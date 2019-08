Zlomil si nohu a chtěl zájezd stornovat. Pojistka mu byla k ničemu

Když pak dojde k události, která vám zabrání odcestovat, můžete být nepříjemně překvapeni.

Ukazuje to i příběh Martina. Před odletem na dovolenou si sjednal připojištění storna zájezdu. Pojišťovny se tímto produktem zavazují, že když klient nebude moci z různých důvodů, typicky ze zdravotních komplikací, vycestovat, zaplatí mu 80 až 100 procent stornopoplatků, které mu naúčtuje cestovní kancelář, když zakoupený zájezd zruší.

Martin ale podmínky cestovního pojištění nečetl a pojištění mu nakonec bylo k ničemu. Těsně před odletem na rodinnou dovolenou k moři si zlomil nohu a z nemocnice ho pustili s dolní končetinou v sádře. Vzhledem ke sjednanému stornu zájezdu se domníval, že zrušený zájezd za něj zaplatí pojišťovna.

Ta však plnění odmítla s odkazem na pojistné podmínky a tvrzením, že zlomená noha není považována za závažný úraz, který by Martina trvale upoutal na lůžko. Muž tak zaplatil drahý zájezd, na který nakonec neodcestoval.

Pojistné plnění či neplnění totiž záleží na tom, jaké konkrétní ustanovení ohledně zdravotních komplikací si daná pojišťovna dá do svých pojistných podmínek cestovního pojištění. A v Česku v tomto ohledu panují mezi pojistnými ústavy značné rozdíly.

V následující tabulce uvádíme definice pojistných událostí, jak je mají jednotlivé pojišťovny uvedeny v pojistných podmínkách na svých webových stránkách.

Definice pojistných událostí jednotlivých ústavů Pojišťovna Vybrané spolupracující cestovní kancelář či agentury Znění podmínky pro plnění z pojištění storna zájezdu ALLIANZ STUDENT AGENCY Akutní onemocnění či úraz, v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestovní službu čerpat. AXA ASSISTANCE INVIA Hospitalizace, nebo upoutání na lůžko následkem závažného onemocnění nebo úrazu. ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Akutní onemocnění nebo úraz. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

Akutní onemocnění nebo úraz. ČSOB POJIŠŤOVNA

Akutní onemocnění nebo úraz. DIRECT

Vážné akutní onemocnění nebo úraz, pokud podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře znemožňuje odjezd. ERV EVROPSKÁ POJIŠŤOVNA ČEDOK, EXIM TOURS, FISCHER, NECKERMANN, TRAVEL PORTAL, eTRAVEL Hospitalizace či upoutání na lůžko z rozhodnutí ošetřujícího lékaře. GENERALI

Akutní onemocnění nebo úraz. KOOPERATIVA FIRO TOUR Akutní onemocnění nebo úraz. POJIŠŤOVNA VZP

Vážné akutní onemocnění či úraz. UNIQA Vážné akutní onemocnění nebo úraz za předpokladu, že tento stav vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře, ve kterém je uvedena přesná doba léčení, diagnóza náhlého onemocnění nebo úrazu a pokud je potvrzeno, že zdravotní stav pojištěného vylučuje nastoupení cesty.

Zdroj: Broker Trust

Z tabulky je zřejmé, že se mezi pojišťovnami různí pohled na to, co považují za zdravotní komplikace, které znemožňují pojištěnému odjet na zaplacený zájezdu. Pro některé pojišťovny je to jakékoliv akutní onemocnění či úraz (chronická onemocnění standardně pojištěná nejsou), pro jiné pojišťovny je to pouze hospitalizace, úraz či onemocnění, která jsou závažná a vyžadují upoutání na lůžko.

Nemocí a zranění, které se nevejdou do definice závažné a nevyžadují upoutání na lůžko, ale mohou znemožnit plnohodnotné využití zakoupené dovolené, je přitom celá řada. Například Martinova zlomená noha.

Proto je dobré nehledat pojistku, jen podle ceny či nabízené slevy, ale takovou, která skutečně k něčemu bude. Cestovní pojištění patří k těm složitějším produktům, u kterého je celá řada skrytých odlišností, a rozhodně se vyplatí věnovat výběru pojišťovny a pojistného balíčku dostatečnou pozornost.