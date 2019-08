Odpovědnost si pojistěte, než sednete na kolo. Škoda může být likvidační

, aktualizováno

Když vám ukradnou kolo, je to nepříjemné, ale dá se to ustát. Jestliže však jako cyklista způsobíte někomu škodu, může to být likvidační. Pokud nejste pojištěni, škodu budete muset uhradit ze svého.