivní v práci a naopak pak zase s rodinou. Myslím, že tomu hodně pomáhá sport. Jezdíme hodně na kole, jsme téměř každý víkend v přírodě nebo na horách a tam člověk prostě vypne a užívá si to. Přes týden nám hodně pomáhají i kroužky. Jsou pravidelné a prostě na ně musíme s dětmi dojet.

Plánujete expandovat také do zahraničí?

Martin: V příštím roce máme naplánovanou expanzi na sousední trhy. Neustále budeme rozšiřovat portfolio našich produktů tak, abychom pokryli každodenní potřebu rodiny. Plánujeme se také propojit více se zákazníky přes nově vybudovanou mobilní aplikaci, která bude domácnostem pomáhat více s plánováním nákupu potravin.

Kde jsou vaše produkty k dostání?

Markéta: Naše produkty prodáváme primárně přes náš e-shop, ale také u partnerů. Obchodní tým má na starost také regiony, myslím, že dnes už jsme snad v každém větším městě. A přesně tak, jedná se o farmy, bio obchody, bezobalové obchody nebo o obchody se zdravou výživou.

Jaká je filozofie značky?

Martin: Chuť, zdraví a udržitelnost. To, jak se stravujeme, ovlivňuje celkově zdraví každého z nás. Ať už se jedná o střevní mikrobiom, nutriční hodnoty a jiné. Stravování a životní styl ovlivňuje kvalitu života zásadním způsobem a může skutečně představovat rozdíl deset až patnáct let kvalitního života.

Navíc lidé chtějí být štíhlí nejen pro estetické, ale i zdravotní důvody. Většina už pochopila, že ke správné váze je možné nejlépe dospět kombinací pohybu a nutričně vyváženého jídelníčku. Pro udržení váhy je samozřejmě potřeba nový životní styl dodržovat.

Markéta: Stereotyp, který chceme bourat je, že jíst zdravě je náročné až nerealizovatelné. Výmluvy typu „musím vařit, je to drahé, neumím takové recepty, nemám to kde nakupovat, rodina to nebude jíst a já to stejně nevydržím“ jsou opravdu jen výmluvy. Já sama dřív taky nevařila, až mi Martin ukázal, jak je příprava výborného jídla jednoduchá.

Spustili jste projekt, tzv. white-label, který spočívá ve spolupráci s vybranými restauracemi, kdy pro ně s jejich šéfkuchaři vaříte produkty. Povězte nám o tomto projektu víc?

Markéta: Těch spoluprací je více. Jde nám o to, aby každý produkt vynikal svou chutí, zároveň chceme neustále představovat nové produkty. Proto jsme otevřeli spolupráci se šéfkuchaři, často jsou to majitelé restaurací, které máme dlouhodobě rádi.

Tyto restaurace velmi často vytváří vlastní market place. Některé od nás poptávají gastro balení, třeba na kimchi, nakládanou cibuli cebollu a kečupy, které používají na vaření vlastních jídel. Dále pak různé e-shopy, spíše se zaměřením na zdraví. V říjnu vyšla série asijských omáček, které koupíte zatím jen na našem e-shopu.

Všimla jsem si, že vaši zákazníci mohou formou dluhopisů investovat do rostlinné výroby. Co si od takového kroku slibujete?

Martin: Emise dluhopisů nám umožňuje rozšíření našeho produktového portfolia a zvýšení podílu na trhu. Za vybrané investice rozšiřujeme náš výrobní prostor, nakupujeme stroje, vyvíjíme nové produkty a ty uvádíme na trh. Aktuálně je spuštěna emise dluhopisů s ročním výnosem 12,5 procenta.